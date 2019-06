Ojo Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay Ganó y está en la siguiente fase.

Partido que se definió al final y tuvo al delantero del PSG como protagonista.

Alto saltaba el ariete Edinson Cavani antes de comenzar el partido. Los niños lo disfrutaban de cerquita. Preparaba lo que vendría.

La hinchada estaba desde temprano.

Que dúo!!

Suárez a Jonathan, él a Edinson y gol de Uruguay. Cavani lo grita con bronca, faltaba poco y era la victoria celeste.

Se te fué pelado!

A Martin Cáceres da gusto verlo jugar. Corre, mete, y entiende todo. Titular y pico en la zaga celeste.

Atento maestro

La vió toda y le salió bien. Metió a De Arrascaeta y jugó pila, después metió a Nández y Rodriguez y ganó la celeste. Nada para reprocharle al conductor nacional.

Ojo capitán!

Terminamos adentro del arco junto con el capitán. Hermosa captura de AFP para un casi gol de Uruguay.

Un intruso que la tele no mostró.

Se metió un gallo al terreno de juego y como es costumbre la televisación no lo mostró. A mi me hizo acordar a Condorito!

Que lindo terminar así!

Que divino terminarlo así! Pagas el viaje, pagas la entrada, te tomas unas cervezas, ganas en la hora y Cavani lo festeja contigo. No sé cuanto sale todo eso pero vale la pena. Victoria y vamos ante Perú el sábado 16 hrs. en salvado de bahía. Festejalo hoy hasta tarde celeste! Seguimos en contacto. No me quiero apurar pero si ganamos esta.. que divino.. Podés escribirme a @nnpereyra y estate atento que hay mas de @ovación en Brasil! ABRAZO DE GOL