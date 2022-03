Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay en río revuelto, Mercosur, drogas y Hong Kong.

Festejos en Montevideo por el triunfo electoral de Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

¡Buen día, amigo lector!

Si el sábado pasado comenzamos esta newsletter haciendo referencia a los efectos que tendría en el tablero político regional las elecciones en Uruguay, hoy debemos hacer lo mismo. Confirmado el triunfo de Luis Lacalle Pou, los primeros saludos del exterior que recibió el presidente electo marcan cómo se rearmarán las alianzas a partir del 10 de diciembre, cuando asuma Alberto Fernández en Argentina, y desde el 1 de marzo de 2020 con el nuevo gobierno en Uruguay.

Por lo pronto, Argentina dejará de ser la firme opositora a la Venezuela de Nicolás Maduro, y Uruguay ya no mirará con condescendencia al régimen chavista. Ambos vecinos del Río de la Plata variarán sus posiciones, como en su momento lo hicieron Brasil cuando llegó Jair Bolsonaro y Ecuador cuando se fue Rafael Correa, y más recientemente Bolivia con la caída de Evo Morales.

Muchas preguntas surgen. ¿Con Fernández, Argentina restablecerá relaciones con Venezuela y desconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado? ¿Con Lacalle Pou, Uruguay romperá con Maduro y reconocerá a Guaidó? ¿Argentina se irá del Grupo de Lima? ¿Uruguay se sumará a este foro? ¿Cuál será el futuro del Mecanismo de Montevideo que promueven México y Uruguay junto a un grupo de países europeos? Y así varias más.

Derrotado Evo Morales en Bolivia, la defensa de Venezuela en Sudamérica quedaría en manos de Argentina. Pero, ¿está dispuesto Fernández —con la anuencia de Cristina Kirchner— a asumir ese compromiso?

Bolivia bajo el interinato de Jeanine Áñez, Brasil con Bolsonaro, Colombia con Iván Duque, Chile con Sebastián Piñera, Ecuador con Lenin Moreno, Paraguay con Mario Abdo Benítez, Perú con Martín Vizcarra, y ahora Uruguay con Lacalle Pou, formarán el nuevo bloque de países sudamericanos que rechaza al régimen de Maduro.

Más allá de la posición que adopten respecto a Venezuela, Argentina y Uruguay están obligados a llevarse bien. A última hora del jueves Fernández le envió un saludo por Twitter a Lacalle Pou. “Felicitaciones a @LuisLacallePou, presidente electo de Uruguay, con quien espero que podamos seguir trabajando juntos por nuestros pueblos y por la integración regional”, escribió.

En Brasil ya hablan que Lacalle Pou puede oficiar de “equilibrio” entre Fernández y Bolsonaro, que a esta altura está claro no tienen buena química, ni nadie apuesta que la tengan en un futuro cercano.

Esta columna de Claudio Fantini explica mejor qué se espera de las relaciones entre los vecinos del Río de la Plata.



Las tensiones en el Mercosur.

Bolsonaro-Fernández: presidente de Brasil y presidente electo de Argentina. Foto: AFP

Ya que estamos en la zona, repasemos los últimos cruces entre los socios mayores del Mercosur. Brasil no ha dejado de amenazar con irse del bloque si el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, aplica la vieja receta proteccionista del kirchnerismo.

Fernández y Jair Bolsonaro no se soportan, pero están obligados a convivir por una simple razón de vecindad geográfica. Igual que Uruguay.

Esta semana hubo un intento del presidente brasileño de descomprimir la situación, aunque mantiene su decisión de no asistir al cambio de mando en Buenos Aires el 10 de diciembre.

Bolsonaro dijo que quiere con Argentina una “relación pragmática”, lo que fue bien recibido por Fernández. “Vi con alegría que el presidente de Brasil propuso tener un vinculo pragmático para el Mercosur. Es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur lo va a superar a Bolsonaro y lo va a superar a Alberto Fernández”, reaccionó el presidente electo argentino.

Como dos boxeadores en los primeros round, por ahora se están estudiando. A partir del 10 de diciembre comienza otra pelea.



Cuba y Venezuela en el banquillo.

