Medio Oriente, Venezuela, España, el Brexit y la realeza.

¡Buen día, amigo lector!

Mientras los uruguayos disfrutan de este verano de transición, y con buen número de argentinos en las playas pese a las restricciones del nuevo gobierno kirchnerista, una guerra puede estallar en cualquier momento en Medio Oriente.

Aunque Estados Unidos diga que no quiere responder militarmente a su enemigo Irán, la tensión crece y la caída del avión ucraniano a las afueras de Teherán agregó más incertidumbre.



Una referencia a Australia. La ola de incendios sigue imparable. Más de 25 muertos, 1.500 viviendas destruidas y una extensión de territorio casi la mitad de Uruguay consumida por el fuego. Una tragedia de la que llevará tiempo recuperarse.

Repasemos una semana que nos llevará además por Venezuela, España, Argentina y el Reino Unido.



El eterno polvorín.

Más de medio centenar de personas murieron en una estampida registrada ayer martes en esta ciudad de Irán durante el funeral del general Qassem Soleimani. Foto: AFP

Cuesta imaginar un momento de la historia reciente en el que Medio Oriente no haya tenido focos de tensión o conflictos armados. La zona es un polvorín que una fugaz chispa puede hacer estallar.

A punto estuvo esta semana. Como se preveía, la reacción iraní a la operación que mató a su general Soleimani —identificado como uno de los más peligrosos terroristas por la administración Trump— fue una lluvia de misiles a dos bases aéreas usadas por Estados Unidos en Irak.

El mundo se paralizó un instante. ¿Cómo respondería Trump, que ya había quedado con la sangre en el ojo luego del asalto a la embajada estadounidense en Bagdad por parte de milicias proiraní?

El presidente sorprendió a todos; o no. Como en el bombardeo a las bases no murieron o fueron heridos ningún estadounidense, la represalia a Irán no sería bélica sino económica.

Los analistas militares y políticos que siguen de cerca el delicado equilibrio de intereses en Medio Oriente, de inmediato sacaron sus conclusiones. Los bombardeos de Irán a las dos bases usadas por Estados Unidos en Irak habían sido milimétricamente planificados para que no hayan víctimas, y que los daños fueran mínimos.

En resumen. El régimen iraní habría logrado “salvar su honor” ante sus gente “vengando” la muerte de Soleimani, pero sin llegar al extremo de obligar a Estados Unidos a actuar con su ejército, lo que hubiera sido catastrófico para Irán.

Claro que esto igual no impidió que la tensión siguiera en aumento. Y la caída del avión de una aerolínea de Ucrania con 176 personas a bordo apenas despegar de Teherán la madrugada del miércoles, complicó más las cosas. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la OTAN sospechan que un misil iraní provocó la caída del avión. Irán lo niega y lo seguirá negando.

Esta nueva crisis en Medio Oriente recién empieza. Trump entra en un año electoral —con un juicio político pendiente en el Congreso— y lo menos que quiere es mostrarse débil frente a sus enemigos. Antes de terminar su primer período en la Casa Blanca pocas cosas lo dejarían más satisfecho que —firmado el acuerdo comercial con China en estos días— lograr un nuevo pacto que clausurara definitivamente el programa nuclear iraní.

Claudio Fantini, en sus columnas Vietnamizar Irak y Mentira la verdad, nos aporta un poco de luz para entender qué está en juego.



El otro golpe de Maduro.

Juan Guaidó ya no forma parte del gobierno venezolano. Foto: Reuters

Nicolás Maduro controla las Fuerzas Armadas, la policía, el poder judicial, el sistema electoral, y qué comen todos los días millones de venezolanos que dependen de un programa de alimentación que el régimen reparte a cambio de obediencia política entre los que tienen el “carné de la patria”.

Pero todavía no controla la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral venezolano, pese a que lo hizo declarar “en rebeldía” por la Justicia, desconoce sus resoluciones e hizo elegir una Asamblea Constituyente que hace lo que se le pide.

