La región, Israel, Trump y el príncipe Andrés.

¡Buen día, amigo lector!

Permítame una referencia local antes de entrar en los temas de fuera de frontera que nos ocuparon esta semana. Es que el balotaje de mañana domingo en Uruguay, gane quien gane, moverá el tablero político en la región.

Si Daniel Martínez renueva para el Frente Amplio un cuarto gobierno consecutivo, Uruguay mantenga su alineamiento con los pocos países que todavía no condenan al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; será parte activa del Grupo de Puebla que lidera el presidente electo argentino Alberto Fernández; seguirá considerando como un golpe de Estado la caída del gobierno de Evo Morales en Bolivia; y mantendrá relaciones más bien frías con el Brasil de Jair Bolsonaro y los Estados Unidos de Donald Trump.

En cambio, si el que gana es Luis Lacalle Pou, la política exterior tendrá un giro de 180 grados. Es de esperar que se rompa con el régimen de Maduro y que Uruguay se acerque al Grupo de Lima; lo de Bolivia ya no será un golpe de Estado sino un intento de autogolpe de Evo Morales buscando perpetuarse en el poder; y Uruguay mirará más hacia el norte y el Pacífico para abrir su economía y salir de la encerrona del Mercosur.

¿Y con Argentina? Será clave quién vaya a la Cancillería y a la embajada en Buenos Aires.



Incertidumbre en Bolivia.

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Foto: Reuters

En Bolivia lo que campea es la incertidumbre. La crisis desatada tras la caída del gobierno de Evo Morales ha provocado 32 muertos en un mes de protestas, y nada indica que la tensión callejera vaya a aflorar.

El gobierno interino de Jeanine Áñez, mientras negocia con los partidarios de Morales la aprobación hoy sábado de una ley para llamar a elecciones, lanzó una arriesgada juzgada que puede complicar una salida a la crisis. Denunció al expresidente de “sedición y terrorismo”. La prueba más fuerte del gobierno de Áñez es una grabación en la que se escucha supuestamente a Morales ordenando interrumpir el suministro de comida mediante el bloqueo de calles.

Evo Morales está exiliado en México, desde donde denuncia que se está haciendo un “montaje” para llevarlo a juicio.

En Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez sigue afiliado a la tesis de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, y se alineó a Evo como antes lo hizo a Nicolás Maduro.

Laberinto boliviano y Hemiplejia moral, dos análisis de Claudio Fantini para entender mejor la crisis en Bolivia y las movilizaciones populares en la región.



Colombia en la mira.

Multitudinaria marcha en Colombia. Foto: AFP

Era cuestión de tiempo para que las marchas populares que sacudieron a Ecuador y ahora tienen en vilo a Bolivia y Chile, llegaran a Colombia. Es que para algunos grupos de izquierda resulta tentador ir contra un gobierno de “derecha” y enemigo declarado del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y ojo que esto no quiere decir que Colombia no tenga problemas, y reivindicaciones muy legítimas de parte de sectores populares.

Pero también es cierto que Colombia está en la mira de grupos de izquierda desde hace tiempo. No en vano la última declaración del Foro de San Pablo, reunido en Caracas en julio pasado, llamó a “enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos”. Y mencionó especialmente a “los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas” de Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, Mario Abdo Benitez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras.

En función de esta declaración, ¿pasará Uruguay a formar parte de los “profascistas” si pierde el Frente Amplio el balotaje?



Transición y polémica en Argentina.



Campaña contra la despenalización del aborto en Argentina. Foto: Reuters

Siguiendo la lógica del Foro de San Pablo, Argentina tendrá un gobierno “compañero” a partir del 10 de diciembre cuando asuman Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner.

La transición se está haciendo con varias interrogantes sobre las primeras medidas económicas del nuevo gobierno y su relación con el FMI y demás acreedores internacionales, además de algunas polémicas. La última sobre el aborto, cuando un decreto del gobierno saliente autorizó la interrupción del embarazo a menores de 15 años.

