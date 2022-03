Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto y Cristina, Evo y Boris.



¡Buen día, amigo lector!

Esta semana hubo un tema casi excluyente en la región. La asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina. La ceremonia en el Congreso quedó marcada por dos momentos: el discurso conciliador de Fernández y su abrazo con Mauricio Macri, y el desaire/desprecio/grosería (elija la palabra que quiera de la lista de sinónimos) de Cristina Kirchner al expresidente, negándole la mirada cuando este le extendió la mano para saludarla. Alberto habla de terminar con la “grieta”, Cristina la hace más profunda.



Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Reuters.

Los desafíos del nuevo gobierno.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner saludan al público tras el cambio de mando. Foto: AFP

El martes 10 asumió Alberto Fernández la Presidencia de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Desde el primer día Fernández quiso dar una imagen de acercamiento a la gente: condujo su propio auto desde su domicilio hasta el Congreso. Allí se lo vio ayudando a la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti con su silla de ruedas, una imagen que los canales de televisión argentina repitieron varias veces, como hicieron unos minutos después con la actitud de Cristiana Kirchner dándole fríamente la mano a Mauricio Macri mientras le negaba la mirada. Dos actitudes que pueden servir para abrir todo tipo de conjeturas sobre cómo actuará este matrimonio político en el gobierno. Pero tal vez no sea necesario especular tanto. Así como las imágenes, también hay gestos que dicen más que mil palabras.

Fernández asumió con un discurso de unidad, llamado a los argentinos a terminar la “grieta” que los divide, y un fuerte compromiso para combatir el hambre. Pero al mismo tiempo alertando sobre la complicada situación económica del país.

Así lo ratificó el novel ministro de Economía, Martín Guzmán, al anunciar el inicio de negociaciones con los acreedores para renegociar la deuda argentina. Guzmán confirmó además que el cepo cambiario impuesto por el gobierno de Mauricio Macri por ahora se queda; hasta que la economía se “tranquilice”, dijo, lo que quiera que signifique.



El marco regional.

Lacalle, Fernández, Vázquez y Solá se preparan para los fotógrafos. Foto. Pablo S. Fernández

La asunción de Alberto Fernández también sirvió para confirmar algunos alineamientos regionales. El brasileño Jair Bolsonaro, tal como había adelantado, no asistió, pero a último momento pasó de no enviar a nadie a estar representado por el vicepresidente Hamilton Mourão, una decisión que podría indicar un cambio de actitud del gobierno brasileño. Fernández también tendió puentes: Brasil fue el único país que mencionó en su discurso, y lo hizo para decir que quería una buena relación y trabajar juntos.

La ceremonia también tuvo momentos de tensión, como cuando se retiró uno de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, molesto por la presencia de un ministro del régimen de Nicolás Maduro.

También el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dio que hablar. De hecho, la primera audiencia que ofrece Fernández a un dignatario extranjero es al cubano.

Pero tal vez la mejor imagen que dejó la agotadora ceremonia de los saludos de las delegaciones extranjeras, fue la del presidente Tabaré Vázquez llegando junto a Luis Lacalle Pou para saludar con un abrazo al nuevo presidente argentino.



El refugio a Evo Morales.

Evo Morales se comprometió a no hacer política desde Argentina. Foto: AFP

No estuvo el martes 10 en los actos oficiales, como sí lo hizo el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Pero pasaron apenas 48 horas y lo que seguro se habló en los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso, se hizo noticia: Evo Morales arribó el jueves a Buenos Aires, aceptando la oferta de refugiado político que le había hecho Fernández.

Luego de renunciar a la presidencia de Bolivia en medio de denuncias de fraude electoral y sin apoyo de las Fuerzas Armadas, Evo Morales estuvo un mes en México y luego una semana en Cuba antes de llegar a Argentina junto a otros funcionarios bolivianos que también pidieron refugio.

El gobierno argentino le puso una condición: que no hiciera declaraciones políticas. Evo pidió para usar Twitter, le dijeron que sí, y ya se mandó algunos por los cuales podrían llamarlo al orden.



Luz verde para el Brexit.

Primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: AFP

Si en esta comarca el arranque del gobierno Fernández-Kirchner fue lo más destacado, en Europa todos los titulares se los llevó el aplastante triunfo electoral de Boris Johnson en las legislativas del jueves 12 en el Reino Unido.

El primer ministro británico obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes —es la mejor votación del Partido Conservador desde los tiempos de Margaret Thatcher—, y hundió al Partido Laborista a los niveles de lo que había sido su peor debacle a principios del siglo XX.

El triunfo de Johnson le permite concretar el Brexit —la salida del Reino Unido de la Unión Europea— el próximo 31 de enero como está programado. A partir de entonces tendrá once meses para negociar un acuerdo comercial con sus ex socios de la UE. Algunos en el bloque dicen que es una misión imposible, y que terminarán concediéndole prórrogas como lo hicieron hasta ahora con el Brexit.

Como no hay felicidad completa, la victoria electoral también le agravó algunos problemas que venía sorteando hasta ahora. Por ejemplo, los independentistas escoceses quieren revisar su pertenencia al Reino Unido. Los que se quieren ir de la UE son los ingleses, dicen en Escocia. Johnson ya adelantó que no los dejará hacer un referéndum.

A esto se suma que también en la isla de Irlanda soplan vientos unionistas.

Veremos qué pasa. Johnson ha demostrado manejarse muy bien en situaciones extremas.

Claudio Fantini nos analiza este asunto en su columna Boris entre el todo y la nada.



Trump en el banquillo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El juicio político o impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue su curso. Ayer viernes la comisión jurídica de la Cámara de Representantes aprobó —solo con los votos de los demócratas— las dos acusaciones al presidente por el caso Ucrania: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Antes de Navidad el caso entraría al plenario de la Cámara, donde los demócratas tienen los votos para aprobar el juicio político.

En enero podría ir al Senado, donde la mayoría es republicana. Y aquí podría terminar la historia: impeachment rechazado. Al menos esto es lo que espera Trump, deseoso de meterse ya en la campaña para la reelección en noviembre de 2020.



Greta, personaje del año.

Greta Thunberg elegida personalidad del año según la revista Time. Foto: Time

Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años que se ha convertido en un ícono de la lucha contra el cambio climático, fue designada por la revista Time como la personalidad del año 2019.

"Los cambios significativos rara vez ocurren sin la fuerza galvanizante de individuos influyentes y en 2019 la crisis existencial de la Tierra encontró una de esas personas en Greta Thunberg", dijo Time al justificar la distinción.

El calentamiento global ha traído por un lado activistas comprometidos con el medio ambiente, algunos incluso con posturas fundamentalistas, y por el otro a negacionistas, escépticos y algunos críticos de cómo se están tomando medidas para bajar el nivel de gases contaminantes.

Entre estos últimos está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha demostrado que Greta no le cae bien.

"Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un(a) amigo(a)!, ¡Relajate, Greta, relajate!", tuiteó Trump en reacción a la elección de la revista Time del personaje del año.



Hasta el próximo sábado.



