Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Música uruguaya, teatro argentino y un superhéroe para armar la agenda

¡Llegó abril! El mes del principio del fin de Game of Thrones, el del estreno de Avengers: Endgame (¿acaso nadie piensa en nosotros?), y más importante que todo eso: el mes en que FINALMENTE salgo de licencia. No tienen ni idea de cómo estoy esperando que llegue el 30.

Pero basta de cháchara, que esta newsletter es para ustedes y no para mí. Llega el fin de semana y todos a la cancha vamos a ir (o no, sólo quería citar una de mis cumbias favoritas), pero además, hay un montón de cosas interesantes para hacer en Montevideo. Acá, mis piques:

Música por todos lados

Esta noche, Eté & Los Problems presentan Hambre, un disco sobre el que mucho he dicho ya, en El País y en mis redes sociales. El show es en La Trastienda y las entradas están casi agotadas, y hace unos días fuimos a espiar un ensayo con mis compañeros de Multimedia, con quienes hicimos este trabajo. Si no consiguen tickets, descorchen y dénle play al álbum.

Eté & Los Problems. Foto: Gerardo Pérez

También en La Trastienda pero mañana, Alfonsina vuelve a tocar en la ciudad y aprovecha para mostrar nuevas canciones. De esta presentación charlamos hace algunos días, antes de que se subiera al escenario del Lollapalooza Argentina para defender la presencia de la música uruguaya fuera de fronteras.

Y el domingo en el Auditorio Nacional del Sodre, temprano —como para toda la familia— hay una nueva edición del MPU, esa cumbre de la música popular uruguaya, a la que esta vez se integró a mujeres. Albana Barrocas, como integrante de HA Dúo junto a Hugo Fattoruso, Laura Chinelli y las integrantes de la murga Falta y Resto, serán las que dirán presente.

Pura comedia

Hoy se estrena la adaptación local de Perfectos desconocidos, esa comedia que ha tenido exitosas versiones en el cine. Va en el Teatro Movie y actúan muchas caras conocidas: Coco Echague, Victoria Rodríguez, Leo Pacella, Leonor Svarcas, Coco Rivero, Lucia Brocal y Diego Devincenzi.

Perfectos desconocidos. Foto: Difusión

Además, en el Teatro Metro, desde hoy y hasta el domingo, Soledad Silveyra y Facundo Arana hacen Cartas de amor, una reconocida comedia romántica de factoría estadounidense. Ese fue el disparador para esta charla que Solita tuvo con Carlos Reyes, días atrás en Montevideo.

Y hoy y mañana están los también argentinos Diego Peretti y Muriel Santa Ana en El Galpón, haciendo Los vecinos de arriba, un texto de Cesc Gay, del que también son parte Rafael Ferro y Julieta Vallina. Como Solita Silveyra, Peretti charló con Carlos Reyes y entre otras cosas, dio detalles sobre la película basada en el robo de la sucursal Acassuso, del Banco Río, en 2006, cometido por el uruguayo Luis Mario Vitette.

En cines, entre las novedades destaca el arranque de la muestra Avant Premières de Cine Francés, y como para competir en taquilla llegó otro superhéroe (sí), esta vez de DC: ¡Shazam!, que lejos de los otros títulos de su universo cinematográfico, tiene gracia y algo medio infantil, que sirve para relajarse cualquier día de la semana. Así la cuenta Nicolás Lauber, que además dice que la nueva versión de Cementerio maldito no está buena. Mejor, y esto lo digo yo, vayan a escuchar a los Ramones. Amén.

Piques cortitos pero buenos

Hoy tocan Algodón en Inmigrantes (a las 23.30), y Diego Presa en Teatro Ducon (a las 21.00): dos talentazos a los que vale ver en vivo.

Además, está en marcha el ciclo Canciones de Otoño, en el que hoy se presentan Lucía Severino y Emilia Inclán, y mañana, Inés Errandonea y Mariana Michi. Es en la preciosa Sala Camacuá, a las 21.00.

Y en el marco de la Semana de Arte Trans, se inauguró en el Centro Cultural de España una buena exposición con obras de Patrick Rigon (Brasil), EmmaBê (Argentina), Arsêne Marquis (Francia), y los locales Julián Zen y Matías Barrios. Va hasta mayo y se visita con entrada libre.

Semana de Arte Trans en el CCE. Foto: Carlos Reyes

Como para no salir de casa, hoy se estrenó en Netflix la segunda temporada de El mundo oculto de Sabrina, y es una de las novedades que ya trajo abril al catálogo del rey del streaming.

Y en esta nota exclusiva para suscriptores, les recomiendo 17 capítulos que sí o sí tienen que ver antes de que empiece la última temporada de Game of Thrones. Muchos están en Cablevisión Flow, y todos en HBOGO. No sé a ustedes, pero a mí un fin de semana de sillón y GOT me parece un planazo.

Tendencias, charlas y más

Para que no se queden sin tema de conversación entre plan y plan de estos días, en la sobremesa o en plena cita, les dejo unas opciones para personalidades de lo más variadas.

—Ayer se anunció el retiro de María Noel Riccetto, que es, y permítanme decir ese tipo de cosas que a los uruguayos nos encanta, la Luis Suárez de la danza. Así escribe de ella Soledad Gago.

—La línea S10 de Samsung esta oficialmente a la venta y tiene una pantalla que llega hasta los bordes, un botón ultrasónico, reconocimiento facial y puede ser inmerso en el agua. Ay, la tecnología imparable.

—En Portugal lanzaron el Shazaam de la moda: una aplicación que te permite saber si la marca que te gusta tiene ese último grito de la moda que no sabés dónde encontrar. Y bueno, cada uno con sus intereses.

—Billie Eilish, LA popstar del momento, lanzó su primer disco y es fundamental escucharla para entender a dónde está apuntando la música y buena parte del público juvenil, por estos días. Acá la presento.

—Y se lanzó el primer tráiler de la película de Joaquin Phoenix como El Guasón, y ya somos muchos los que estamos con la expectativa por los cielos. ¿Todavía no lo vieron? Pasen por acá.

Lo último: hay que hablar de...

Las artistas mujeres de Uruguay. En los últimos días, cantantes, compositoras e instrumentistas se movilizaron para reclamar por la equidad de género, luego de que festivales como la Semana de la Cerveza y Minas y Abril presentaran grillas y no incluyeran a ninguna mujer. Ante la naturalización de programaciones hechas íntegramente de hombres, y ante la afirmación de que "no hay suficientes artistas mujeres", les recomiendo mucho esta playlist del sello Bizarro, con decenas de opciones.

Sí, ya sé que Beyoncé no es uruguaya, pero entienden el concepto. Me retiro con eso y ya saben: si toman, no manejen. ¡Hasta la próxima!

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



Piques es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarse acá.