En Uruguay una de las preguntas que se hacen los economistas y empresarios es cómo se llevarán Fernández y Jair Bolsonaro, y qué Mercosur nos espera con dos gobiernos ideológicamente antagónicos en Argentina y Brasil.

¿Tendremos “guerra comercial” en la región? Esta nota de Mathías da Silva de la sección Economía tiene la respuesta.



Netanyahu en el banquillo.

Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: AFP

Si nuestra región está convulsionada y varios de sus gobiernos sufren verdaderos sacudones políticos, qué decir de Israel, acostumbrado a vivir bajo permanente amenaza de sus vecinos árabes. Pero esta vez la crisis es interna. Ni el primer ministro en funciones Benjamín Netanyahu ni el líder opositor Benny Gantz —los dos más votados en las elecciones de septiembre pasado— lograron formar gobierno con mayorías parlamentarias.

Pero la frutilla de la torta llegó este jueves, cuando la Fiscalía denunció formalmente a Netanyahu de fraude, soborno y abuso de poder, en una causa de corrupción que lo persigue desde hace tiempo.

¿El fin de la era Netanyahu? Difícil saberlo. Tomando prestada una frase del ex presidente Julio María Sanguinetti, si en Israel es como en Uruguay, allí tampoco habría muertos políticos, sino heridos de consideración.



El frente interno de Trump.

Donald Trump y su esposa Melania como anfitriones de un evento en la Casa Blanca por Halloween. Foto: AFP

El que tampoco quiere que se hable del fin de una era es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Cámara de Representantes terminó esta semana la primera etapa del juicio político a Trump por el llamado Ucraniagate. Varios testigos desfilaron por las comisiones del Congreso, algunos comprometiendo seriamente al presidente. Ahora la Cámara debe decidir la acusación formal, votarla y enviarla al Senado.

Trump está jugado a que la ofensiva del Partido Demócrata sea frenada en el Senado, y así ir por la reelección en noviembre de 2020, dentro de un año.



¿Otro annus horribilis?

La reina Isabel II junto a su hijos Andrés. Foto: AFP

La reina Isabel II, a sus 93 años, no ha tenido paz con su familia, al punto que este 2019 se perfila como otro annus horribilis para la monarca británica. En 1992 —en el cuadragésimo aniversario de su llegada al trono— Isabel utilizó esta expresión para pasarle raya a un año en el que sus hijos fueron protagonistas: el divorcio de la princesa Ana de Mark Phillips, la separación del príncipe Andrés de Sara Fergurson —se divorciarían en 1996—, y el estallido de la crisis matrimonial del heredero Carlos con Diana Spencer (idem). A esto se sumó el incendio del castillo de Windsor, el preferido de la reina.

Este 2019 el annus horribilis bien le podría caber al primer ministro Boris Johnson, que no pudo cumplir con su promesa de que el Brexit —la salida del Reino Unido de la Unión Europea— se concretara “sí o sí” el 31 de octubre y, muy a su pesar, se vio obligado a negociar una prórroga con los socios del bloque. Además, Johnson dejó muy mal parada a la reina Isabel con su maniobra para el cierre del Parlamento.

Pero por estos días, en lugar de estar hablando de la salida de la UE o de las elecciones del próximo 10 de diciembre, los británicos están siguiendo como una telenovela la situación del príncipe Andrés, el “hijo preferido” de Isabel.

Andrés, 59 años, famoso por su vida de playboy y su pasado militar (estuvo en la guerra de las Malvinas en 1982), camina ahora por la cuerda floja por su vinculación con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense que se suicidó en prisión acusado de explotar sexualmente a menores de edad.

Ante la polémica, Andrés anunció el pasado miércoles su retiro de la actividad pública, una decisión humillante para un miembro de la familia real.

¿Cargará la reina otro annus horribilis por su hijo Andrés?



Hasta el próximo sábado.



