Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las vacaciones de invierno se llenan de musicales

La próxima entrega de Piques va a ser en JULIO, ¿cómo es posible? El tiempo vuela, el frío se instala, el domingo se vota, los niños y adolescentes entran en modo vacaciones de invierno, las calles huelen a torta frita y para algunos, quedó oficialmente inaugurada la temporada de grappamiel.

Lo dicho: arrancan las vacaciones de invierno y hay que ver cómo entretener a las criaturas. Una opción interesante es ir a ver alguno de los muchísimos espectáculos musicales que hay en la vuelta, entre los que resalta Matilda, una versión de esa película que vi hasta el cansancio en VHS (pintó nostalgia). Nicolás Lauber hizo un salpicón de algunas de las ofertas que hay en cartel en los próximos días.

Y también contó de qué va Disney on Ice, que se queda unos días más en el Antel Arena con toda su fantasía, su magia, su hielo y demás. Unos días después, ahí se va a instalar el Cirque du Soleil con Ovo, como para que la magia y el mundo de ensueño perduren.

Un plus (tramposo) en la línea de musicales: desde este domingo, Netflix tendrá en su catálogo todas las temporadas de Glee, y no les voy a mentir, es un gran guilty pleasure de mi vida, y una motivación para sortear la jornada de trabajo en día electoral.

Piques cortitos, pero buenos

—Gustavo Ripa es un fenómeno de la música uruguaya, en el sentido amplio de la palabra: es un virtuoso de la guitarra, pero también es un éxito comercial con una propuesta que se aleja de lo que justamente, se entiende como comercialmente exitoso. Está hoy en Sala Zitarrosa y por eso tuvo esta charla con Rodrigo Guerra.

—Para chicos, no tan chicos, y todos esos lugares comunes que solemos usar, en cines ya está La vida secreta de tus mascotas 2. Es una animada sobre ese misterio con el que convivimos todos los que tenemos animales en casa: ¿qué hacen cuando se quedan solos? ¿Duermen y duermen, se ríen de nosotros, conspiran para hacernos la vida imposible?

—Para los chicos, también están estas recomendaciones literarias de Eme de Mujer, atravesadas por los viajes y las ganas de salir de paseo.

—Se van, se van los Patos, y también se va Picasso del Museo Nacional de Artes Visuales. Este domingo se despide de los uruguayos la exposición que más atención mediática y más espectadores consiguió en lo que va de 2019.

—Y no se va el frío, así que si necesitan calor en las tripas (y por ende en el corazón, esa fórmula nunca falla), acá hay algunas sopas que pueden ser sus mejores aliadas para lo que queda por venir.

Tendencias y más: lo que está pasando

¿Cómo es el WhatsApp sin internet de Google? Y a esa pregunta le agrego: ¿sabían que existe un WhatsApp sin internet de Google? Sobre eso va esta nota exclusiva para suscriptores, que tiene un montón de datos alarmantes que no les voy a spoilear, porque tengo piedad.

Además, una pregunta retórica porque ya sé que la respuesta ES UN SÍ GIGANTE. ¿Les ha pasado que hablan con alguien de algo (hablar en el sentido real de la palabra, conversar), y después entran a alguna red social y mágicamente les aparece una publicidad sobre esa cosa que estuvieron comentando? Bueno, ¿les da miedo? Lean esta nota que es de gran ayuda.

Volviendo al entretenimiento, hay un nuevo juego de Harry Potter y ya se juega en Uruguay. Y volviendo al frío, crecen las jornadas solidarias en las que se teje con fines benéficos, y de eso escribió Analía Filosi.

Para ir cerrando, y espero que disculpen el-autobombo-que-se-viene, les quiero compartir esta entrevista con la única e irrepetible Fabiana Cantilo, que dentro de poco vuelve a La Trastienda; y este flamante podcast de dos amigas y periodistas de El País, Soledad Gago y Rosalía Souza. Y mañana van a poder leer la crónica de las horas que compartí el martes con No Te Va Gustar en Buenos Aires, en el mismísimo día de su cumpleaños número 25.

Lo último: hay que hablar de...

PATTI SMITH, SEÑORAS Y SEÑORES. Nunca pensé que iba a decir esto, pero Patti Smith va a tocar en Uruguay el 20 de noviembre, en el Teatro de Verano. La venta de entradas arranca hoy y mi editor Fernán Cisnero escribió este perfil sobre ella, que tiene un primer párrafo que bien podría haber escrito yo. Dice así: Si es mentira no me lo digan: Patti Smith va a ser la estrella del Primavera 0. Y Pedro Dalton mostrará un proyecto propio en el papel de invitado especial. ¡Patti Smith y Pedro en el Teatro de Verano! Si es un sueño, por favor, que nadie me despierte.

Patti Smith. Foto: Fede Kaplun

Ahora, ¿falta mucho para noviembre? Voy a ir tachando los días.

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.