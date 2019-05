Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina, Venezuela y el sorprendente Almagro

¡Buen día, amigo lector! Antes de entrar en los temas de esta semana, corresponde darle la bienvenida a Uruguay Vota, la nueva Newsletter que El País inauguró ayer viernes y que estará a cargo del editor de Nacional, Oscar Vilas. Como dice su nombre, ahí sabremos cómo van los que nos piden el voto. Y como sabe el lector, no solo Uruguay vota este año. En Argentina están en plena campaña para sus internas de agosto, sospechando todos que Cristina Kirchner, con juicio oral confirmado para el próximo martes, será candidata. También Bolivia estará de elecciones, con Evo Morales buscando su cuarto mandato, ahora con el aval de Luis Almagro.

Hacia las PASO.

Cristina Fernández de Kirchner el martes junto a dirigentes del PJ. Foto: AFP

A diferencia de Uruguay, donde hace rato que sabemos quiénes están en carrera para las internas del próximo 30 de junio, en Argentina oficialmente aún no hay ningún candidato anotado para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para agosto. Sin embargo, todos dan por hecho que Mauricio Macri buscará la reelección, y que Cristina Kirchner puede llegar a ser la gran candidata a vencer. El 22 de junio termina el plazo para anotarse, y hay varios que están tejiendo alianzas. Entre ellos Martín Lousteau, que estuvo esta semana en Montevideo y habló con El País de sus planes.

Volviendo a Cristina, antes de las PASO la ex presidenta tiene otros compromisos. El martes 21 comenzará el primer juicio oral por una de las causas sobre supuesta corrupción en las que está acusada. Esta semana una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que pidió el expediente de este juicio, hizo temer que se aplazara. La reacción en contra fue tan fuerte, que la Corte debió aclarar que el juicio no corría riesgo, que se mantenía todo como estaba previsto para el martes 21. Algunos de los más prestigiosos analistas políticos de Argentina ataron la decisión de la Corte al proceso electoral.



Amenazas de bomba.

Casa Rosada. Foto: Reuters

Todo año electoral es delicado. La gente se pone sensible y los gobiernos procuran que no pase nada raro con la economía, la seguridad o cualquier tema que pueda ser usado por la oposición o agentes desestabilizadores. Como los que lanzaron las falsas amenazas de bomba en Buenos Aires contra la Casa Rosada, el Congreso y estaciones de trenes. Y a solo días del asesinato de un diputado y su asesor en el parque frente al Poder Legislativo.

Venezuela I: expectativa.

Ariel Bergamino en reunión con Nicolás Maduro. Foto: AFP

Lo que parecía imposible hace unas semanas, se está dando por estos días. En Oslo, con la mediación de Noruega, delegados del régimen de Nicolás Maduro y del líder opositor Juan Guaidó están negociando una salida a la crisis. Nada se ha filtrado de lo conversado, salvo claro que hablaron. Hasta Maduro, que ha dado muestras de que no puede contener su verborragia, ha estado reservado. Guaidó tampoco ha querido largar prenda, y se limita a reiterar sus tres condiciones para una salida: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Los antecedentes de diálogos entre el régimen chavista y la oposición no son buenos. Por ahora, hay que esperar. Uruguay no ha estado ajeno a estos movimientos. En Caracas, el vicecanciller Ariel Bergamino se reunió por separado con Maduro y Guaidó.

Venezuela II: represión.



El Helicoide, la prisión del Sebin venezolano. Foto: El Nacional.

Maduro habrá aceptado dialogar, pero no puede con su genio. Esta semana bloqueó el edificio de la Asamblea Nacional y no dejó entrar a los diputados de la oposición para sesionar. La excusa fue una supuesta amenaza de bomba. Sí sesionó la Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por oficialista, que se dedicó a sacarles los fueros parlamentarios a diputados que apoyaron el fallido alzamiento del 30 de abril y que ahora quedaron a merced de los tribunales del régimen.

