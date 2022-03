Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gabinete de Alberto, la cumbre de la burla, la ofensiva demócrata y Francia en huelga.

¡Buen día, amigo lector!



Transición es la palabra de moda en el Río de la Plata.



En Argentina ya casi termina. El martes 10 asumirá el nuevo gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner.



En Uruguay comenzó esta semana, con polémicas que prometen un verano calentito.



La cumbre de la OTAN, el avance del juicio político a Donald Trump y la huelga contra la reforma jubilatoria en Francia fueron los otros grandes temas fuera de frontera.



Lunes Cristina, viernes Alberto.

Cristina Fernández. Foto: AFP

En Argentina la semana se abrió el lunes 2 con la expresidenta, y novel vicepresidenta, Cristina Kirchner, declarando ante la justicia por una de las causas que tiene abierta por presunta corrupción. Esta vez fue por la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos K.



Fiel al discurso que ha mantenido desde que en 2015 pasó a la oposición —volverá a ser oficialista a partir del martes 10—, Cristina no admitió responder preguntas del tribunal y se despachó contra los jueces y el gobierno saliente de Mauricio Macri.



Poniéndose a la altura de Fidel Castro, lanzó: “A mí me absolvió la historia”.



Desde que dejó la Casa Rosada, Cristina estuvo blindada por sus fueros como senadora. Este blindaje ahora se hace más impenetrable desde la vicepresidencia.



Claudio Fantini, en su columna Defenderse atacando, analiza la situación de la política más popular de Argentina.



Y la semana cerró ayer viernes con la presentación, por parte del presidente electo Alberto Fernández, del nuevo gabinete. Fue un acto sobrio, con la llamativa ausencia de la vicepresidenta electa.



La expectativa estaba en el único nombre que se había guardado bajo siete llaves: el ministro de Economía.



La atención estaba más que justificada. Las aguas turbulentas por las que navega Argentina hacían esperar un capitán con reconocida capacidad y experiencia. Martín Guzmán, el elegido, es un joven economista acostumbrado a codearse con la elite académica mundial, que tiene mucho de lo primero y poco de lo segundo.



Pero Fernández deposita en él absoluta confianza, y desde hace tiempo le viene consultado sobre el problema de la deuda externa argentina, hoy el primer tema en la agenda del novel ministro.



Le deseamos mucha suerte, no sea cosa de que vuelvan a estornudar y de este lado del río nos resfriemos.



El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anuncia en una rueda de prensa este viernes quiénes serán parte de su gabinete. Foto: EFE.

Chile, Brasil y el Mercosur.

Cumbre del Mercosur en Bento Goncalves, Río Grande del Sur. Foto: AFP

Detengámonos un poquito más en la región.



En Chile la tensión se mantiene, con el agravante de que las cifras que salieron esta semana muestran una economía en franco desplome, igual que la evaluación de la gestión del presidente Sebastián Piñera.



Mirando el panorama —en Bolivia y Colombia la cosa tampoco está como para bollos—, el brasileño Jair Bolsonaro decidió abrir el paraguas y ordenó ponerle un freno a las reformas económicas que podrían dar pie a estallidos sociales en su país.



Además, la cumbre del Mercosur de esta semana fue un reflejo de las tensiones en la región. Sin grandes avances en los temas comerciales, Bolivia fue noticia a partir de una propuesta del gobierno saliente uruguayo para aplicarle la cláusula democrática por la renuncia de Evo Morales.

Propuesta que el gobierno electo está lejos de ratificar a partir de marzo. En fin, qué ganas de complicar en la recta final.



Entre burlas y enojos.

Trudeau, Johnson y Macron en el momento en que se burlan de Trump. Foto: AFP

La cumbre de la OTAN en Londres el martes y miércoles estaba convocada para celebrar el 70 aniversario del tratado atlántico, la alianza militar creada por Europa y Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.

Pero la fiesta se aguó.



El presidente Donald Trump llegó prometiendo no meterse en la política británica —hay elecciones el jueves 12—, pero no pudo evitar reiterar sus críticas a los aliados que, a su entender, no destinan lo suficiente en defensa militar.



Además, se enojó con el francés Emmanuel Macron porque dijo que la OTAN va camino a una “muerte cerebral”, y se retiró antes de la conferencia de prensa que cerraba la cumbre ofendido por una burla del canadiense Justin Trudeau. El video en el que Trudeau junto a otros mandatarios se burlan de Trump se hizo viral.



Así las cosas, esta cumbre no hizo más que aumentar las fricciones entre los aliados, como lo explica Claudio Fantini en su columna La OTAN en coma.



El frente interno.

Salvo un drástico giro, el juicio político contra Trump tiene pocas chances de prosperar. Foto: AFP

El regreso temprano de la cumbre de la OTAN en Londres, le vino bien a Donald Trump para ocuparse del tema político del momento en Washington: el proceso de impeachment que le iniciaron los demócratas por el llamado Ucraniagate (desde el histórico Watergate, el “gate” sirve para acompañar cualquier plato).



El tema todavía está en la Cámara de Representantes, pero ya salió de la comisión de investigación, cuyo informe afirma que hay “abrumadoras” pruebas para acusar a Trump de abuso de funciones por pedir que se investigue al ex vicepresidente Joe Biden, uno de sus potenciales rivales en las elecciones de noviembre de 2020.



Ahora el informe lo tiene el comité jurídico, que debe decidir si acusa o no al presidente ante la Cámara, donde los demócratas son mayoría y cuentan con los votos para aprobar el juicio político. De hecho, la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, pidió esta semana que se acelere el proceso.



Pero como el que define es el Senado, donde los republicanos son mayoría, Trump respira tranquilo y solo pide que se termine cuanto antes.

La idea de los demócratas es votar en la Cámara de Representantes en torno a las fiestas navideñas. ¿Cuándo lo hará el Senado? No hay fecha. Pero el año electoral se viene encima y este es un asunto que contamina cualquier campaña.



La batalla por las jubilaciones.

Manifestaciones en Francia. Foto: Reuters.

Ningún país que haya encarado una reforma de la seguridad social lo ha tenido fácil. No lo fue en Uruguay cuando se votó el actual sistema en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y también la tuvo complicada Jair Bolsonaro para que el Congreso le aprobara la reforma en su primer año de gestión.



Ahora la pelea la está dando Emmanuel Macron en Francia. Poco se sabe del proyecto francés, salvo que busca unificar en un solo sistema a los más de 40 regímenes de pensiones que hay en el país, manteniendo los mismos derechos para todos los trabajadores.



Pero hay un punto en que siempre la cosa se tranca: la edad mínima para la jubilación. En Francia es de 62 años (en algunos sectores incluso es menos).

El gobierno está viendo qué hace, pero ya mandó el mensaje: “Los franceses tendremos que trabajar más tiempo”, dijo el primer ministro Edouard Philippe.



Los sindicatos no quieren saber nada con extender la edad jubilatoria, y el jueves desataron una huelga que tiene prácticamente paralizada a Francia.

La batalla recién comienza. En 1995 el gobierno de Alain Juppé tuvo que ceder ante el poder sindical y retiró su reforma jubilatoria. ¿Podrán esta vez Macron y Philippe?



Lo podremos saber a partir de la próxima semana en función cómo sigue la huelga.



Una semana que además de la asunción de Alberto Fernández en Argentina el martes 10, también tendrá las elecciones legislativas en el Reino Unido el jueves 12, donde no solo está en juego el futuro político del primer ministro Boris Johnson, sino qué sucederá con el Brexit.



Hasta el próximo sábado.



