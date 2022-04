Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Que nadie se lave las manos!

¡Buen día, amigo lector!

Imagino que se está cuidando. Mire que este bicho del coronavirus es cosa seria. Pero no entre en pánico. Una buena higiene y estar bien informado basta para empezar a derrotarlo. Luego vendrá la vacuna para inmunizarnos.

La higiene depende de cada uno. Y espero haya entendido el sentido del título de esta edición de Mundo. Las manos SÍ hay que lavárselas, varias veces al día, pero con un sentido de responsabilidad. No hagamos la de Pilatos.

Estar bien informado también depende de cada uno. Y en El País esto lo tenemos claro. Por eso el diario, además de la información que brinda en sus plataformas digital y papel, abrió otro canal: la newsletter Noticias Coronavirus, que todos los días escribe Mayte de León, en la que encontrará información confiable, lejos de los disparates que suelen inundar las redes sociales. Para separar la paja del trigo, muy recomendables las columnas El virus y la información de Martín Aguirre, y Teorías conspirativas de Claudio Fantini.



Todos en casa

Montevideo tras pedido de cuarentena voluntaria para evitar contagio de coronavirus. Foto: Francisco Flores.

El coronavirus sigue avanzando, y cada vez más países están tomando medidas drásticas para frenar la expansión de la pandemia. En América Latina, algunos han optado por la cuarentena total —por ejemplo Argentina desde el viernes—, otros apelan a la cooperación voluntaria de su población, como en Uruguay.

Los estados de California, Nueva York e Illinois también impusieron la cuarentena obligatoria, pero Donald Tramp la descarta para todo el país. “Estamos ganando esta guerra”, declaró ayer viernes.

Los peores efectos del coronavirus los están padeciendo Italia y España, los países europeos más golpeados luego de China, donde surgió el brote a fines de 2019. Mientras en China el virus parece ceder, Italia superó al gigante asiático en número de muertos —más de 4.000—, y las autoridades sanitarias dicen que lo peos está por llegar.



El papa salió del Vaticano para orar. Foto: AFP.

La imagen del papa Francisco caminado por las calles de Roma vacías de gente, muestra que los italianos se han tomado muy en serio al coronavirus.

Todavía están por verse los efectos reales en la economía, pero ya sabemos que para algunos sectores serán catastróficos.

La comunidad científica está en una carrera para desarrollar una vacuna, que podría estar disponible en un año y medio.

Los más optimistas en estos tiempos inciertos parecen ser los japoneses, que por ahora mantienen la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para julio-agosto.

La pandemia del coronavirus resucitó algunos conflictos propios de la guerra fría, como entre Estados Unidos y China sobre el origen del virus, o entre la Unión Europea y Rusia por la divulgación de información falsa.

En medio de este panorama, nuestro granito de arena por ahora es quedarnos en casa y seguir informando.



Trump espera por Biden.

Los resultados del martes le valieron a Biden 177 delegados, contra 111 de Sanders. Foto: Reuters

Sí, pasan otras cosas en el mundo además del coronavirus, aunque todo se ha visto contaminado por la pandemia.

En Estados Unidos, las primarias demócratas siguen su curso, si bien se aplazaron en algunos estados por el Covid-19.

Y si no hay sorpresas, Joe Biden, el hombre al que Trump quiso investigar por supuesta corrupción, será su rival en las elecciones del 3 de noviembre.

El martes 17 Biden obtuvo tres victorias importantísimas, entre ellas en el clave estado de Florida, que lo llevaron a ampliar su ventaja sobre Bernie Sanders, que por estos días está pensando si sigue compitiendo o se retira y une desde ahora fuerzas con el ex vicepresidente de Barack Obama para sacar a Trump de la Casa Blanca, cuando falta votar casi la mitad de Estados Unidos antes de la convención demócrata de julio.

La que sí se bajó fue Tulsi Gabbard —ya era hora, la congresista por Hawái no tenía ninguna chance— y anunció su apoyo a Biden, como casi todos los ex candidato que fueron abandonando.



Cortando el cordón umbilical.

Felipe VI de España junto a su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Foto: AFP

En España, el segundo país europeo más afectado por el coronavirus después de Italia, una noticia que nada tiene que ver con la pandemia requirió de titulares. El rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre Juan Carlos I. ¿El motivo? Los beneficios que habría recibido el rey emérito de una sociedad offshore. Los medios españoles manejan la cifra de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudita.

Este nuevo escándalo que envuelve a la familia real tiene a mucha gente indignada en España, y así se lo hicieron saber a Felipe VI el miércoles 18. Ese día el rey emitió un mensaje llamando a la unidad de los españoles para luchar contra el coronavirus. Mientras el rey hablaba, en algunos barrios de Madrid se escucharon cacerolazos pidiendo que la fortuna de Juan Carlos vaya a los servicios de salud para hacer frente a la pandemia.



El bloqueo político en Israel.

Publicidad electoral en una calle de Jerusalén con las imágenes de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, éste junto a Ahmed Tibi. Foto: AFP.

Israel está buscando salir de una larga crisis política y formar un gobierno estable en plena turbulencia por el coronavirus.

En las elecciones legislativas del 2 de marzo, las terceras en menos de un año, el Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, obtuvo el mayor número de bancas, 36 sobre un total de 120 en el parlamento, contra 33 de Azul y Blanco de Benny Gantz. Y cuando todo hacía pensar que Netanyahu se encaminaba a formar gobierno y renovar otro periodo, fue Gantz el que hizo mejores alianza. Así, se aseguró el apoyo de 61 diputados, contra 58 de Netanyahu.

Antes este panorama, el presidente israelí Reuven Rivlin encargó a Gantz la tarea de formar nuevo gobierno. Gantz aceptó el desafío, y ahora tiene hasta mediados de abril para lograrlo.

Para Netanyahu quedar fuera del nuevo gobierno será un duro golpe dada su delicada situación judicial. El primer ministro está acusado de corrupción, malversación y abuso de confianza en tres casos; además es el primer jefe del gobierno israelí en ser inculpado durante su mandado.

Netanyahu atribuye todo a una "caza de brujas". Su proceso judicial —que debía comenzar el martes 17— fue aplazado para el 24 de mayo debido a la propagación del coronavirus, que ha limitado la labor de los tribunales en Israel.

En los últimos días, Netanyahu llamó a la formación de un gobierno de unidad nacional bajo su dirección, alegando la necesidad de responder a la crisis de la pandemia.



Cómo ve, amigo lector, el Covid-19 ha infectado todo.



¡Cuídese, y lávese las manos!



Hasta el próximo sábado.



