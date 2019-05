Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cristina, Trump vs. demócratas y la salida de May.



¡Buen día, amigo lector! Vaya semana que hemos tenido. Las noticias alrededor del globo no dieron respiro. Fuimos de Buenos Aires a Caracas, subimos hasta Washington, cruzamos el Atlántico para sobrevolar la Unión Europea en pleno proceso electoral, hicimos escala en Londres y estuvimos atentos a la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir del caso Huawei. Vayamos, pues, a contextualizar un poco lo que pasó.



Cristina I: la vice inesperada.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Foto: AFP/Noticias Argentina

En el newsletter de Mundo del sábado 18 decíamos que Cristina Fernández de Kirchner todavía no definía si iba a ser candidata en las elecciones presidenciales del 27 de octubre en Argentina (sí, el mismo día que en Uruguay). Pues ese sábado la exmandataria y actual senadora terminó con el misterio. Cristina sí será candidata, pero no a presidenta sino a vice, integrando la fórmula que encabezará su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, hombre de extrema confianza de los Kirchner y pieza clave de sus gobiernos.

La jugada se la tenía bien guardada y sorprendió a sus adversarios, que vieron cómo les movían el blanco y ahora tienen que reorientar la mira. Pero ojito, que nadie se llame a engaño, que hasta en esta orilla del Río de la Plata queda claro que la que tiene los votos es ella, y que su apuesta por Alberto Fernández es más una forma de descomprimir su situación, en un año en que además de la campaña electoral enfrenta su primer juicio oral por corrupción. Esta columna de Claudio Fantini nos ayudará a entender mejor el escenario.



Cristina II: en el banquillo.



Cristina Fernández enfrentó la primera audiencia del juicio oral por direccionar la obra pública a Santa Cruz. Foto: Reuters.

Después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara que no tenía previsto demorar el inicio del primer juicio por corrupción contra Cristina y otros doce exfuncionarios kirchneristas, el martes 21 se dio la foto que muchos esperaban en Argentina, aunque no exactamente como hubieran deseado. Cristina aparece sentada en el banquillo de los acusados, pero en una lejana tercera fila, detrás de Julio De Vido y Lázaro Báez que estaban adelante. Tampoco se la vio cruzar ni una mirada con su exministro de Planificación y el empresario que acaparó las concesiones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Esta primera audiencia duró tres horas y fue solo para que escucharan las acusaciones.

Para el lunes 27 está fijada la segunda, pero Cristina logró una autorización judicial para no asistir, ya que necesita tiempo para su labor legislativa y, como dijo su abogado, ya conoce de memoria los cargos. Este juicio oral, el primero que se le inicia a Cristina de la docena de causas que tiene abiertas, se extenderá hasta pasadas las elecciones, incluyendo el balotaje fijado para el 24 de noviembre (sí, también el mismo día que en Uruguay).



Madurando las elecciones.

Maduro, su esposa y los mandos militares encabezando la "Marcha por la lealtad" en honor a Chávez. Foto: AFP

En Venezuela Nicolás Maduro sigue sin dar señales de aflojar y se mantiene atrincherado con sus militares; al menos aparece en las fotos con los mandos marchando a paso ligero. Maduro le ofreció esta semana a la oposición adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, el legislativo de mayoría opositora que su régimen desconoce. Pero acto seguido, la Asamblea Constituyente, el órgano con superpoderes que hace de legislativo, integrado exclusivamente por oficialistas y que debería cesar en agosto próximo, extendió su mandato hasta diciembre de 2020, o sea, hasta el límite del período de vigencia del parlamento opositor que Maduro quiere renovar ahora. La jugada huele a terminar con la Asamblea que preside Juan Guaidó. Con los antecedentes de irregularidades electorales bajo el régimen de Maduro, la oposición ya le dijo que no, e insiste en tres puntos: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Y como Maduro últimamente no disimula nada, ordenó también esta semana a los militares que salgan a capturar “traidores”. Así llama a todos los uniformados que se le rebelaron y reconocen a Guaidó como presidente interino.

En tanto, las prometedoras negociaciones que se abrieron en Noruega al parecer entraron en un impasse. Y en Montevideo, el embajador Julio Chirino habló luego de mucho tiempo.



Trump vs. demócratas



Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Foto: Reuters

En Estados Unidos las elecciones son en noviembre de 2020, pero el tono que están tomando los debates entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata dicen que la campaña ya empezó. El jueves 23 fue particularmente virulento, con un cruce entre Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Una reunión que debía realizarse el miércoles en la Casa Blanca duró un suspiro, y según la versión de los demócratas Trump la suspendió en medio de un “berrinche”. Lo que no pudo disimular Trump fue su enojo con Pelosi, porque lo acusó de bloquear las investigaciones del Congreso sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, el tema que lo ha perseguido todo su mandato. Falta un año y medio para las elecciones, así que tendremos letra para rato.

Una guerra por celular.

El gigante tecnológico reportó en 2018 un aumento de casi 20% en sus ingresos. Foto: Reuters

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene varios frentes. Uno de ellos es Huawei, el conglomerado tecnológico chino al que Donald Trump le quiere cortar los víveres. Como era de esperar, el tema adquirió dimensiones globales, y desde Google hasta países como el Reino Unido y Japón están tomando medidas contra Huawei, en la lista negra de Estados Unidos acusado de usar sus equipos para espiar. Hasta Nicolás Maduro se metió en esta guerra, y le dio amparo a Huawei en Venezuela.

Detrás está también la pelea por el control de la tecnología 5G, que cambiará muchas cosas en este mundo híper conectado. En la edición de mañana domingo de El País, la sección Vivir publicará un informe explicando cómo funciona el 5G.



Europa vota

En la sede de la UE se preparan para una nueva Europa luego de las elecciones legislativas. Foto: Reuters

Será tema de análisis a partir del lunes, con los resultados confirmados. Pero por estas horas deberíamos estar siguiendo con atención cómo se están desarrollando las elecciones para la renovación del Parlamento europeo. Comenzaron el jueves y terminarán mañana domingo. ¿Lograrán los partidos de extrema derecha confirmar su avance? ¿Cómo incide el Brexit y la reciente renuncia de Theresa May? ¿Los partidos históricos de centro y socialdemócratas recuperarán terreno? El lunes lo sabremos.

Theresa May, víctima de su empeño.

Theresa May emocionada tras dimitar. Foto: EFE

Nadie puede decir que no lo intentó. Resistió lo que pudo, pero el bloqueo del Brexit pudo más y ayer viernes finalmente anunció su dimisión. La primera ministra británica Theresa May dejará el gobierno el 7 de junio. Ayer, entre lágrimas, reconoció que fracasó en hacer cumplir el mandato del referéndum de 2016 en el que el 52% de los británicos votaron por dejar la Unión Europea. May negoció más de dos años con sus socios del bloque un acuerdo para que la salida británica fuera lo más ordenada posible. Hizo concesiones, puso a votación su acuerdo tres veces, y en todas fue derrotada. Ahora los analistas en Londres dicen que se refuerza la posibilidad de un Brexit duro, es decir sin acuerdo, el escenario que más temían los empresarios británicos. La pregunta a esta altura es si el Reino Unido quiere realmente dejar la UE.



Hasta el próximo sábado