Ojo celeste

Ganamos pero...

De verdad me ilusioné. Faltando 10 minutos estábamos clasificados y yo ya veía la tapa impresa e imaginaba algún título. No les voy a mentir, incluso me tenía fé para dar pelea con Brasil pero apareció Corea del Sur y echó por tierra nuestras esperanzas.



Más allá de la situación deportiva tomé un montón de fotos y las quiero compartir con ustedes. Tengo ocho seleccionadas que reflejan la felicidad de la previa a la desazón del final. ​

El partido empezó entreverado. Había nervios, obviamente, por lo importante del duelo. VAR, dudas, penal, remate, Rochet. Nervios, gol de Uruguay y Giorgian que festejó hacia el lado en que yo no estaba. Con el segundo gol el país entero respiró pero nuevamente yo contuve: festejó nuevamente hacia la otra tribuna.

El partido fue disputado. Ganábamos 2-0 y Corea del Sur empataba, estaba ideal para celebrar al final de la noche pero yo sospechaba que algo podía pasar aunque no sabía bien qué. Alonso mandó a De la Cruz al campo y el partido siguió con la misma tónica.

Mi abuela me hizo fanático de la radio y cada vez que cubro un partido escucho una transmisión. En la recta final del partido sabía que un trago amargo podía llegar y llegó. En la Sport 890 anunciaron el segundo gol de Corea del Sur ante Portugal y supe que la clasificación estaba complicada.



Intentamos. Intentamos de todas formas pero no logramos meter el tercer gol que nos permitiera avanzar. En las caras y gestos de todos nuestros referentes pudimos ver que no era el resultado indicado.