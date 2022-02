Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coronavirus, demócratas, FMI en Argentina y juegos de guerra.

¡Buen día, amigo lector!

El nuevo coronavirus, bautizado COVID-19, sigue siendo el tema del momento. La epidemia ha matado a más de 1.500 personas en China, donde los infectados superan los 60.000 y hay 56 millones —16 veces la población de Uruguay— sin poder salir de la provincia de Hubei, epicentro del virus.

Una semana en la que los demócratas tuvieron su segunda prueba en New Hampshire, donde el otrora favorito Joe Biden volvió a perder terreno a manos de Berny Sanders, con Mike Bloomberg acercándose en las encuestas.

El regreso de Juan Guaidó a Venezuela y las acostumbradas amenazas de Nicolás Maduro; la misión del FMI en Argentina y los condimentos de Cristina Kirchner; y la locura del presidente salvadoreño de pretender hacer aprobar un proyecto de ley a punta de metralleta, fueron otros temas que nos ocuparon esta semana.

Ahí vamos.



Lo mejor y lo peor de China.

Un niño con tapabocas saluda mientras es evacuado de un edificio en el marco de la lucha contra el coronavirus. Foto: Reuters

A esta altura no debe haber medio en el mundo que no haya informado, con menor o mayor destaque, sobre el coronavirus. La epidemia está mostrando lo mejor y lo peor de un inmenso país que en los últimos años ha tenido una expansión que lo ubica hoy como la segunda potencia económica del mundo, y el primer mercado para muchos países que dependen de colocar sus exportaciones.

Entre lo mejor, está el trabajo del personal médico chino, empezando por el fallecido Li Wenliang, el primero en alertar del virus y por eso silenciado por el régimen, hasta que murió como consecuencia de la enfermedad que quiso evitarle al mundo.

Entre lo peor, la manipulación de la información del régimen chino, censurando medios o eliminando de las redes sociales todo comentario crítico, en una guerra por el control de la opinión pública.

La epidemia está golpeando la economía china, ha obligado a cancelar varios eventos internacionales como el Mobile de Barcelona —por ahora nadie se atreve a poner en duda los Juegos Olímpicos de Tokio entre julio y agosto próximos—, y tiene a la comunidad científica en una carrera por una vacuna que la Organización Mundial de la Salud estima que podría estar disponible dentro de un año y medio.

Hasta entonces, la prevención sigue siendo el mejor remedio.



Demócratas votan, Trump espera.

Bernie Sanders, uno de los candidatos para las internas del Partido Demócrata. Foto: Reuters

Sí, el partido Demócrata es el único que tiene unas primarias competitivas este año electoral en Estados Unidos. Hasta ahora hubo dos instancias —Iowa y New Hampshire—, y ambas dejaron lo suyo: la primera fue un papelón por la demora en los resultados y por la primera derrota del favorito Joe Biden; y la segunda porque puso adelante a Berny Sanders y Pete Buttigieg, hasta ahora la sorpresa.

Esto recién empieza —la próxima parada será en Nevada el 22 de febrero—, pero las piezas comienzan a acomodarse en el carro del burro.

Mientras, el presidente Donald Trump, sin rival en el partido Republicano, avanza a lomo de elefante con el camino libre hacia la nominación.

Trump se divierte observando la interna demócrata y, de paso, busca desacreditar a los que ve como potenciales contrincantes para la gran instancia del 3 de noviembre. Es el caso de Mike Bloomberg, al que Trump le dedicó unos tuits esta semana, a los que el exalcande de Nueva York le respondió en el mismo tono.

Claudio Fantini, en su columna La sorpresa demócrata, orejea cómo vienen estas primarias 2020.



Argentina con el FMI, pese a Cristina.

Florencia y Cristina Kirchner. Foto: @cristinafkirchner

El miércoles llegó a Buenos Aires la misión del Fondo Monetario Internacional para auscultar la economía argentina con miras a la negociación de su deuda con el organismo. Ese mismo día el ministro Martín Guzmán explicó en el Congreso la estrategia para obtener más plazos de los acreedores.

Pero la que sacudió el tablero fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, que desde La Habana, donde va a visitar a su hija Florencia —esta vez aprovechó para presentar su libro Sinceramente—, le dijo al FMI que Argentina necesita una quita y que el préstamo de 57.000 millones otorgado al gobierno de Mauricio Macri fue “ilegal” porque se salió de las normas del organismo.

