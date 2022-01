Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La agenda 2020.

¡Buen día, amigo lector!

Esperando que haya pasado muy bien la Navidad, y esté ya recuperado para la noche del 31, le entregamos este sábado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el último newsletter Mundo del 2019.

Estamos en fechas tentadoras para los balances. No será este el caso. Repasaremos los temas de la semana con una perspectiva 2020.



Argentina: “dólar turista” y presos K.

Alberto Fernández llega a reunirse con el entonces candidato Daniel Martínez. Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

Entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero el mundo podrá arder, pero en Uruguay siempre estamos preocupados por si vienen más o menos argentinos a veranear a las playas del Este. Y esta temporada no comenzó bien.

Más allá de cómo cierren los números del verano, la política económica de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ocupará un lugar privilegiado en la agenda del gobierno multicolor, de los empresarios y de analistas uruguayos.

En tanto, Alberto Fernández no se cansa de decir cuándo respeta y admira la convivencia de los uruguayos, y desde su gobierno abren debates que ponen de referencia cómo se solucionaron en esta orilla del Río de la Plata algunos temas, como el intento de legalizar el consumo de cannabis.

En el año por entrar también se espera que ocupen varios titulares los procesos judiciales a ex funcionarios K. Un informe del diario La Nación reveló que desde que el kirchnerismo ganó las internas en agosto pasado, fueron liberados doce presos K procesados por corrupción.

Hasta las circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman parece estar ahora bajo revisión.

El 2020 será un año movido en Argentina y con la región expectante, en particular por cómo se manejarán las tensiones con Brasil.



Venezuela: Maduro con sus pajaritos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Reuters.

Nicolás Maduro no deja de ver conspiraciones por todos lados para derrocarlo. Algunas pueden ser reales, pero otras se revelan como productos de su imaginación, como el ya legendario diálogo con el pajarito de Hugo Chávez.

Reales o imaginarias, lo cierto es que Maduro lanzó una fuerte ofensiva para evitar que el opositor Juan Guaidó sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero.

Esto llevó a la oposición a denunciar la Operación Alacrán, orquestada por el régimen y consistente en sobornos a diputados para que no voten por Guaidó.

Ese domingo 5 de enero puede marcar un antes y un después en la crisis venezolana.

¿El 2020 será el año de la caída de Maduro? ¿Cómo incidirá la región con los cambios de gobiernos que se han registrado? ¿Estados Unidos mantendrá su estrategia de sanciones a Venezuela? ¿Y la oposición, con o sin Guaidó, se unirá finalmente para hacer un frente común contra el régimen?

Todas interrogantes que comenzarán a desvelarse en los primeros días del nuevo año.



Chile: la “herencia” de Pinochet.

Piñera durante una conferencia de prensa en Valparaíso. Foto: Archivo

Del otro lado de los Andes, la situación sigue tensa. En medio de revueltas callejeras, el presidente Sebastián Piñera abrió el proceso para la reforma de la Constitución, considerada la última herencia que padece Chile del régimen de Augusto Pinochet.

La primera etapa de este proceso se cumplirá el 26 de abril, en un plebiscito en el que los chilenos deberán decidir si quieren o no una nueva Constitución, y bajo qué mecanismo sería esa reforma.

La actual crisis chilena sorprendió por cómo explotó. Una protesta por el aumento del boleto del Metro en Santiago trajo a la superficie un descontento popular que interpeló la estructura de un país ejemplo de estabilidad económica en la región.

Claro que las violentas revueltas callejeras y la represión policial de estos meses poco tienen que ver con el descontento que los chilenos puedan tener sobre cómo funciona su país. Pero sin duda empujaron hacia la solución que ahora están manejando el gobierno y la oposición para reformar la Constitución.



Estados Unidos: impeachment y elecciones.



Trump despertó ayer jueves como nuevo miembro del reducido club de presidentes estadounidenses procesados para su destitución. Foto: Reuters

Si Argentina, Venezuela y Chile nos deparan un año movido, qué decir de Estados Unidos.

Dentro de pocos días, el 3 de enero, el Senado retomará sus sesiones con un tema excluyente: el juicio político al presidente Donald Trump, votado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. El Senado, en cambio, está controlado por los republicanos, que se han mantenido fieles a Trump.

Así las cosas, el impeachment tiene sus días contados, y Trump podrá lanzarse de lleno a la campaña electoral para su reelección en noviembre.

La pregunta es contra quién competirá Trump. ¿Joe Biden? El exvicepresidente de Barack Obama es el motivo del juicio político al mandatario republicano y por ahora encabeza las encuestas en la interna demócrata. ¿El senador Bernie Sanders o la senadora Elizabeth Warren? Los representantes de la “izquierda radical” demócrata, según Trump. ¿El multimillonario Michael Bloomberg? El ex alcalde de Nueva York todavía está lejos en las encuestas, pero fue el último en lanzarse y si algo tiene es dinero para la campaña.

El 3 de febrero, en los caucus de Iowa, comenzará a despejarse el panorama.



Reino Unido: el año del Brexit.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: AFP

Ahora crucemos el Atlántico. El 31 de enero el Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea. Sí, el Brexit se encamina a ser una realidad.

El primer ministro Boris Johnson logró lo que no pudo su antecesora Theresa May: contar con una mayoría parlamentaria lo suficientemente fuerte como para aprobar sin problemas el acuerdo de salida de la UE.

¿Se termina el Brexit el 31 de enero? No. Por el contrario, comienza otro proceso, tan o más complicado que el actual. ¿De qué se trata? La negociación de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y sus ex socios de la UE. El problema no solo está en lo complejo que puede resultar estas negociaciones, sino en el plazo que se dieron para firmar un acuerdo: once meses, es decir, hasta diciembre.

Si 2019 fue el año de la aprobación del Brexit en el Parlamento —tres años después del plebiscito en el que los británicos decidieron irse de al UE—, el 2020 estará destinado a instrumentarlo, sin que se descalabre la unidad del reino.



Estos cinco países —Argentina, Venezuela, Chile, Estados Unidos y el Reino Unido— son solo una muestra de los grandes temas que tendremos en el 2020.

La agenda también incluye la guerra comercial entre Estados Unidos y China que todavía no tiene una solución; los bloqueos políticos en España e Israel; la reforma del sistema de pensiones en Francia, en medio de una huelga que ya superó la de 1995 que hizo caer una reforma similar; las olas migratorias en América Latina y desde África hacia Europa; las movilizaciones prodemocráticas en Hong Kong que están dejando mal parado al régimen chino, … y agréguele usted otros más.



El 2020 será el año bisagra entre las dos primeras décadas del siglo XXI y la tercera que se presenta desafiante. Y que desde aquí brindamos para que sea la mejor para todas. Salud!!!



Hasta el próximo sábado, con la primera newsletter Mundo del año.



