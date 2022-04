Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

COVID-19

¡Buen día, amigo lector!

Llevamos dos semanas de encierro voluntario trabajando a remoto, y nos quedan al menos otras dos. Así que armarse de paciencia que esto va para largo. En China las regiones donde comenzó la pesadilla y tuvieron dos meses en cuarentena, la actividad está volviendo de a poco; en Italia y España, los dos países más golpeados de Europea, los médicos esperan que en unos días se llegue al pico de fallecidos y contagiados; Estados Unidos se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia; y en América Latina todavía no sabemos bien qué pasará.

El mundo gira en torno al COVID-19, y hasta las noticias que en los papeles nada tienen que ver con la pandemia, terminan infectadas por el bicho, como la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y su séquito, y la formación de un nuevo gobierno en Israel.



Una imagen basta.

Papa Francisco en San Pedro. Foto: AFP

Cuando todo pase, rescataremos de nuestra memoria imágenes que nos recordarán el impacto de este coronavirus en el mundo. Una de esas imágenes se dio ayer vienes: el papa Francisco rezando ante la plaza de San Pedro completamente vacía, en una tarde gris, lluviosa. No se necesita ser religioso para conmoverse.

El papa se dirigió a Roma y al mundo desde el país con el que más se ha ensañado el COVID-19. El número de muertos en Italia se acerca a los 10.000, y junto a España con más de 8.000 fallecidos es donde se están viviendo los mayores dramas de esta pandemia.

Los socios de la Unión Europea (UE) debatieron en conferencia virtual —una modalidad de reunión que se podría adoptar como norma para ahorrarse unos buenos dólares en viajes, seguridad y recepciones— varias propuestas para hacerle frente a los efectos del COVID-19. Pero lo que afloró fueron algunos recelos.

En particular España se sintió muy afectada por el rechazo de Holanda a apoyar un planteo del presidente Pedro Sánchez para crear un fondo común del que todos puedan beneficiarse. Si se hicieron bien o no los deberes después de la crisis de 2008 es lo que está detrás de esta polémica.



Las potencias

Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Osaka. Foto: Reuters

Desde que se conoció el brote en la ciudad de Wuhan en diciembre pasado, Estados Unidos sospecha que China ocultó el problema, y que solo lo comunicó cuando era evidente que el virus había salido de sus fronteras.

Desde entonces la tensión ha ido en aumento y las dos potencias se acusan de ser las responsables de la pandemia. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino llegó a manejar que Estados Unidos introdujo el virus a través de maniobras militares en Wuhan.

Y desde Washington, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refieren al COVID-19 como el “virus chino”, provocando irritación en Pekín.

Pero por ahora no se pasará a mayores. Ante la explosiva propagación del virus, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, hablaron y acordaron cooperar. Después verán como arreglan sus diferencias.

Otro conflicto que abonó el COVID-19 es el que tienen la Unión Europea y Rusia.

Desde que algunos países europeos responsabilizan a Rusia de injerencia en sus procesos electorales, ambos bandos sospechan de los pasos que da el otro. Lo último en esta mini “guerra fría” es un informe de la UE que acusa a Rusia de divulgar informaciones falsa sobre el COVID-19.



Tokio … 2021

El dilema por las fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto: AFP.

Seguirá llamándose Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero se caía de maduro que no se iban a realizar este año. Estaban previsto para julio-agosto, y al ritmo que viene la pandemia nada indicaba que para esa fecha el mundo iba a estar para correr los 100 metros llanos por debajo de los 10 segundos.

Japón, el país anfitrión que con la eficiencia que lo caracteriza ya tenía todo pronto —y que ahora pagará un enorme costo económico—, resistió hasta último momento, y solo aceptó la postergación para 2021 cuando vio que el reclamo para cambiar la fecha era tan fuerte como la propagación de la pandemia.

Es la primera vez que los Juegos se suspenden por una cuestión sanitaria. Hasta ahora solo las dos guerras mundiales habían detenido la marcha de la llama olímpica.



En recesión.

