Coronavirus censurado, Trump eufórico y dos obituarios.

¡Buen día, amigo lector!

Esta semana la epidemia del nuevo coronavirus siguió avanzando. La cifra de muertos supera los 720 en China, donde hay millones de personas en cuarentena sin poder salir de sus ciudades. La indignación es mayor cuando se piensa que las autoridades chinas no escucharon a Li Wenliang, el médico que alertó que se venía una epidemia y al que obligaron a retractarse. Solo donde no hay plenas libertades puede suceder algo así.



Una semana en la que tuvimos a Donald Trump exultante. Primero por el papelón demócrata en los “caucus” de Iowa el lunes, y luego por la absolución en el juicio político el miércoles en el Senado. En el medio, dio en el Congreso su discurso sobre el estado de la Unión, una jornada que dejó dos imágenes que muestran que en Estados Unidos también existe una profunda grieta.



La gira europea de Alberto Fernández buscando apoyo para renegociar la deuda argentina, y las muertes del juez Claudio Bonadio y del narcosicario Popeye —ojo que no pretendo equiparar a ambos personajes— fueron también temas destacados.

Ahí vamos.



La “expansión” china.

Rostros con máscaras en el velorio del médico que alertó sobre el coronavirus. Foto: Reuters

La foto del médico Li Wenliang con un tapaboca ha pasado a ser la imagen más representativa de la epidemia del nuevo coronavirus. Li fue el primero en alertar sobre la aparición del virus, pero salvo sus colegas nadie lo escuchó. Es más, la policía lo fue a buscar a su casa y lo obligó a firmar una retractación.

Li murió esta semana víctima de la enfermedad que quiso evitar al mundo. Así como censuró su alerta, el régimen chino también demoró en reconocer la muerte del médico.

Ahora Li es considerado un héroe, y su nombre se invoca para reclamar libertad de expresión en China.

Las víctimas mortales por el coronavirus superan las 720, los casos de enfermos se cuentan por decenas de miles y la epidemia ha adquirido alcance global.

El mundo comenzó a sentir además los efectos económicos del coronavirus, que por tener su epicentro en China su impacto es enorme, al punto que ya la bautizaron “la epidemia de la ruta de la seda”.



Trump vs. demócratas.



Donald Trump y Nancy Pelosi. Foto: Reuters.

Juntemos bajo este título los tres hechos políticos de la semana en Estados Unidos: el inicio de las primarias para elegir a los candidatos presidenciales; el discurso sobre el estado de la Unión de Trump; y la absolución al presidente en el Senado en el juicio político que le abrieron los demócratas.



Iowa. A groso modo, los caucus son asambleas en las que la gente no vota, sino que proclama a un candidato; luego se cuentan las adhesiones por asamblea y de ahí sale el ganador y los delegados que le corresponden a la convención, demócrata como republicana.

Es un sistema que los votantes de Iowa, de poco más de 3 millones de habitantes, defienden a capa y espada.

¿Por qué es importante Iowa? Porque es el estado que abre las primarias y por lo tanto marca la primera “encuesta real” de cómo parten los a candidatos.

¿Qué pasó en Iowa? Dos cosas: falló la aplicación que registraba las decisiones de las asambleas, por lo que se demoró el escrutinio; y además ganó uno que no estaba en los planes (Pete Buttigieg).

¿Y ahora? Hay planteos para revisar el conteo, pero los candidatos ya están en Nuevo Hampshire, donde el martes tendrán el segundo round de las primarias.

Trump, que no tiene rival entre los republicanos, pasó olímpico por Iowa y no hizo más que burlarse del espectáculo de los demócratas.



Discurso. El discurso sobre el estado de la Unión es una rendición de cuentas que el presidente da una vez al año en el Congreso, en una sesión solemne con senadores y diputados. Este año tenía dos condimentos: fue un día después de las primaras en Iowa, y un día antes de la absolución en el Senado.

Trump dio un discurso idílico sobre su gestión. Pero dos imágenes valieron más que todas sus palabras. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la mano estirada cuando le ofreció un saludo al principio de la sesión, y al final la misma Pelosi rompiendo el discurso antes la vista de todos. Irreconciliables.



