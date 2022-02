Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brexit, coronavirus, Trump y Kobe Bryant.

¡Buen día, amigo lector!

Luego de dos semanas de ausencia, retomamos este contacto sabatino en el que repasamos los grandes temas que dieron la vuelta al globo. Y el retorno viene recargado, como se acostumbra volver de las licencias.

El Brexit, del que hablamos un día sí y otra también en el 2019, es finalmente una realidad desde la pasada medianoche. Pero este hecho histórico ha quedado parcialmente opacado por la epidemia del coronavirus, que arrancó con el nuevo año y todavía no se tiene claro cuándo terminará.

Y a su vez estos dos temas —el Brexit y el virus— sacaron de los titulares al plan de Donald Trump para Medio Oriente, el llamado Acuerdo del Siglo, que por ahora ha recibido más noes que síes.

Todo en una semana que se abrió con una tragedia que nos golpeó a todos los mortales: la muerte de Kobe Bryant, del que muchos dicen fue el Messi del básquetbol. Me gusta pensar que Messi es el Bryant del fútbol.



Goodbye.

Ayer se arrió la bandera británica del Consejo Europeo; el acto solemne si hizo horas antes de la entrada en vigor del Brexit. Foto: AFP

Desde anoche, a la hora 23 en Londres (las 20 en Uruguay), el Brexit está vigente. El Reino Unido cierra así tres años y medio en los que vivió la caída de dos gobiernos —el de David Cameron por el triunfo del referéndum en 2016 a favor del Brexit, y el de Theresa May por no haber podido cumplir con este mandato de las urnas—, en medio de bloqueos parlamentarios y dos elecciones anticipadas, además de tensas negociaciones con los socios de la UE para acordar los términos de la salida del bloque.

Un acuerdo que contempla la cuestión irlandesa —se fijó una cláusula para la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que sigue en la UE—, pero abrió otro frente de conflicto con Escocia, que quiere aprovechar el Brexit para insistir con su independencia total.

Ahora el primer ministro Boris Johnson —que anoche se tomó unos minutos para brindar por su victoria— tiene once meses, hasta el 31 de diciembre, para negociar la nueva relación política y económica del Reino Unido con la UE. En paralelo, Johnson quiere avanzar en acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otros países; incluso Uruguay está en la lista. Como dijo el embajador británico en Montevideo, Ian Duddy, “nos vamos de la Unión Europea, no del mundo”.

El Brexit entró en vigencia, pero todavía queda mucha tela por cortar en este 2020.



El coronavirus.

El período de incubación del nuevo coronavirus está en el orden de los 5,2 días en promedio. Foto: AFP

Cada tanto surge algún virus desconocido, o mutan los que están y son rebautizados. El nuevo coronavirus apareció a fines del 2019 en un mercado de la ciudad china de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes hoy en cuarentena, aislada del mundo.

Solo extranjeros cuyos países enviaron aviones pudieron dejar Wuhan, entre ellos dos científicos uruguayos que cursaban un doctorado en esa ciudad y que salieron con un contingente de franceses.

La cantidad de infectados, unos 12.000 hasta ayer viernes, superan largamente los de la epidemia de 2002-2003, que también surgió en China, en tanto los muertos se acercan a los 300.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional, al tiempo que la comunidad científica se puso a trabajar en una cura. Por ahora están experimentando con fármacos que han demostrado ser efectivos para combatir el VIH/SIDA, pero se está lejos de una vacuna, como contra otros virus.

Así las cosas, el mejor remedio sigue siendo la prevención.



El Acuerdo del Siglo.

El plan fue presentado en la Casa Blanca por Trump acompañado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Foto. Reuters

El título que le pusieron es muy ambicioso. Pero si pensamos que se trata de resolver el conflicto que ha mantenido en vilo a Medio Oriente por generaciones, la vara debe apuntar alto.

Claro que también la propuesta debe ser realista. Y aquí es donde parece presentar la mayor debilidad el plan del presidente Donald Trump para terminar con el conflicto entre Israel y los palestinos.

El llamado Acuerdo de Siglo fue presentado el martes en la Casa Blanca por Trump acompañado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El apoyo de Israel el plan es muy fuerte, así como el rechazo de los palestinos. La comunidad internacional, en tanto, observa con escepticismo que el Acuerdo del Siglo pueda llevar a alto positivo.

La oportunidad en que se presenta el plan —en medio de las tensiones con Irán, el juicio político a Trump y a un mes de las elecciones en Israel— también ha levantado críticas. A nadie escapa que si el plan se encamina, Trump le sacará provecho en su campaña para la reelección en noviembre; igual Netanyahu, que en marzo se someterá de nuevo a las urnas, apremiado por acusaciones de corrupción.

Para entender un poco más qué implica el plan de Trump, Claudio Fantini lo aborda en su columna El acuerdo no acordado.



El impeachment que no fue.

Trump logró mantener unida a la bancada del Partido Republicano en el Senado. Foto: AFP

Sigamos con Trump. El presidente de Estados Unidos se fue a dormir tranquilo anoche, luego de que el Senado rechazara, por una apretada mayoría, convocar a nuevos testigos en el marco del juicio político para su destitución.

Los demócratas pretendían citar, nada menos, que a John Bolton, el ex secretario de Seguridad Nacional que en un libro que debería salir a la venta en marzo, y que la Casa Blanca busca que nunca llegue a una biblioteca, revela que Trump presionó al gobierno de Ucrania para que investigara por supuestos hechos de corrupción al ex vicepresidente Joe Biden, potencial candidato demócrata para las elecciones de noviembre.

La presión a Ucrania es el centro del argumento demócrata para el impeachment a Trump.

Pero el rechazo del Senado a citar a nuevos testigos, incluido Bolton, termina por ponerle la lápida al juicio político, y exonera a Trump de los cargos que presentaron contra él en la Cámara de Representantes.

No por previsible —los republicanos son mayoría—, la decisión del Senado no deja de tener su importancia. Trump va más aliviado el martes a dar su discurso sobre el Estado de la Unión, que bien puede ser su gran tribuna de lanzamiento de campaña para noviembre.

Claudio Fantini se mete en los vericuetos de la política de Washington en su columna La “odisea” de Trump.



Kobe Bryant (1978-2020).

¿Que respondió Kobe Bryant cuando le preguntaron si volvería en el tiempo?. Fotos: AFP y Reuters

No hace falta ser un experto en básquetbol, ni siquiera un aficionado, para reconocer que se estaba ante un jugador clase A. Kobe Bryant lo demostró dentro y fuera de la cancha.

Por eso el accidente de helicóptero del domingo 26 en el que murió, junto a su hija de 13 años y otras siete personas, se sintió como esas tragedias que golpean a la familia, o a alguien muy cercano.

A Bryant lo apodaban Mamba Negra, y la Mamba Mentality definía su filosofía de vida. “Lo más importante es intentar inspirar a las personas, para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer”, decía.



Q.E.P.D.



Hasta el próxima sábado.