El FMI le respondió políticamente correcto: se cumplieron con todas las formalidades, estamos para ayudar y no complicarla, etc, etc.

Y el presidente Alberto Fernández hizo lo único que podía hacer públicamente: respaldar los dichos de Cristina. No hacerlo hubiese significado un primer quiebre grande con quien lo puso como candidato cuando apenas van dos meses de gobierno, y en medio de la polémica sobre los “presos políticos” kirchneristas.

La misión del FMI se va la próxima semana. Luego vendrá el informe. A esperar.



El regreso de Guaidó y las amenazas de Maduro.

Guaidó al llegar al aeropuerto de Caracas; salió el 19 de enero violando una prohibición judicial. Foto: AFP

El líder opositor venezolano Juan Guaidó regresó el martes a Caracas luego de una gira de 23 días por Europa y Estados Unidos. Guaidó salió de Venezuela sin problemas pese a una prohibición judicial —entiéndase, del régimen de Maduro—, y regresó por el aeropuerto a la vista de todos, sabiendo que había violado por segunda vez esa restricción.

Maduro cacarea con que meterá preso a Guaidó —de hecho ayer viernes dijo que en cualquier momento le llegará la orden judicial—, pero hasta ahora no se ha animado. Le pesa la advertencia de Estados Unidos, la condena internacional que lo terminaría de deslegitimar, y hasta una revuelta interna.

Pero con Maduro nunca se sabe. El martes ordenó la detención de un tío del líder opositor que venía en su comitiva acusado de ingresar explosivos para atentar contra Maduro. Y ayer viernes, además de amenazar con una orden judicial contra Guaidó, se puso otra vez en el papel de víctima de un complot de Brasil y Colombia para atacar Venezuela.

Tal vez Maduro leyó el informe del diario Folha de S. Paulo de la semana pasada sobre los escenarios de conflicto que prevén los militares brasileños. O realmente quiere que algo reviente en la frontera para usar el arsenal ruso que le ha proporcionado Vladimir Putin.

Por lo pronto ordenó para este fin se semana maniobras militares en las que dice movilizará a 2,3 millones de combatientes.

Y ya que estamos en el tema, recomendamos la columna ¿Guerra entre Francia y Brasil?, también de Claudio Fantini.



A punta de metralla.

Bukele en un acto en el que amenazó con aplicar un artículo de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la sublevación. Foto: AFP

El Salvador todavía tiene muy vivo el recuerdo de la guerra civil que padeció entre 1980 y 1992. Y hoy sigue golpeado pero por la violencia de las maras, las pandillas criminales que funcionan como un ejército muy bien organizado.

Ante tan delicada situación, flaco favor le hace a su país el presidente Nayib Bukele, que el pasado domingo irrumpió en el Congreso con militares y policías armados en un intento de presionar a los diputados para que le aprueben un plan de seguridad para combatir la delincuencia. De esto a un golpe de Estado, hay una línea muy delgada.



La lista de Lacalle Pou.

Maduro junto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro. Foto: EFE

El domingo 1 de marzo Uruguay será noticia. Como sabemos, ese día asumirá el presidente electo Luis Lacalle Pou —el cambio de gobierno formalmente comienza hoy sábado con la instalación del nuevo Parlamento— y en estos días se ha hablado de quiénes vendrán a Montevideo, o quiénes no fueron invitados.

El venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortegas —lo que Estados Unidos llama “la troika de la tiranía”— no están en la lista de invitados de Lacalle Pou. Queda claro el giro en la política exterior con el nuevo gobierno.

El otro gran tema de esta semana que tiene que ver con el cambio de gobierno, es la posibilidad de una cumbre entre el argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro en Montevideo, aprovechando que los dos socios mayores del Mercosur sí están entre los invitados preferenciales a la fiesta.

Las gestiones venían bien. Pero Fernández se acordó que ese día tiene que dar su informe al Congreso.

Está la posibilidad de que se vean al otro día. Fernández dijo que podría venir, y Bolsonaro hasta maneja aplazar su regreso a Brasilia. Quizá se de.



Hasta el próxima sábado.



