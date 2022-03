Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bolivia, Chile, España, Trump y Cuba.

¡Buen día, amigo lector!

El sábado 9 nos hacíamos eco en esta newsletter de la entrevista que los diarios del GDA —entre ellos El País— publicaron al canciller chileno Teodoro Ribera, en la que decía que la crisis en Chile era social y no institucional. También escribíamos que a diferencia de Chile, la crisis en Bolivia sí era institucional.

Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. En Chile el gobierno y la oposición llegaron a un gran acuerdo para reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y así empezar a atender esa crisis social que desató las demandas populares de las últimas semanas. En Bolivia, en cambio, la crisis institucional se llevó al gobierno de Evo Morales.

El tsunami político en Bolivia se sintió en Venezuela, donde la oposición tiene la esperanza de que también se lleve al régimen de Nicolás Maduro. Atento a lo que puede pasar en Caracas este fin de semana.



La caída de Evo.

Manifestaciones en Bolivia, este viernes. Foto: AFP

La caída del gobierno de Evo Morales el domingo 10 fue el corolario de tres semanas de revueltas callejeras por las denuncias de sospechas de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente se atribuyó la reelección por un cuarto mandato consecutivo.

Morales ya venía en picada —la legalidad de su candidatura estaba cuestionada desde hacía tiempo—, pero el domingo 10 recibió la estocada final, cuando los militares le reclamaron la renuncia ya que no estaban dispuestos a defender a un presidente que había quedado deslegitimado. Una auditoría de la OEA confirmó gruesas irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. El fraude había sido descubierto.

El lunes 11 asumió interinamente la senadora opositora Jeanine Áñez, cuarta en la línea de sucesión. Áñez tuvo que hacerse cargo por las renuncias en cascada de Morales, su vicepresidente y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Como era de esperar, Morales recibió el respaldo de sus aliados ideológicos del “bloque progresista” latinoamericana: Cuba, Venezuela y Nicaragua, Lula en Brasil, Alberto Fernández en Argentina y sectores del Frente Amplio que se plegaron a la tesis de un “golpe de Estado”. El gobierno de Uruguay, que el domingo 10 a través del canciller Rodolfo Nin Novoa se había mostrado cauto, el lunes también se sumó a los que denunciaron un golpe contra Morales.

El expresidente boliviano está ahora en México, país que le dio asilo político. En una entrevista con el diario El Universal para el GDA, que se puede leer en El País, Morales dice estar dispuesto a volver a Bolivia, pero sabe que si lo hace corre riesgo de terminar preso.

En concreto, Bolivia está ahora en una nueva etapa. Áñez llamó a elecciones —se perfila como favorito Carlos Mesa, principal rival de Morales en octubre—, al tiempo que busca el diálogo con los partidarios del expresidente.

Pero Áñez también está tomando medidas que en política exterior le están dando un giro de 180 grados a lo que venía siendo la estrategia de Morales. Por ejemplo, ayer viernes rompió relaciones con el régimen de Maduro, expulsó a los diplomáticos venezolanos y reconoció al líder opositor Juan Guaidó. Otro cambio en el mosaico regional.

Ojos que no ven y Oscuras señales, dos columnas de nuestro analista Claudio Fantini para entender mejor lo que está pasando.



Chile se reforma.

Protestas en Chile contra Sebastián Piñera. Foto: Reuters

El presidente Sebastián Piñera encontró una luz al final del túnel. Esa luz es el acuerdo con los partidos de oposición que se cerró el jueves para reformar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El proceso que comienza ahora tendrá varias etapas. En abril de 2020 los chilenos votarán si quieren o no una nueva Constitución, y quiénes la redactarán. Luego deberán ratificarla en otro plebiscito. Se prevé que entre a regir en 2021.

El bautizado "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" se logró tras casi un mes de revueltas callejeras que dejaron al menos 20 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y un efecto negativo en la economía. Por ejemplo, el gobierno chileno recortó su estimación de crecimiento para la economía en 2020 en un punto porcentual, al 2,3%.

La consultora Teneo planteó, sin embargo, que "es poco probable" que el pacto político, en el que también participará el Partido Comunista, represente "una bala mágica" contra las protestas, informó la agencia Reuters.

¿Por qué, entonces, es importante la reforma constitucional en Chile? El actual texto fue aprobado el 11 de septiembre de 1980 bajo la dictadura de Pinochet, y además de una serie de privilegios a algunos sectores de poder, consagró un papel residual al Estado en la prestación de servicios básicos —como en educación y salud—, uno de los motivos de las protestas que estallaron el 18 de octubre pasado.

El acuerdo político, además de encaminar una solución a la crisis, llega a tiempo para darle aire a Piñera, que todavía tiene hasta marzo de 2023 en el gobierno.



En España unos ganan, otros festejan.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firman el acuerdo. Foto: AFP

El domingo 10, como estaba previsto, el más votado en las cuartas elecciones legislativas en cuatro años volvió a ser el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —aunque con una caída de casi 760.000 votos—, y otra vez sin la mayoría parlamentaria como para formar gobierno. Segundo se ubicó el Partido Popular (PP), mejorando un poco la votación de abril pasado. Tercero entró el gran triunfador de la jornada electoral: Vox, el partido de ultraderecha. Cuarto la izquierda radical de Unidas Podemos (UP), y quinto los liberales de Ciudadanos (C’s), el gran derrotado, al punto que su líder Albert Rivera dejó la política.

La confirmación del bloqueo político español esta vez sí hizo reaccionar al presidente socialista Pedro Sánchez y al líder de UP, Pablo Iglesias, que acordaron una alianza para formar gobierno. Pero todavía no les alcanza, y ahora están negociando con los independentistas catalanes.

No tienen mucho tiempo. La sesión del Congreso para la investidura de Sánchez está fijada para el 10 de diciembre.



Camino al impeachment a Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

La primera audiencia pública de la investigación que puede derivar en un impeachment (juicio político) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el miércoles 13 a cerca de 13,8 millones de personas frente a la televisión, según datos de la firma de análisis Nielsen, informó la agencia EFE.

Unas diez cadenas de televisión emitieron, la mayoría en directo, la sesión durante ese día laboral, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que fue especialmente vista por personas mayores de 55 años (10,6 millones).

Las cifras de audiencia contradicen a Eric Trump, el hijo del presidente que declaró que "nadie" iba a ver la sesión y "a nadie le importa" la investigación que los demócratas lanzaron contra su padre.

Mal que le pese al presidente, que no deja de denunciar una “caza de brujas” de los demócratas, la investigación sobre el caso de Ucrania —es decir, el pedido al presidente de ese país para que investigue al ex vicepresidente y aspirante a la Casa Blanca Joe Biden— irá tomando cada vez más interés a medida que nos acercamos al año electoral 2020.



La Habana, 500 años.

Felipe VI y la Reina Letizia aparecen en el homenaje que realizaron a José Martí en la Plaza de la Revolución, en La Habana. Foto: Reuters

La capital de Cuba festejó esta semana sus 500 años de fundación. Los invitados especiales fueron los reyes de España, Felipe VI y Letizia. El monarca no desaprovechó la oportunidad y lanzó un llamado a la apertura democrática en la isla. La cúpula del régimen comunista escuchó con cara de piedra.

Cuba, que con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS dos años después perdió a su mecenas soviético, y ahora tampoco está contando con el petróleo venezolano, está en un proceso de reformas económicas buscando sobrevivir.

¿Quién lo dice? Tal vez una cosa lleve a la otra.



Hasta el próximo sábado.



