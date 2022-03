Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Epidemia global, batalla demócrata y amenaza ultra.

¡Buen día, amigo lector!

Muy a nuestro pesar, la epidemia del coronavirus siguió dominando la agenda internacional esta semana. El mal llegó al norte de Italia, donde anoche se cobró la primera víctima mortal.

Pero la noticia trágica de estos días fue el atentado racista en Alemania que dejó nueve muertos, y que ha reavivado la polémica sobre el avance de la ultra derecha en el tramo final de la era Merkel.

En Estados Unidos, la carrera demócrata por la candidatura presidencial está tomando color, con Michael Bloomberg como blanco de todos los dardos.

Y en Argentina, se fue la misión del FMI y, oh sorpresa, el organismo se sumó al planteo kirchnerista de que la deuda del hermano país es insostenible y que los acreedores deberían bajar sus aspiraciones.

El otro tema destacado fue el anuncio del Reino Unido de su nuevo sistema migratorio; ahora que nos fuimos de la UE, no más mano de obra barata, dice el gobierno de Boris Johnson.

Ahí vamos.



¿Cómo detener al coronavirus?

Cuarto especialmente condicionado para pacientes con coronavirus. Foto: AFP

La pregunta se la hace la comunidad científica que desesperadamente está buscando una vacuna, y los gobiernos de los países alcanzados por la epidemia y de los que todavía están libres.

Es que este bichito no respeta frontera y tampoco se puede decir que afecte solo a un sector de la sociedad. Ha atacado desde humildes habitantes de ciudades chinas que ahora están aisladas del mundo, hasta pasajeros de lujosos cruceros que navegaban por mares asiáticos o el Mediterráneo.

Las cifras de muertos —más de 2.300 hasta ayer— y de enfermos —al menos 76.000— aumentan día a día, al tiempo que los efectos de la epidemia en la economía mundial recién comienzan a sentirse. Esta nota del suplemente El Empresario ilustra muy bien la situación.

Ahora la epidemia parece haber entrado con fuerza en el norte de Italia, la región más industrializada y económicamente fuerte del país. Ayer viernes falleció el primer afectado en suelo italiano; la semana pasada había fallecido el primero en Francia.

Junto al avance de la epidemia, se van conociendo detalles de cómo se manejó la información sobre el surgimiento del virus por parte del régimen chino.



Todos contra Bloomberg.

Sanders, Warren y Bloomberg en un debate en Las Vegas. Foto: AFP

Los demócratas tendrán hoy sábado su tercera parada en el proceso de elección de su candidato presidencial para enfrentar al republicano Donald Trump en noviembre. Será el turno de Nevada, al que le seguirá el 29 de febrero Carolina del Sur, antes del esperado y para muchos definitorio Super Martes del 3 de marzo.

La campaña demócrata se vio ensombrecida esta semana por la noticia del Washington Post de una supuesta injerencia rusa para beneficiar al favorito de las encuestas, el senador Bernie Sanders. Los servicios de inteligencia estadounidenses se tomaron muy en serio el tema e informaron al Congreso.

Con la polémica que desató la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 que ganó Trump, la cosa no está como para pasar por alto un dato así.

De todos modos, Sanders se lo tomó con calma, dijo que no le importaba a quién prefiriera Vladimir Putin, pero le envió un mensaje: “Manténgase alejado de las elecciones estadounidenses”.

Con o sin injerencia rusa, el punto alto esta semana en la campaña demócrata estuvo en el debate del miércoles en Las Vegas, el primero en el que participó Michael Bloomberg, tercero en intención de voto detrás de Sanders y del exvicepresidente Joe Biden.

Bloomberg logró que todos se unieran para criticarlo; les molesta que sea un millonario, acusado de xenofobia y con un perfil muy parecido al de Trump. Hasta el propio presidente se metió en la interna demócrata y eligió a Bloomberg como blanco.

El ex alcalde de Nueva York, el noveno hombre más rico del mundo según la revista Forbes, lleva gastado hasta ahora 364 millones de dólares en su campaña electoral, todo un récord.



