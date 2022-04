Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trump, el Brexit, Venezuela y el Papa.

¡Buen día, amigo lector!

Parafraseando a Jaime Roos, “se nos viene fin de año” y tenemos la sensación de que en estos doce meses el mundo giró en torno a los mismos temas: el juicio político a Donald Trump, el desastre político y económico en que ha caído Venezuela, los temores por la economía argentina, el escándalo por los abusos sexuales en la Iglesia católica, el cambio climático, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China …

Y sí, como si fuera un reflejo de lo que pasó en todo el año, algunos de estos temas fueron precisamente los que dominaron la última semana. Ahí vamos.



Juicio político cantado.

El presidente Donald Trump habla en un acto en Battle Creek (Michigan) y denuncia la actitud política de los demócratas. Foto: Reuters

Finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles el inicio del juicio político (impeachment) al presidente Donald Trump. Los demócratas lo acusan de dos cargos: abuso de poder al “presionar” al gobierno de Ucrania para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden, uno de sus potenciales rivales en las elecciones de noviembre de 2020; y obstrucción al Congreso, por presuntamente ponerle palos a la rueda de la investigación de los legisladores.

La votación no sorprendió a nadie. Los demócratas dominan la Cámara baja, por lo cual el juicio político cumplió el trámite formal para ser elevado al Senado, donde los republicanos son mayoría y donde el tema se definirá.

Por eso Trump se muestra tranquilo; de hecho ayer viernes se fue de vacaciones. De las 100 bancas que hay en el Senado, 53 pertenecen a los republicanos y el juicio político necesita de 67 votos (dos tercios de la cámara) para aprobarse.

Matemáticamente Trump está blindado; políticamente todo indica que también. En tanto, la opinión de los estadounidenses se divide casi en partes iguales: 45% está a favor del juicio político y un 47% se opone.

Así, con sensaciones térmicas por debajo de cero grado, el año político en Washington termina calentito. Y enero y febrero promete seguir igual.

El Senado volverá el 3 de enero, con el juicio político como prioridad. Además, Trump aceptó ayer viernes la invitación de su “enemiga política” Nancy Pelosi, la demócrata que preside la Cámara de Representantes, para que ofrezca su discurso sobre el Estado de la Unión el 4 de febrero ante el Congreso. Esto será un día después del comienzo del proceso de las primarias, el 3 de febrero, con los caucus de Iowa, el puntapié para las elecciones de noviembre de 2020.



Costó, pero salió.

Boris Johnson expone ante el Parlamento en la sesión en la que obtuvo el respaldo para salir de la Unión Europea a fines de enero. Foto: AFP

Ahora sí, el Brexit no tiene más obstáculos. Las elecciones del pasado 12 de diciembre le dieron al primer ministro Boris Johnson la mayoría parlamentaria para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tuviera luz verde. Y ayer viernes 20, apenas ocho días después de esos comicios, la Cámara de los Comunes aprobó el Brexit a partir del 31 de enero, como estaba previsto.

El trámite parlamentario todavía tiene algunas formalidades que cumplir el 9 de enero, pero los dados están echados.

El Reino Unido pondrá así fin a 47 años de integración a la UE. Sin duda el cambio político más importante en el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Desde el referéndum de 2016 que inició el proceso del Brexit se han escrito ríos de tinta sobre la salida del Reino Unido de la UE. Y otros ríos más se escribirán el próximo año.



Clima adverso.

Cumbre del Clima (COP25) de Madrid. Foto: Reuters.

El domingo 15 se clausuró en Madrid la Cumbre del Clima COP25, que debería haberse realizado en Chile pero, como la final de la Libertadores 2018, terminó en la capital española porque en Sudamérica nos declaramos incapaces de asegurar la seguridad (vale el juego de palabras).

El diagnóstico de los científicos es claro —según la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado—, y los activistas —la joven Greta fue el personaje del año— coparon los medios con sus marchas mundiales.

Pero si la cumbre climática decepcionó a la mayoría de los ambientalistas, es por la sencilla razón de que estos temas no se resuelven si las grandes potencias —entiéndase Estados Unidos y China— no están del mismo lado.

A finales de 2020 volverán a reunirse en Escocia, en la COP26, y ya dan por hecho de que el diagnóstico será aún más alarmante.

En su columna El extraño caso del odio a Greta, Claudio Fantini explica por qué este es un tema que también tiene su grieta.



A contrarreloj.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

Hace tiempo que el calvario que viven en Venezuela no admite más demoras. Pero por estas horas otras son las cuestiones que ocupan a sus líderes. Nicolás Maduro, cada vez más empecinado en conservar su poder, lanzó una nueva ofensiva contra Juan Guaidó, el líder opositor que de no renovar como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, podría terminar en algún calabozo del régimen chavista.

Esta semana en una entrevista que publicamos el martes 17, Guaidó vuelve a apelar a los militares para sacar a Maduro del poder.

-¿En qué se ha equivocado?, le pregunta El País de Madrid.

-Probablemente subestimamos la capacidad de hacer daño de la dictadura. Creo que faltó el factor Fuerzas Armadas, respondió.

Mientras Estados Unidos sigue con su estrategia de denuncia y sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro, Guaidó tiene la esperanza de que algunos de los cambios políticos en la región ayuden a su causa, pese a la vuelta del kirchnerismo en Argentina.

“Creo que es un escenario mucho más adverso para él (Maduro). Lo que sucedió en Bolivia no estaba en las cuentas de, probablemente, muchos; Uruguay, con Lacalle Pou”..., expresó Guaidó.

Hay que estar atento a lo que suceda en las próximas dos semanas.



Fin del silencio.

Papa Francisco. Foto: Reuters

Las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica han ocupado buena parte del pontificado de Francisco. El Papa ha dado pasos claros para terminar con estas aberraciones y castigar a los responsables.

El último paso lo dio esta semana, al derogar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia.

¿Qué significa esto? Pues que se terminó el silencio cómplice para proteger a sacerdotes pedófilos.





Con los mejores deseos de felicidad y un gran 2020, nos despedimos hasta el próximo sábado.



