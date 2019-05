Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Venezuela, España y un nuevo emperador.

¡Buen día, amigo lector! La crisis en Venezuela acaparó la atención de la comunidad internacional esta semana. El intento de levantamiento militar del martes 30 dio inicio a la llamada “Operación Libertad” para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Será cuestión de horas, días, semanas, meses? Nadie lo sabe. Lo cierto es que los acontecimientos van a una velocidad tal que lo que está leyendo ahora puede quedar viejo mañana. Del otro lado del Atlántico, en España, también se están dando hechos políticos significativos a partir de las elecciones del domingo 28: triunfo del PSOE, hundimiento del PP, avance de Ciudadanos y la entrada de Vox al Parlamento. Y si seguimos girando el globo, nos encontramos que en Japón hay un nuevo emperador y que el país del Sol naciente entró en otra era. En el Río de la Plata, hay que seguir con atención la situación en Argentina, a partir del llamado de Mauricio Macri a un gran acuerdo nacional en pleno año electoral e inestabilidad económica.

El drama venezolano.

Las imágenes recorrieron el mundo. "No hay que ponerse delante de las tanquetas", fue la reacción de Mujica. Foto: Reuters

El martes 30 de abril los uruguayos nos despertamos con la noticia de que había estallado una rebelión militar en Venezuela. Algunos apresuradamente anticiparon la caída de Nicolás Maduro en cuestión de horas. El día fue avanzando, en las calles de Caracas se registraron enfrentamiento entre policías y jóvenes manifestantes, y el levantamiento se fue apagando. La imagen de la tanqueta atropellando a un grupo de personas, y las declaraciones de José Mujica en el acto del 1 de Mayo, nos dejaron a todos en shock. También apresuradamente algunos hablaron de un nuevo fracaso del líder opositor Juan Guaidó, recordando que Maduro no cayó cuando se proclamó presidente en enero, y tampoco cuando en febrero no logró que ingresara a Venezuela la ayuda humanitaria. Es cierto que Maduro apareció arropado por la cúpula militar. Pero también es cierto que Guaidó consiguió movilizar de nuevo a su gente y liberó de su arresto domiciliario a Leopoldo López, el preso político más emblemático del régimen de Maduro, ahora bajo protección de España en la residencia de su embajador en Caracas. López salió libre porque hubo militares que le abrieron la puerta. Ahora es cuestión de esperar cómo se desencadenan los hechos. Ayer viernes el Grupo de Lima decidió invitar a Cuba, un aliado de Maduro, a que coopere para una salida. También quiere sumar al Grupo de Contacto que integra Uruguay. Pero lo más significativo fue la conversación que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin, los principales apoyos internacionales que tienen Guaidó y Maduro, respectivamente. ¿Le sacará Putin la escalera a Maduro? Trump dijo que el presidente ruso no tiene intención de intervenir en Venezuela. Entre el lunes y martes se reunirán en Finlandia el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov. Tal vez entonces tengamos la respuesta.

Recomendamos la columna de la embajadora de Estados Unidos.

Gana el PSOE, pierde el PP.

El presidente socialista Pedro Sánchez tendió su mano “a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución”. Foto: Reuters.

De las elecciones legislativas del domingo 28 de abril surgió un claro ganador, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y un claro perdedor, el Partido Popular (PP). Los socialistas pasaron de 84 a 123 diputados en un Congreso de 350 bancas; y obtuvieron la mayoría en el Senado. Los populares cayeron de 134 diputados a 66, perdiendo en varios de sus feudos electorales. Los otros dos resultados destacados fueron el avance de Ciudadanos (C’s) que de 32 pasó a 67 diputados –arañándole el segundo lugar al PP-, y el ingreso de la ultra derecha de Vox al Parlamento con 24 diputados. Tres lecturas rápidas: la estrategia del presidente Pedro Sánchez de llamar a elecciones anticipadas cuando se vio tambalear por el fracaso de sus proyectos de presupuesto, aparece ahora acertada; el manejo que hizo Mariano Rajoy de la crisis catalana y los casos de corrupción en el PP, le pasaron factura; y la irrupción de Vox al Parlamento español confirma una tendencia en Europa de un resurgir de la extrema derecha. Pero hay poco tiempo para festejar o lamerse las heridas. El 26 de mayo hay elecciones para la Eurocámara.

Expropiaciones en Cuba.

Carnival recibió las primeras dos demandas por usar puertos e instalaciones expropiadas tras la revolución. Foto: AFP

Donald Trump está desarrollando una estrategia de endurecimiento hacia Cuba para forzar el fin del régimen comunista en la isla, que ha sobrevivido por seis décadas. En el marco de esa estrategia, es que Trump activó un mecanismo previsto en la ley Helms-Burton que habilita iniciar juicios en Estados Unidos contra empresas que se beneficiaron por las expropiaciones en Cuba luego del triunfo de la revolución castrista en 1959. La empresa de cruceros Carnival es la primera demandada. El régimen cubano reconoce que se le vienen tiempos complicados, ya que no puede contar con la asistencia petrolera de Venezuela.

La nueva era japonesa.

Naruhito promete la renovación de la monarquía reinante más antigua del mundo. Foto: AFP.

El martes, después de 30 años de reinado, el emperador Akihito dejó el Trono del Crisantemo a su hijo, el príncipe Naruhito. Fue la primera abdicación de un emperador japonés en dos siglos. Japón entró el primero de mayo en el año 1 de la era imperial Reiwa (Bella Armonía), cerrando la era Heisei (Logrando la Paz). Desde Uruguay no deja de asombrar cómo un país moderno, potencia tecnológica e integrante del selecto G7, mantiene tan vigente sus tradiciones milenarias. Una armónica combinación de pasado, presente y futuro.

El pacto argentino.

Macri. Su gobierno busca llegar en mejores condiciones a las elecciones primarias en 100 días. Foto: Reuters.

Por estas horas el presidente Mauricio Macri está embarcado en un proyecto que puede condicionarle el resto del año. Si tiene éxito, logrará un acuerdo de estabilidad en medio de la campaña electoral para octubre, donde se jugará la reelección. Si fracasa, puede abrirle el camino a Cristina Kirchner para volver a la Casa Rosada. Según informó el diario La Nación, Macri se puso al frente de la convocatoria a todo el arco político para firmar un acuerdo que contenga "consensos sobre cosas básicas" para enviar un mensaje de cohesión a los mercados en medio del escenario de incertidumbre electoral. Por ahora, Roberto Lavagna, uno de los líderes peronistas y precandidato presidencial, le ha dado la espalda al acuerdo. Los que sí ven con expectativa este eventual pacto, son los empresarios. Ayer el llamado G6, conformado por seis de las principales cámaras empresariales de Argentina, apoyó el diálogo entre el gobierno y la oposición. El posible acuerdo, que tendría diez puntos, comenzó a discutirse el jueves entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el también peronista Sergio Massa. En tiempos de turbulencia, buena cosa que se sienten a dialogar.

Hasta el próximo sábado.