La amenaza de la ultra derecha.

Vigilia por las víctimas del tiroteo en Alemania. Foto: Reuters

El miércoles por la noche Alemania se vio sacudida por un sangriento atentado. Un hombre oriundo de la ciudad de Hanau mató a nueve personas en dos bares frecuentados en su mayoría por turcos y kurdos.

El perfil del atacante, un alemán de 43 años, lo describe como racista, solitario y fabulador de teorías conspirativas.

Este ataque agregó intensidad a una polémica que se viene dando hace tiempo en Alemania: el surgimiento de grupos de neonazis y el protagonismo que están adquiriendo partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), con una fuerte prédica antiinmigración.

El ministro del Interior alemán Horst Seehofer no tuvo empacho en declarar que “la ultraderecha es la máxima amenazada que tenemos en Alemania”.

Toda esta situación se da en el tramo final de la gestión de la canciller Angela Merkel, una referente en Europa de los valores democráticos y liberales.



Migración selectiva.

Hablar inglés y contrato por US$ 33.000 para residir en Londres. Foto. Archivo El País

El 31 de enero el Reino Unido puso en marcha el proceso de transición del Brexit, es decir, los once meses que se dieron con la Unión Europea para negociar un nuevo acuerdo tras la salida británica del bloque.

En ese marco, el gobierno del primer ministro Boris Johnson presentó esta semana su nuevo sistema migratorio, que comenzará a regir a partir de 2021, cuando se termine la transición.

En buen romance, los británicos serán muy selectivos a la hora de aceptar nuevos inmigrantes. Regirá un sistema de puntos, se tendrán en cuenta los estudios y el dominio del inglés, y que lleguen con un contrato laboral.

Según el propio gobierno, la idea es no recibir más “mano de obra barata” de la UE y priorizar al trabajador británico. Algunas asociaciones empresariales alertaron que esto traerá problemas, pues dicen que escaseará personal en sectores que emplea justamente a esa mano de obra que ya no podrá entrar.

El sistema migratorio de Johnson no es muy diferente al que quiere Donald Trump para Estados Unidos. Gustará o no, pero están en su derecho.



Acuerdo Mercosur-UE

Banderas de la Unión Europea. Foto: Reuters

Ya que estamos en el Unión Europea, repasemos cuál es la visión que tienen del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Esta nota de Julio Marra, enviado a Bruselas, ilustra muy bien qué esperan los europeos de ese acuerdo, que demandó casi dos décadas negociar y al que todavía le faltan las ratificaciones parlamentarias en los dos bloques.

Argentina con aval del Fondo.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Reuters.

Cerremos el repaso de la semana con lo que fue la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires para revisar las cifras de la economía argentina.

Qué hacer con la deuda externa argentina fue uno de los temas de la campaña electoral que llevó a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner al gobierno que asumió el pasado 10 de diciembre. Alberto Fernández llegó a manejar que quería una solución “a la uruguaya”, es decir como la negociada por el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis de 2002.

Esta misión del FMI es la primera que llega a Argentina bajo el nuevo gobierno, y fue recibida con un planteo poco ortodoxo por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La expresidenta, que desde Cuba marcó la posición del gobierno, reiteró que en las actuales condiciones Argentina no puede pagar y que necesita que los acreedores acepten una quita.

Alberto Fernández la respaldó y eso ya condicionó todo el diálogo con el FMI.

La sorpresa vino este miércoles, al cierre del trabajo de la misión en Buenos Aires, cuando el organismo divulga un comunicado que en los hechos avala la posición del gobierno argentino. No emplea la palabra “quita”, pero dice que se requiere una “contribución apreciable de los acreedores privados”.

Ahora resta saber hasta dónde los acreedores, que en el pasado se quemaron con leche con Argentina, aceptarán la sugerencia del Fondo.



Hasta el próximo sábado.



Si desea recibir algunas de las newsletters de El País, solo haga clic aquí.