Otra noticia que tiene que ver con la represión chavista vino del lado del Sebin, el temible servicio de inteligencia de Maduro. La agencia AFP publicó una radiografía de este organismo, encargado de espiar, reprimir y detener a los opositores a Maduro. Un verdadero centro del terror.

Amnistía Internacional presentó un informe denunciando al régimen de delitos de lesa humanidad, y ayer viernes dos ONG revelaron que en Venezuela son asesinados cuatro menos de edad por día, varios de ellos por disparo de bala en manifestaciones contra Maduro.



Venezuela III: la crisis

Protestas en contra de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Entre negociación y represión, la crisis económica se hace cada día más insoportable para los venezolanos. Esta semana comenzó a escasear el combustible en Caracas y en varios estados del país. En casa de herrero, cuchillo de pago. Venezuela tiene la nafta más barata del mundo y las mayores reservas de crudo. Solo la ineficiencia y despilfarro del régimen puede explicar el descalabro de su industria petrolera. En medio de esta crisis, una cifra con muchos ceros: bancos extranjeros tienen bloqueados más de 140.000 millones de dólares, que al régimen de Maduro le encantaría echarle mano.

Brasil, el pulso de la calle

Manifestantes en Brasil. Foto: AFP

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro enfrentó esta semana las primeras manifestaciones callejeras desde que asumió el 1 de enero. Fueron los estudiantes y docentes que salieron a las calles a protestar por recortes presupuestas. Bolsonaro solo las vio por televisión. Estaba en Dallas recibiendo un homenaje. Igual definió a los estudiantes como “idiotas útiles” manipulados por sectores de izquierda. Son las primeras protestas callejeras, pero llegan en un momento en que Bolsonaro está en baja en las encuestas, y todavía no ha podido encaminar ninguna de las reformas prometidas en la campaña electoral.

Trump en varios frentes



Sigue aumentando la tensión entre Irán y sus vecinos. Foto: AFP

Donald Trump, como corresponde a un presidente de la mayor potencia, tiene varios frentes abiertos. Esta semana siguió su tire y afloje con China, en una guerra comercial donde el grupo Huawei es una pieza importante. También siguió con su presión a Irán por su programa nuclear, un tema que está haciendo sonar tambores de guerra en el Golfo Pérsico. Y en el medio, habla con Rusia, con quien hay un amague de acercamiento, o al menos de dejar atrás algunos asuntos incómodos, como la telenovela de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

May en la cuerda floja

Cada vez hay más presión sobre el gobierno de May para un segundo referéndum. Foto: Reuters

Que el Brexit está empantanado lo sabemos hace tiempo. Y que las negociaciones que habían iniciado conservadores y laboristas tenían más posibilidades de fracaso que de éxito, también lo sospechábamos. Por eso la pregunta que se hacen en Londres ahora es ¿hasta cuándo seguirá Theresa May como primera ministra? Algunos medios británicos dicen que no llega a julio, a fin de que el próximo congreso del Partido Conservador, en septiembre, elija a un nuevo líder. Ya varios se anotaron.

Almagro sorprende

Luis Almagro se reunió con Evo Morales. Foto: EFE

El ex canciller de José Mujica, hoy secretario general de la OEA, se ha caracterizado por ser uno de los más duros opositores al régimen de Nicolás Maduro. También ha criticado con fuerza a Daniel Ortega por cómo tiene a Nicaragua, y es claro que no es bien recibido en Cuba. Por eso sorprendió la posición de Luis Almagro ayer viernes en La Paz, cuando se expresó a favor de que el presidente Evo Morales se postule para un nuevo mandatado. La candidatura de Morales está cuestionada por la oposición, que se respalda en un referéndum que prohibió la reelección indefinida. Por su posición en contra del régimen de Maduro, Almagro fue expulsado del Frente Amplio. ¿Aprobará ahora la coalición oficialista uruguaya una declaración apoyando su posición a favor de la candidatura de Evo Morales?



Hasta el próximo sábado.