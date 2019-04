Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terrorismo, Ucrania, Venezuela y los temblores argentinos.

Buen día, amigo lector! El cierre de la Semana Santa nos golpeó a todos con los atentados del Domingo de Pascua en Sri Lanka. En la lejana Ucrania hubo un cambio político que dará que hablar. Venezuela sigue bajo la presión internacional para que acabe el régimen de Nicolás Maduro. En Argentina el año electoral pinta con sacudones económicos que pueden provocar temblores en este lado del Río de la Plata. Mañana vota España, pero ya todos sabemos que el nuevo gobierno nacerá tan débil como el saliente, cambie o no de color. Y en Estados Unidos el que faltaba se sumó a la carrera electoral: Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, anunció su candidatura para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca.

Pascua sangrienta.

Funcionarios policiales inspeccionan los restos de un vehículo que explotó cerca del templo de San Antonio. Foto: AFP

Una fracción local del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) fue el responsable de los atentados del Domingo de Pascua en Sri Lanka, que dejaron casi 300 muertos y más de 500 heridos. Se trata del National Thowheet Jama’ath (NTJ), un grupo islamista pequeño que sin embargo tuvo la capacidad de planificar los ataques sincronizados a tres iglesias y tres hoteles de lujo, dejando claro cuáles eran sus blancos: católicos practicantes y extranjeros. Para entender mejor qué pasó y el alcance de estos baños de sangre, recomendamos la columna de Leonardo Guzmán “La Shoá hoy es de todos”, publicada en la edición de ayer viernes de El País.

El humor al poder.

Figuras de los candidatos en cierre de la campaña electoral. Foto: AFP

A esta altura nadie debería asombrarse que gente sin experiencia política gane elecciones y se convierta en presidente. Pasó con Donald Trump en Estados Unidos y acaba de pasar en Ucrania, donde el domingo 21 un cómico fue electo presidente con una victoria aplastante: 73% de los votos. Se trata de Volodimir Zelenski, de 41 años, que centró su campaña en la lucha contra la corrupción y los políticos profesionales. Ucrania es un país lejano para los uruguayos, pero su importancia geopolítica el enorme, y así lo explica Claudio Fantini en su análisis del miércoles 24.

Venezuela, ¿hasta cuándo?.

En la embajada, los activistas pro-Maduro compartían obsequios que los diplomáticos habían dejado antes de irse. Foto: AFP

Su régimen parece desmembrarse, la crisis económica se hace cada vez más insoportable, las sanciones de Estados Unidos y las condenas de la comunidad internacional son cada vez más fuertes. Sin embargo, Nicolás Maduro sigue aferrado al trono presidencial, y la única explicación es que lo banca Rusia y China y que todavía no encontró una ventaja por donde salir. Imperdible la entrevista a Elliot Abrams que publicó El País el jueves 25, realizada por el diario El Tiempo de Colombia exclusiva para los medios del Grupo de Diarios América (GDA). Abrams es el delegado nombrado por Donald Trump para representar a Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la crisis venezolana. Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde enero, cuando Maduro decidió romperlas porque Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo. El jueves terminaron de irse de Washington los últimos diplomáticos venezolanos leales a Maduro, y esto llevó a una situación insólita: los diplomáticos del régimen le dejaron las llaves a un grupo de personas que desde hace semanas dormía en la embajada y ahora la están ocupando. Una muestra más de lo disparatado que resulta un país con dos presidentes, dos parlamentos, embajadores dobles y ahora okupas diplomáticos.

La carrera por la Casa Blanca.

"Le pedí al presidente Obama que no apoyara" mi candidatura, dijo Biden a periodistas. Foto: AFP

Con Joe Biden, que esta semana oficializó su aspiración de llegar a la Casa Blanca, ya suman una veintena los demócratas que buscarán la nominación para la candidatura presidencial para las elecciones de 2020. Por ahora, el que espera del otro lado es el republicano Donald Trump. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, encabeza las encuestas como el favorito para vencer a Trump. Pero, en función de lo que pasó en 2016 cuando el actual presidente compitió con Hillary Clinton, ¿alguien arriesga un resultado?.

Argentina se sacude.



Mauricio Macri y Gabriel Michetti. Foto: AFP.

Como bien señaló Martín Aguirre en su newsletter Siete Días de ayer viernes, el que patentó la frase “pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos”, no tenía idea de lo que es tener de vecina a Argentina. Los hermanos del otro lado del Río de la Plata, como nosotros, están en un año electoral, en el que las tensiones económicas suelen ser minimizadas o exageradas en el afán de buscar votos. El jueves el presidente Mauricio Macri dijo que la disparada del riesgo país y del dólar se debe a que los inversores dudan de que Argentina vaya a cumplir con sus compromisos si el kirchnerismo, de la mano de Cristina Fernández, vuelve al gobierno. La ex presidenta lidera algunas encuestas, pero se está haciendo desear para anunciar su candidatura, en un año en que se la verá desfilar por los juzgados por los casos de corrupción que se le acusa. Pero si quiere saber en detalle qué pasa con la economía argentina, no se pierda el lunes el newsletter Enjambre de Marcela Dobal.



Hasta el próximo sábado