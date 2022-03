Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El planeta en pausa alarmante.

¡Buen día, amigo lector!

Sí, cerramos otra semana casi monotemática. El nuevo coronavirus, ahora oficialmente pandemia, se ha adueñado de la agenda y en todo el globo no se habla de otra cosa.

Ayer viernes Uruguay cayó en cama; hay cuatro casos confirmados y quién sabe cuántos más dando vueltas por ahí.

El gobierno anunció medidas, todo en medio de muchos llamados a la calma. No sea cosa que la pandemia instale un pandemonio que nos lleve a la paranoia.

Está claro que no estamos ante la peste negra del siglo XIV, pero tampoco se trata de una ola de gripe fuerte. ¿Acaso China pondría en cuarentena a 50 millones de personas por nada? Y si no le cree al régimen chino por cómo manejó la información cuando apareció el coronavirus, qué me dice de Italia. Un país entero encerrado en sus fronteras con 60 millones de habitantes casi sin salir de sus casas. ¿Francia y España dejarían a cientos de miles de niños y jóvenes sin clases por nada? ¿Prohibiría Estados Unidos los vuelos desde Europa por nada? Y así podríamos seguir.

El mundo está en pausa. La imagen la tomamos de la nota que El País publicó el jueves de la periodista uruguaya radicada en Milán Caterina Natargiovanni, en la que cuenta cómo el virus le cambió la vida a los italianos.

Como siempre se le puede encontrar un lado bueno a todo, tal vez esta pausa nos ayude a pensar qué queremos hacer con el mundo que habitamos.



De epidemia a pandemia.

Personal de la compañía de transporte usa ropa protectora mientras desinfecta un ómnibus por coronavirus (COVID-19) en Macedonia. Foto: Reuters.

El jueves 12 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19, el nombre del nuevo coronavirus surgido en China, como una pandemia, dejando la etapa de epidemia. Esto significa que el virus adquirió una propagación global, abarcando países en todos los continentes.

El epicentro del COVID-19 está desde esta semana en Europa, con las situaciones más graves en Italia, España y Francia.

Estados Unidos se tomó en serio el asunto y adoptó dos medidas extremas: primero suspendió todo ingreso de viajeros provenientes de Europa, como ya lo había hecho de China; y luego declaró la emergencia nacional, destinando la enormidad de 50.000 millones de dólares —casi el PBI de Uruguay— a combatir el virus.

En la región, Argentina también adoptó medidas de fuerte impacto.

La información que llega a diario sobre el COVId-19 es abrumadora, y algunos gobiernos creen que lo peor en este hemisferio está por llegar. Así que nos quedamos con lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou: “Es muy importante contar con la población, con la concientización, la solidaridad, sabiendo que el virus afecta mayoritariamente a los adultos mayores”.

China comenzó a manejar teorías conspirativas; acusó a Estados Unidos de instalarle el virus a través de maniobras militares en Wuhan, la ciudad donde se detectaron los primeros casos, pero que el régimen comunista supo ocultar.

Claudio Fantini analiza cómo manejó China la opinión pública en esta crisis.



Biden toma impulso.

Los resultados del martes le valieron a Biden 177 delegados, contra 111 de Sanders. Foto: Reuters

Por ahora el coronavirus no ha frenado la carrera electoral por la Casa Blanca.

El Supermartes del 3 de marzo lo dejó primero en la interna del Partido Demócrata, y los resultados en los estados que tuvieron primarias en la última semana lo confirmaron como el favorito para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Joe Biden es hoy el político del momento en Estados Unidos, y se encamina a llegar a la convención demócrata en julio con los delegados suficientes para convertirse en el candidato presidencial.

De todos modos, Bernie Sanders no tira la toalla; por el contrario, anunció que pese a los malos resultados dará pelea hasta el final. El martes 17 se votará en Florida, un estado que puede ser determinante en la definición de las primarias demócratas.



Putin hasta 2036.

La imagen del presidente Vladimir Putin aparece en una pantalla electrónica, durante un acto realizado en Moscú. Foto: Reuters

Vladimir Putin lleva 20 años como presidente de Rusia, y esta semana obtuvo la habilitación del parlamento para seguir postulándose, lo que le permitiría gobernar hasta 2036.

En estas dos décadas coincidió con tres presidentes de Estados Unidos: los dos períodos de George W. Bush, los dos de Barack Obama y el que está por terminar Donald Trump, que puede ser reelecto en noviembre y también coincidiría con sus dos mandatos. Pero aún así a Putin le restaría por conocer a otros dos presidentes estadounidenses antes de cumplir su último período a la edad de 83 años.

Ningún líder ruso llegaría a gobernar tanto tiempo; ni el genocida Stalin, que reinó en la desaparecida URSS por 26 años hasta su muerte en 1953.

Putin tiene derecho a seguir gobernando si el pueblo ruso así lo decide democráticamente. El problema es creerse el mesías. Cuando le preguntaron si estaba cansado tras 20 años en el gobierno, Putin respondió: “Cualquiera que esté en mi lugar, estoy seguro de que no se lo tomaría como un simple trabajo, sino como un destino”.

Este análisis de la agencia EFE nos ayudará a entender el proceso político en Rusia.



Alianza Trump-Bolsonaro.

Bolsonaro y Trump durante el encuentro de ambos mandatarios en Florida (EE.UU.). Foto: AFP

El sábado 7 Jair Bolsonaro fue recibido por Donald Trump en el club Mar-a-Lago que el presidente estadounidense tiene en Florida.

Bolsonaro llegó con una nutrida delegación para afianzar su alianza con Trump, firmar un convenio de defensa con el Comando Sur de Estados Unidos y seducir a inversionistas en Miami para que se instalen en Brasil.

Pero con Trump había otro tema caliente: Venezuela.

Brasil y Colombia, con cuyo presidente Iván Duque se reunió unos días antes en Washington, son los dos principales aliados de Trump en este asunto, además de ser los países limítrofes con Venezuela.

No trascendió mucho de lo que hablaron, pero quedó claro que la presión sobre el régimen de Maduro será cada vez más fuerte.



Y así como empezamos esta newsletters hablando del coronavirus, vamos a terminarla igual. Es que en la delegación de Bolsonaro a su encuentro con Trump viajó un polizonte: el nuevo coronavirus, alojado en el organismo del secretario de prensa del presidente brasileño.

El funcionario dio positivo y las alarmas se encendieron en Brasilia y Washington. Trump, que estuvo con el secretario de Bolsonaro y hasta se sacó una foto con él, al principio dijo que no necesitaba hacerse el test, pero ayer viernes cambió de opinión y anunció que tal vez lo haga. Bolsonaro, en cambio, sí pasó por el análisis. La primera muestra le dio negativo, pero ahora le piden una segunda.

A cuidarse.



Hasta el próximo sábado.



