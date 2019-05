Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Buen día, amigo lector! Esta semana los uruguayos miramos más a Argentina que al resto del mundo. Es que el arranque de la campaña electoral del otro lado del Río de la Plata pinta agitada, al menos más que en esta orilla. La oferta de Mauricio Macri a la oposición para firmar un pacto de estabilidad fue recibida con frialdad, y el tiroteo del jueves cerca del Congreso en Buenos Aires hizo temer un atentado político, pero el gobierno rápidamente encaminó la investigación y concluyó que se trató de una venganza de un “clan mafioso”. No sé que es peor. Fuera de estos lares, Venezuela sigue que arde y Estados Unidos presiona cada vez más a los militares para que rompan con Nicolás Maduro. Y Medio Oriente nunca deja de ser un polvorín: ataques desde Gaza a Israel y respuesta hebrea, además de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. No olvidemos los misiles de Kim Jong-un que siguen cruzando los cielos en Asia.

Macri quiere, Cristina no

Siempre se dice que para bailar se necesitan dos. Y aunque en la tanguera Buenos Aires el presidente Macri invitó a la oposición a compartir pista, todo indica que no habrá baile. Macri envió una carta a los principales líderes de la oposición, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, invitándolos a negociar un pacto de estabilidad sobre diez puntos. La idea del gobierno es llevar un poco de confianza a los intranquilos mercados en este año electoral. Los puntos que propone Macri se pueden resumir en una de las reglas de oro de la economía: responsabilidad, no gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, el planteo no fue bien recibido, al menos por Cristina Kirchner, que tal vez esta semana estuvo más preocupada por la presentación de su libro Sinceramente, al punto que todavía sigue sin anunciar si será candidata en octubre.



El análisis de Carlos Sténeri en el suplemento Economía & Mercado del lunes 6 nos ayudará a entender un poco más.



Cristina Fernández este jueves durante la presentación de su libro. Foto: @UniCiudadanaAR

Amanecer violento

El momento del ataque. Foto: AFP

Sigamos en Argentina. El jueves Buenos Aires despertó con la estremecedora noticia de que habían tiroteado a un diputado y a su acompañante mientras caminaban por el parque frente al Congreso Nacional. Los disparos vinieron desde un auto que estaba estacionado. Murió Marcelo Yedón, un funcionario del sector eléctrico de la provincia de La Rioja, y resultó herido el diputado Héctor Olivares, de la Unión Cívica Radical, el histórico partido hoy aliado del presidente Mauricio Macri en la coalición de gobierno. De inmediato se sospechó de un crimen político, y no faltó un incendiario como Luis D’Elía, el piquetero K que desde la cárcel lanzó la teoría de un plan del gobierno para tapar la presentación del libro de Cristina Kirchner esa noche. Todo muy loco. La investigación concluyó otra cosa: hubo un plan, pero fue de un “clan mafioso” para salvar el honor de una mujer. Uruguay terminó siendo protagonista de esta trágica historia, cuando uno de los sospechosos del ataque terminó detenido en Montevideo ayer viernes.

Militares bajo presión

Maduro acusó a su exjefe del servicio de inteligencia, Manuel Figuera, de ser un “topo” de la CIA. Foto: EFE



Desde hace mucho se sabe que Nicolás Maduro, si es que todavía gobierna de verdad en Venezuela, sigue sentado en el Palacio de Miraflores porque los militares lo respaldan. Por lo tanto, desde hace tiempo la estrategia para terminar con el régimen chavista es buscar quebrar la cúpula militar para que caiga Maduro. Esta semana Estados Unidos le puso más fuerza a esta estrategia, y aumentó la presión para que los militares venezolanos se rebelen y apoyen al líder de la oposición, Juan Guaidó. Una de las medidas que anunció la administración de Donald Trump fue sacar de su lista negra de sancionados al ex director del Servicio de Inteligencia de Maduro, el general Christopher Figuera, quien apoyó el 30 de abril el fallido intento de alzamiento de Guaidó. El mensaje de la Casa Blanca es claro: desconozcan a Maduro y serán perdonados, sigan con Maduro y sufrirán las consecuencias. La posibilidad de una intervención militar extranjera en Venezuela es un asunto que la oposición está manejando cada vez con mayor interés. Mientras, Maduro no da señales de aflojar. Ordenó arrestar al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por apoyar el último alzamiento, y además quitó los fueros a otros nueve diputados que pueden correr la misma suerte. Algunos ya pidieron refugio en embajadas de países de la región que apoyan a Guaidó, como Argentina y Chile. La Iglesia Católica también está aportando su granito de arena, y reveló que militares consultaron a algunos obispos para recibir la protección del Vaticano. Y como el partido venezolano también lo juegan las grandes potencias, esta semana Estados Unidos y Rusia hablaron. Poco se sabe, pero no hay que se muy ingenioso para darse cuenta que no trataron cómo mantener a Maduro en el Palacio de Miraflores.



Tambores de guerra



El sistema defensivo antimisiles Cúpula de Hierro interceptó a varios de los cohetes lanzados por Hamás y Yihad Islámica. Foto: AFP

El conflicto entre Israel y los palestinos, la tensión con Irán por su programa nuclear y los hasta ahora fallidos intentos de Estados Unidos para que Corea del Norte deje de amenazar con lanzamiento de misiles de largo alcance hace temer que en cualquier momento estalla una guerra a gran escala.

La semana se inició con una nueva escalada bélica por los ataques de Hamás y la Yihad Islámica contra Israel, que respondió. De inmediato se negoció una tregua, frágil como todas en esa zona del mundo.

También a inicio de esta semana Estados Unidos anunció el envío al Golfo Pérsico de un portaviones ante información de la inteligencia de Israel de que Irán preparaba una acción bélica.

Esto coincide además con nuevas sanciones aprobadas por Trump contra el régimen iraní, que el miércoles anunció que se apartaba de algunos de los puntos del pacto nuclear firmado en 2015 con Estados Unidos, Rusia, China y las potencias europeas: Reino Unido, Francia y Alemania. Trump ya se bajó de este acuerdo, pero mantiene su estrategia de acoso a Irán a través de sanciones.

El otro con misiones capaces de transportar cabezas nucleares que tiene en vilo al mundo es Kim Jong-un. El dictador norcoreano se reunió dos veces con Trump, pero la última cumbre fue considerada un fracaso. Esta semana Kim anunció que probó nuevos misiles, pero lo más alarmante parece ser la orden que le dejó a sus jefes militares: obtengan mayor poder de ataque y prepárense para el combate.



Alfredo Pérez Rubalcaba

Alfredo Pérez Rubalcaba. Foto: Reuters

Quienes siguen la política española saben que se trata de una figura de primer orden. Fue ministro, vicepresidente y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pero tal vez su mayor contribución a la democracia de España haya sido terminar con la banda terrorista ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba murió ayer viernes a la edad de 67 años. Toda España, sin importar el color político, lo llora.



Hasta el próximo sábado.