Juicio político. El miércoles finalmente el Senado absolvió a Trump del juicio político que los demócratas, con Pelosi a la cabeza, habían promovido por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El resultado estaba definido desde hacía mucho, dada la mayoría republicana en el Senado. Ni la revelación de John Bolton amenazó con cambiar alto.

Trump dio muestras de que controla a su bancada, o los republicanos saben que no tienen a otro con quien ir a las elecciones de noviembre.



Claudio Fantini, en su columna Lo que dejó el juicio a Trump, nos aclara el panorama.



Argentina en Europa.

El papa Francisco y el presidente argentino se reunieron por 44 minutos; Fernández no insistió para que visite su país. Foto: AFP

El presidente Alberto Fernández regresó a Buenos Aires luego de su gira europea con lo que fue a buscar: apoyo para renegociar la deuda argentina con el FMI. Estuvo con su compatriota el papa Francisco, la alemana Angela Merkel, el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron. Todos fueron en la misma línea: hay que ayudar a Argentina.

Aun falta convencer a Estados Unidos, que en los hechos es como hablar con el mismísimo FMI.

La próxima semana llegará a Buenos Aires una misión del FMI, y a partir de ahí se podría acelerar las conversaciones. Por ahora, dicen en la Casa Rosada, todo va encaminado.



Claudio Bonadio.

Claudio Bonadio. Foto: La Nación | GDA.

El martes 4 falleció el juez federal Claudio Bonadio, conocido por haber sido el que procesó a la ex presidenta y actual vice Cristina Kirchner, y llevó algunos de los casos más notorios sobre supuestos hechos de corrupción en las administraciones K, entre ellos el de los cuadernos de las coimas.

La grieta argentina no se disimuló ni siquiera ante el fallecimiento de un magistrado. “La muerte le sienta bien”, fue la reacción de uno de los abogados de Cristina Kirchner.



Guaidó en la Casa Blanca.

Donald Trump se reunió este miércoles con Juan Guaidó. Foto: EFE

El miércoles Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca. Fue la mayor muestra de apoyo del presidente de Estados Unidos a Guaidó, quien además estuvo entre los invitados de Trump en la sesión del Congreso donde el martes dio el discurso sobre el estado de la Unión y lanzó la frase “la tiranía de Maduro será aplastada”.

La contracara de la reunión Trump-Guaidó de alguna manera se dio ayer viernes en Caracas, cuando Nicolás Maduro recibió el canciller ruso Sergei Lavrov. Rusia renovó su apoyo militar al régimen chavista, y así como Estados Unidos le advirtió a Maduro de que no puede tocar a Guaidó, el gobierno de Putin le dice al de Trump que tampoco se meta con su protegido en Caracas.

Por ahora la estrategia de Trump sigue siendo la de presionar a Maduro con sanciones económicas. Todo a la espera de ver si realmente este año habrá elecciones en Venezuela. Por ahora no hay fecha y mucho menos bajo qué condiciones serían.



El narcosicario.

Jhon jairo Velászquez reconoció que había matado con sus propias manos entre 250 y 300 personas trabajando para Escobar. Foto: Archivo

En Uruguay muchos supieron de su existencia por la serie Sobreviviendo a Pablo Escobar, donde se mezclaba ficción y realidad para contar de vida de Jhon Jairo Velásquez Vázquez, alías Popeye, considerado el jefe de los sicarios del narcotraficante colombiano.

Popeye murió el jueves a la edad de 57 años de un cáncer. Contó una vez que había matado con sus propias manos a por lo menos 250 personas, pero se le atribuye participación en unos 3.000 asesinatos. Con tal prontuario, pasó solo 23 años en la cárcel.

Creó su propio personaje que alimentó como “youtuber” (tenía más de 1,2 millones de seguidores). Algunos dicen que era un gran mentiroso, otro que se fue a la tumba sin revelar muchos secretos del Cartel de Medellín. Una sola cosa es segura: su nombre representa una época de terror para Colombia.



Hasta el próxima sábado.



