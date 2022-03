Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El virus, el resucitado Biden, el sobreviviente Netanyahu y el liberado K.

¡Buen día, amigo lector!

¡Qué semanita! Uruguay inauguró gobierno con la visita de nutridas delegaciones extranjeras, que le sirvieron al novel canciller Ernesto Talvi para dar los primeros pasos hacia un giro en la política exterior del país. Mathías Da Silva y Fabián Tiscornia lo cuentan en esta nota que formó parte de la extensa cobertura de la asunción de Luis Lacalle Pou.

Fuera de la comarca, el coronavirus siguió copando los titulares. La epidemia se instaló en la región, y tiene un denominador común: la gran mayoría de los pacientes había regresado en febrero de Italia.

En el campo político internacional dos hechos sobresalientes: la resurrección de Joe Biden, que tomó la delantera en la carrera por la candidatura presidencial demócrata; y la victoria de Benjamín Netanyahu, que parece que ahora sí se encamina a formar gobierno en Israel.

Y en Argentina fue liberado Julio de Vido, el emblemático preso kirchnerista acusado en varias causas por corrupción.

Antes de entrar en estos temas, corresponde darle la bienvenida a Cien Días, la nueva integrante de la familia de las newsletters de El País, que cada miércoles escribirá Sebastián Cabrera. Un seguimiento fino al nuevo gobierno.



Durmiendo con el enemigo.

Hay que lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o lo suficiente como para cantar "Feliz cumpleaños" dos veces

No somos partidarios de titular con nombres de películas o libro. Es un recurso fácil en el que solemos caer. Pero no se nos ocurría nada mejor para ilustrar la epidemia del COVID-19, el nombre oficial del nuevo coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado.

Las últimas cifras indican más de 3.400 muertos y más de 100.000 infectando.

El foco en Italia es de los que más preocupan, porque desde ahí se ha propagado a otros países europeos y es la fuente de casi todos los casos que se han registrado en Sudamérica. Brasil con 13 y Argentina con ocho eran hasta ayer los países con más pacientes positivos.

La epidemia está ocasionando serios problemas a la economía mundial. Las bolsas vivieron ayer un verdadero “viernes negro”, las aerolíneas luchan por sostenerse, grandes corporaciones envían a su personal a casa para que trabaje a remoto, y hasta los planes de vacacionar en familia se están alterando.

Una pregunta cobra fuerza a medida que avanza la epidemia. ¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, previstos para julio-agosto?



El mano a mano demócrata.

Rivales: el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders llegan al Supermartes como favoritos en la carrera por la nominación demócrata. Foto: Reuters

El 3 de marzo en Estados Unidos se vivió el Supermartes. Así se le llama a la jornada en la que votan 14 estados a sus delegados para las convenciones que elegirán a los candidatos presidenciales que irán a la gran cita del 3 de noviembre.

Como esta vez solo hay primarias competitivas entre los demócratas —Donald Trump ya tiene el camino libre para ir por la reelección por los republicanos—, toda la atención estaba en el partido del burro. Y en particular en cuatro personajes: Bernie Sanders, que llegaba encabezando las encuestas; Joe Biden, que había insinuado una recuperación en la semana previa; Michael Bloomberg, que se presentaba por primera; y Elizaberth Warren, que desde un cuarto puesto todavía daba pelea.

Empecemos de atrás hacia adelante. Warren no pudo ganar ni siquiera en su estado de Massachusetts, y el jueves 5 se bajó. Bloomberg, que había gastado 500 millones de dólares en su campaña, tuvo un debut para el olvido y abandonó un día antes que Warren. Biden —una vez más se aplica aquí la máxima de Julio María Sanguinetti de que en política no hay cadáveres, sino heridos de consideración— ganó en nueve de los 14 estados y pasó a encabezar las encuestas de intención de voto y también la cantidad de delegados obtenidos hasta ahora. Y Sanders, que solo unos días antes del Supermartes supo estar diez puntos arriba, ahora debe remarla pero desde diez puntos abajo.

Las primarias en Carolina del Sur el sábado 29 de febrero ya habían dejado por el camino a otros candidatos que al principios habían hecho mucho ruido.

¿Está definida la interna demócrata? Para nada. La próxima etapa será el 17 de marzo en Florida, y aún faltan estados importantes. Lo que sí dejó claro el Supermartes es que la competencia pasó a ser un mano a mano entre Biden y Sanders.

Trump, sin despeinarse hasta ahora, espera, pero ya dijo cuál cree que será su rival el 3 de noviembre.



A la una, a las dos, a las tres.

Festejo: Netanyahu no logró formar gobierno luego de las elecciones de abril y septiembre de 2019; ahora parece encaminarse a hacerlo. Foto: AFP

El lunes 2 en Israel tuvieron lugar las terceras elecciones legislativas en menos de un año. En abril y septiembre terminaron casi empatadas y ni el primer ministro Benjamín Netanyahu ni el militar retirado Benny Gantz, los dos candidatos con opción de gobierno, fueron capaces de negociar mayorías en el parlamento.