El domingo 5 estaba previsto que la Asamblea Nacional reeligiera a Juan Guaidó como presidente. Al líder opositor no lo dejaron entrar —lo frenó a golpes la policía militarizada—, mientras adentro un puñado de diputados proclamaba a Luis Parra, otrora opositora, presidente del legislativo con los votos del oficialismo.

El golpe no le salió bien a Maduro. Guaidó fue igualmente confirmado y mantuvo su apoyo internacional. Hasta algunos gobiernos cercanos al régimen, como el saliente en Uruguay, repudiaron la represión a los diputados opositores.

Este año deberían realizarse elecciones legislativas en Venezuela. La pregunta es si esta vez Maduro sí aceptará que sean democráticas, o se tendrá que ir primero para que los venezolanos voten libremente.



La coalición española.

La abstención de 13 diputados catalanes de ERC fue clara para la investidura de Sánchez. Foto: EFE

El socialista Pedro Sánchez finalmente logró su tan buscada investidura presidencial. España tiene así a su primera coalición de gobierno desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

A Sánchez lo votaron el PSOE, Unidas Podemos —la izquierda radical que será su socia en el gobierno— y algunos partidos regionalistas. Pero la investidura Sánchez se la debe a ERC, los independentistas de Cataluña que se abstuvieron a cambio de volver a negociar con el gobierno central la cuestión catalana.

Complicado panorama se le presenta a Sánchez, sin mayorías parlamentarais, con una oposición liderada por el Partido Popular que no le dará tregua, y con los separatistas catalanes respirándole en la nuca. Presidente sí, control del gobierno …¿?



Nisman, una serie en tiempo real.

Protesta en reclamo por la muerte de Nisman. Foto: Reuters

Alberto Fernández cumplió ayer viernes 10 de enero un mes en el gobierno, pero por estas horas en Argentina se habla más de las circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. Ya sea porque se están por cumplir cinco años del caso, por los planteos para revisar las pericias, por la serie que acaba de estrenar Netflix, o por las declaraciones de uno de los imputados iraníes en el atentado a la AMIA, el hecho es que la muerte de Nisman está aún por aclararse.

Johnson por la puerta grande.

Boris Johnson expone ante el Parlamento en la sesión en la que obtuvo el respaldo para salir de la Unión Europea a fines de enero. Foto: AFP

En el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson logró lo que pocos creían: aprobar el Brexit en la Cámara de los Comunes el pasado jueves 9. La salida será el 31 de enero, abriendo otro proceso tan o más complicado que el que se cierra ahora.

Pero, quién le quita lo bailado. Johnson heredó un problema y terminó imponiendo la solución. Primero forzó el cierre del Parlamento y llamó a elecciones. Luego las ganó con las mayorías parlamentarias para confirmar la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

A partir del 31 de enero tendrá once meses para negociar un acuerdo comercial con sus ex socios europeos. Ya se escuchan voces que dicen que el plazo es insuficiente y que terminará pidiendo prórroga. Johnson no quiere ni oír hablar de eso.

En Londres, donde se apuesta hasta qué nombre tendrán los hijos de la realeza, se abrió el juego entre los que van por Johnson y los que creen que no lo logrará.



El brexit de la realeza.

Harry y Meghan, los duques de Sussex. Foto: AFP

Y ya que mencionamos a la realeza, qué decir de la decisión del príncipe Harry y su esposa Meghan, que decidieron independizarse de la familia que lidera la reina Isabel II.

A la monarca no le cayó nada bien la decisión de su nieto, y dicen que la noticia está haciendo temblar los cimientos de la realeza británica.

Para saber qué se maneja en palacio, le recomendamos La emancipación de Meghan y Harry, la nota que Mariana Malek.



El autor de esta newsletter se tomará unos días de vacaciones, por lo cual no estaremos los próximos dos sábados. Hasta pronto.