Estudiantes protestan en Colombia contra la muerte de Dilan Cruz. Foto: AFP

En algunos países de la región la situación sigue convulsionada, en especial en Chile, Colombia y Bolivia.

Esta semana Estados Unidos acusó a los regímenes de Cuba y Venezuela de fomentar las protestas callejeras contra los gobiernos de esos países.

La denuncia la lanzó el representante especial de Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams. “Seguimos muy de cerca lo que los cubanos y los venezolanos están haciendo en toda Sudamérica”, advirtió Abrams.

En Chile, la situación se le complicó al presidente Sebastián Piñera por las personas heridas en sus ojos por perdigones disparados por los agentes que reprimieron las protestas.

Más de 200 personas han sufrido heridas oculares desde el pasado 18 de octubre, cuando se iniciaron las movilizaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia en 1990.



Hong Kong entre Estados Unidos y China.

Manifestantes por la democracia en Hong Kong se protegen de los chorros de agua que lanzan las fuerzas de seguridad. Foto: AFP

Hong Kong, la antigua colonia británica con una ubicación estratégica en Asia y plaza financiera de impacto mundial, hoy bajo el dominio de China, hace meses que es noticia por los movimientos prodemocráticos que no quieren saber nada con el régimen comunista chino.

La ciudad se ha convertido en un campo de batalla en la nueva “guerra fría” entre Estados Unidos y China. El gigante asiático, el verdadero contrapeso de Estados Unidos en el mundo —mal que le pese a Rusia—, está ocupando el espacio que hasta 1991 tuvo la desaparecida URSS.

El miércoles el presidente Donald Trump promulgó una ley que apoya a los manifestantes de Hong Kong. El régimen de Xi Jinping advirtió al otro día a Estados Unidos que adoptará "firmes contramedidas".

En qué medida el caso Hong Kong puede complicar un acuerdo para ponerle fin a la guerra comercial entre las dos potencias, aún no se sabe. Pero que la antigua colonia británica se ha convertido en un elemento de presión, no hay duda.



Frontera caliente.

Militares de México custodian una gran incautación de droga que hicieron en un operativo. Foto: AFP

La decisión de Donald Trump de considerar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, volvió a tensar la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

México recibió esta medida de Trump como un nuevo intento para ambientar la intervención de militares estadounidenses. "Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio (...) Eso no lo vamos a permitir", dijo este viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio de Trump vino después de la masacre del 4 de noviembre, en la que tres mujeres y seis niños de familias mormonas de origen estadounidense fueron asesinados a balazos por un grupo narco en el estado de Sonora, en el norte de México.

El control de los 3.200 km de frontera entre ambos países es un tema que obsesiona a Trump desde que asumió en enero de 2017. Su campaña electoral la basó en la promesa de construir un muro para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, pero no ha logrado que los demócratas le aprobaran los recursos en el Congreso, y difícilmente lo hagan en el año que le queda de gobierno.

A falta del muro, Trump ha amenazado a México con fuertes aranceles si no frenaba el flujo migratorio hacia Estados Unidos. López Obrador tuvo que desplegar miles de militares en la frontera para evitar los aranceles.

Pero los carteles de narcos son otra cosa, y ya demostraron que la frontera se puede cruzar por aire, a pie y hasta por túneles subterráneos. Si no, pregúntenle al Chapo Guzmán.



Londres y La Haya baja ataque

La policía trabaja en el lugar de un atentado terrorista en Londres. Foto: AFP

Lamentablemente tenemos que cerrar el repaso de la semana con los ataques de ayer viernes en Londres y La Haya.

En la capital británica un hombre mató a dos personas en un ataque con cuchillo en el London Bridge, un puente en el corazón de la ciudad, donde un atentado en 2017 ya causó ocho muertos. El atacante fue reducido en pleno puente por un grupo de civiles y por policías, uno de los cuales le disparó dos veces ocasionándole la muerte. La policía dijo que se trató de un ataque terrorista.

Y en la ciudad holandesa, tres menores resultaron heridos en un ataque con arma blanca en una de sus principales calles comerciales. En este caso, la policía no maneja la hipótesis de un atentado terrorista.



Hasta el próximo sábado.