Nueva York en épocas de coronavirus COVID-19. Foto: Sebastián Bof

Para detener al COVID-19 el mundo está haciendo un enorme esfuerzo económico. Dentro de sus posibilidades, todos los países han adoptado medidas, algunas modestas, otras siderales, como el plan de Donald Trump de 2,2 billones de dólares, la mayor inyección de dinero en la historia de Estados Unidos.

Trump ya dijo que no quiere que se apaguen los motores de la economía, y se ha enfrentado a los gobernadores de los estados que han impuestos cuarentenas obligatorias, como los de Nueva York o California. El presidente dijo que quiere a Estados Unidos funcionando a pleno para el 12 de abril, el domingo de Pascua. Seguir así traerá consecuencias peores, argumenta.

Y algo de razón no le falta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya alertó que el mundo está entrando en recesión, que puede ser igual o peor que la que dejó la crisis financiera de 2008. El FMI prevé una recuperación para 2021, así que siguiendo la línea de pensamiento de Trump, cuando antes nos pongamos a trabajar mejor.



Dos estrategias.

El Obelisco en Buenos Aires (Argentina) en el primer fin de semana de cuarentena. Foto: La Nación / GDA

Entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro ya sabemos que no hay mucha sintonía. De hecho, nunca se vieron la cara desde que son gobierno. Iban a reunirse en Montevideo durante la asunción de Luis Lacalle Pou, pero el presidente argentino no pudo venir.

Ahora la crisis del COVID-19 agregó un nuevo punto que los separa: la estrategia para enfrentar la pandemia. Mientras Fernández decretó la cuarentena obligatoria y aplica fuertes sanciones para los que la violen, Bolsonaro en Brasil se muestra en manifestaciones con sus simpatizando y habla del coronavirus como una “gripecita”.

Argentina y Brasil son los países con más casos y más muertes por COVID-19 en la región.



Se busca.

Nicolás Maduro, este martes en su rendición de cuentas anual. Foto: AFP

El anuncio sorprendió en medio de la crisis mundial por el coronavirus. Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores de narcoterrorismo, y ofreció 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

No es que en Washington no sepan dónde está Maduro. El hombre sigue en Caracas, muy bien protegido por los jefes militares, que volvieron a renovarle su “lealtad absoluta”. La oferta de Estados Unidos apunta a quebrar esa “lealtad”.

Pero como el COVID-19 está infectando todo en este mundo, el régimen chavista respondió que Estados Unidos lo que busca es distraer la atención sobre la pandemia, y obtener rédito electoral para la reelección de Donald Trump. No se necesita ser un fino analista político para darse cuenta que a Trump le vendría muy bien que caiga Maduro antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Cómo sea, la Casa Blanca sigue jugando fuerte para sacar a Maduro del poder, tal como prometió Trump en su discurso en el Congreso con Juan Guaidó como invitado.

Y como parte de esa estrategia, está la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. El excanciller de José Mujica se ha transformado en una de las voces más críticas del régimen de Maduro.



Netanyahu sigue.

Netanyahu y Gantz. Foto: EFE

Vio, en política nunca está dicha la última palabra. Luego de tres elecciones en un año, cuando todo indicaba que Benjamín Netanyahu no iba a seguir como primer ministro y que asumiría Benny Gantz, todo volvió al punto de partida.

En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 —es el argumento de Gantz para desdecirse de lo que dijo en la campaña electoral—, ambos líderes acordaron formar un gobierno de unidad nacional.

Como consecuencia del cambio de postura de Gantz, se rompió su coalición Azul-Blanco.

A Netanyahu al parecer todo le salió bien: el juicio que tiene pendiente por supuesta corrupción se aplazó por la pandemia; seguirá en el gobierno un período más; y logró dividir a la oposición.



Dejemos el repaso de la semana por aquí. En Uruguay, debido al COVID-19, están viendo cómo llevar las elecciones municipales del 10 de mayo para septiembre u octubre. En Chile, Sebastián Piñera ya aplazó el referéndum por la reforma constitucional que terminará con los últimos resquicios de la dictadura de Augusto Pinochet; y en Rusia Vladimir Putin también postergó la reforma que lo mantendría en el poder hasta 2036.



Hasta el próximo sábado.



Recuerde lavarse las manos.



Si quiere suscribirse a algunas de las newsletter de El País, solo haga click aquí.