Ojo Celeste

Partido sufrido entre orientales.

Mi nombre es Nicolás Pereyra, editor fotográfico y en esta newesletter de contenido exclusivo para nuestros suscriptores, les estaré editando para ustedes las imágenes más destacadas de nuestro equipo en Brasil, conformado por Juan Pablo Romer, Mateo Vázquez Y Gerardo Pérez, y las mejores fotografías de las miles que nos llegan a nuestra mesa de trabajo.

Arrancamos perdiendo, nos ayudó el VAR

Un penal que o se vio claro y la asistencia del VAR, como en casi todos los partidos de esta Copa América. La foto de Gerardo Pérez no deja dudas: penalazo.

Como si estuviéramos ahí.

Hermosa foto de AFP que nos lleva dentro del arco donde Suárez marcó el gol de penal.

Empatamos de nuevo.

Momento exacto cuando Josema marca el segundo. Ganó de arriba y la puso contra el palo, para que el golero japones intentara sin éxito sacarla.

Voló por el aire.

No quiero ni imaginar como cayó este muchacho si ya estaba así de desarmado en el aire. Decir que son livianitos..

No se pudo con Japón.

Toda la frustración de Edi en esta imagen de Gerardo Pérez. No se pudo pero seguimos en carrera.

Un recuerdo personal.

Hace unos días mas que cinco años, me tocó estar en el Mundial de Brasil. Una experiencia única que me permitió vivir desde un lugar privilegiado los dos goles de Luis ante Inglaterra. Pocas veces me emocioné tanto en una cancha de fútbol. La seguimos por acá. Si querés escribirme podes hacerlo a @nnpereyra