Este vez el resultado no fue muy diferentes, solo que el partido Likud de Netanyahu votó unos cuatro puntos arriba que Azul y Blanco de Gantz y, si teje bien las alianzas que le faltan, está a un paso de formar mayoría.

Todo se definirá la próxima semana, casi al filo del inicio del juicio a Netanyahu por supuesta corrupción el 17 de marzo.

El primer ministro que más tiempo lleva en el poder en Israel está a punto de renovar con un tema caliente pendiente: la implementación del plan de paz de su amigo Donald Trump que los palestinos han jurado rechazar hasta el final.



Tregua en Siria.

Un niño sirio sostiene una oveja en el campamento de Atmah, en la provincia de Idlib. Foto: AFP.

La guerra civil en Siria lleva ya nueve años y ha provocado una de las olas migratorias más grandes por un conflicto armado. La cifra de refugiados se cuenta por millones. La vecina Turquía, que apoya a grupos rebeldes al régimen sirio que cuenta con el respaldo de Rusia, tiene un acuerdo con la Unión Europea para evitar que esa ola migratoria llegue a la eurozona.

La situación se complicó a fines de febrero, por la muerte de 34 soldados turcos en un bombardeo sirio. Turquía amenazó con abrir sus fronteras para que los refugiados pasen a Grecia y de ahí sigan al resto de Europa. La sola amenaza desató una crisis en la frontera greco-turca, donde se agolparon —las cifras varían en función de qué lado venga la información— cientos, miles o cientos de miles de sirios, afganos e iraquíes buscando una oportunidad para cruzar.

El jueves 5 de marzo el presidente turco Erdogan viajó a Moscú y pactó con Vladimir Putin un alto el fuego en Siria buscando frenar la nueva ola de refugiados. La pregunta es cuánto durará esta tregua. Por ahora, lo concreto es que Erdogan ganó tiempo para volver a negociar con Europa.



Tregua en Afganistán.

Afganistán: el conflicto más largo del que participó EE.UU.

Afganistán también fue noticia esta semana. Su guerra es más larga que la de Siria, estalló hace 18 años, poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando Estados Unidos se lanzó contra Al Qaeda, la organización terrorista de Osama Bin Laden que se escondía en Afganistán protegida por los talibanes.

El domingo 1 de marzo, en Doha, Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes para el retiro de sus tropas de Afganistán y poner fin a esa guerra, una de las promesas electorales de Donald Trump, que le vendría muy bien que funcionara en medio de la campaña por su reelección.



El liberado K.

Julio de Vido: “Esta libertad se la debemos a la voluntad soberana del pueblo argentino”, sostuvo. Foto: La Nación / GDA

En Argentina se ha instalado un debate sobre si los funcionarios procesados por corrupción son “presos políticos”. El ala dura del kirchnerismo dice que sí. El presidente Alberto Fernández no es tan enfático, pero tampoco se ha tirado en contra de su vicepresidenta Cristina Kirchner.

Uno de esos supuestos “presos políticos” es Julio de Vido, el ex ministro de Planificación durante los dos gobiernos K, condenado en octubre de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por la llamada tragedia de Once, el accidente ferroviario en el que murieron 52 personas. Además tiene procesamientos por varias causas de corrupción.

De Vido quedó libre el jueves 5 —hacía un tiempo estaba cumpliendo prisión domiciliaria—, y en sus primeras declaraciones culpó al gobierno de Mauricio Macri por su condena.

Otro hecho destacado esta semana en Argentina fue la apertura del año legislativo con el discurso del presidente Fernández en el Congreso el domingo 1 —por eso no estuvo en la asunción de Luis Lacalle Pou—, que Claudio Fantini analiza en esta columna.



Ernesto Cardenal y Javier Pérez de Cuéllar.

Ernesto Cardenal. Foto: AFP

Esta semana murieron dos latinoamericanos que hicieron historia. El sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, figura de la revolución sandinista que terminó sus días enfrentado al hoy presidente Daniel Ortega. Cardenal fue además representante de la Teología de la Liberación, una corriente dentro de la Iglesia católica que tuvo su predicamento en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, y que no le caía muy bien al Vaticano.

Javier Pérez de Cuéllar tuvo otro perfil. Jurista y diplomático peruano, fue el único latinoamericano hasta ahora en llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Le tocó ser protagonista o testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de la década de 1980 hasta el fin de la Guerra Fría.



Pérez de Cuéllar fue el único latinoamericano en dirigir la ONU hasta el momento. Foto: Reuters

Q.E.P.D. ambos.



Hasta el próximo sábado.



