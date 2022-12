Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un ojo que cambia de colores

¡Hola! ¿Cómo están? Por motivos ya sabidos esta newsletter cambia un poco de color y ya no solo es Ojo Celeste. Quiero contarles algunas cosas puntuales que fui viendo en estos partidos de octavos de final.



Estas instancias de definición se van viviendo con más intensidad ya que no hay mañana: la alegría y la tristeza están a flor de piel y cambian con el correr de los minutos dependiendo de los resultados.



En el partido en el que hubo un clima particular en la previa fue en el de Brasil, ya que muchos decidieron homenajear a Pelé por el complicado momento de salud por el que pasa.

Llevo cubriendo fútbol hace años, en diferentes mundiales y en diferentes campeonatos, así que algo acostumbrado estoy. Pero lo que alentó la hinchada argentina en el partido frente a Australia realmente me erizó. Imagino lo que será para los jugadores cuando yo ni siquiera escuchaba cuando algún colega me hablaba. Era literalmente ensordecedor y pegajoso, ya que por estos días en la casa repetimos las canciones a cada rato.

Messi, el gran destacado

Como amante del fútbol doy gracias de poder haber desarrollado mi carrera a la par que la de Lionel Messi. Fue el mejor jugador que vi por lejos y la sensación en cancha cuando agarra la pelota es única, puede pasar todo lo que te imagines.



Despierta admiración en todos y que difícil debe ser tener los ojos de todo el mundo arriba, cuanta presión.



Brasil, el otro fútbol

Nadie vive el fútbol como los brasileños. Juegan, disfrutan y bailan sin importar lo que les digan.

Además es admirable la capacidad que tienen para jugar bien al fútbol. Ver de cerca el partido que hicieron frente a Corea del Sur hacía sentir que jugar bien y rápido es sencillo y nada más lejos.



Del llanto marroquí al imán CR7

Por otra parte lo de Marruecos fue increíble. La emoción de la gente y de los jugadores. ¿La definición? Infartante como pocas veces vi. Al ser el único competidor árabe tiene muchos aficionados con ellos y la alegría era genuina, despertando muchos llantos en las tribunas.

Por último, una foto que no es mía pero no quería dejar de compartir: Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes de Portugal. Alguna entrega de esta misma newsletter atrás mencionaba que los clase A tienen un imán para los fotógrafos y para muestra sumo esta foto de AFP.

En el Mundial se viene lo mejor y yo les vuelvo a escribir en estos días. Mientras tanto me pueden seguir en mis cuentas de Twitter e Instagram. Si quieren comentarme algo pueden usar cualquiera de las dos vías. ¡Nos vemos pronto!