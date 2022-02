Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lula, Chile, Bolivia, Argentina y el Muro de Berlín.

Una imagen histórica: la caída del Muro de Berlín. Foto: AFP

¡Buen día, amigo lector!

Estamos cerrando una semana en la que la región sigue agitada. En Brasil, la liberación de Lula pone de nuevo en escena al político más importante de la izquierda latinoamericana. En Chile, Sebastián Piñera no logra detener las manifestaciones; en Bolivia la cosa se le complica cada vez más a Evo Morales; y en la vecina Argentina, Alberto Fernández —que este fin de semana reúne en Buenos Aires a varios de sus amigos ideológicos, entre ellos a José Mujica— reconoció que tendrá problemas para cumplir con los acreedores internacionales.

Éste sábado nos recibe con el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, un hecho que para el historiador Eric J. Hobsbawn significó el fin de lo que llamaba el “corto siglo XX”, que arrancó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.

La caída del Muro, o sea la confirmación del fracaso de los regímenes totalitarios comunistas —creo que es una redundancia definirlos así— muestra cuánto cambió el mundo desde entonces, pese a que por estas latitudes hay gente que todavía se resiste a creerlo.

Un fin de semana en el que debemos estar atentos a las elecciones en España, donde el socialista Pedro Sánchez tiene todo a su favor, aunque está en duda si logrará la mayoría parlamentaria, en medio de un avance de la extrema derecha de Vox y un desplome de los liberales de Ciudadanos.



Lula "livre"

Expresidente brasileño, Lula da Silva, liberado de prisión este viernes. Foto: AFP

Hacía tiempo que Brasil venía esperando la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018 por una de las causas del Lava Jato que tenía abierta. Encarcelado en el arranque de la campaña electoral que llevó a Jair Bolsonaro al gobierno, el caso de Lula siempre estuvo teñido de intencionalidad política. Imposible que no fuera así. Se trata del político más popular del país, dos veces presidente, referente y mito viviente de la izquierda latinoamericana. Su liberación es un golpe para toda la operación Lava Jato, y pone en situación incómoda al ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Bolsonaro.

La liberación de Lula abre varios interrogantes. ¿Qué pasará con la operación Lava Jato? ¿Cómo sigue la investigación de los sobornos en torno a Odebrecht y Petrobras? ¿Moro seguirá como ministro? ¿Cómo se parará Bolsonaro ahora que la izquierda brasileña recuperó a su líder? ¿Lula irá por la revancha en 2022?

“Las puertas de Brasil estarán abiertas para que pueda recorrerlo”, dijo Lula ayer en su primer discurso al salir de la cárcel en Curitiba.

Por lo pronto, la agenda política brasileña cambió, para bien del PT que levanta cabeza, y mal que le pese a Bolsonaro que tiene un Brasil cada vez se polarizado.



Piñera en su laberinto.

Nueva gran manifestación en Santiago de Chile, este viernes. Foto: AFP

El que parece que no encuentra la forma de cambiar la situación de su país es Sebastián Piñera. Hace tres semanas que Chile está rehén de las manifestaciones populares. Ya no se puede hablar de un pequeño grupo que aprovechó un aumento del boleto del Metro de Santiago para provocar incidentes.

“Chile despertó” se transformó en cientos de miles en las calles manifestando en forma pacífica por cambios económicos de fondo.

Mario Vargas Llosa, en una columna en La Nación y El País de Madrid, comparó hace unos días las manifestaciones en Chile con la de los “chalecos amarillos” en Francia, es decir, la expresión de una clase media que nada tiene que ver con las revueltas en Bolivia o las que se dieron hace unas semana en Ecuador.

El viernes los diarios del GDA publicamos una entrevista al canciller de Chile, Teodoro Ribera. “Chile vive una crisis social pero no institucional”, dijo el funcionario.

Por el bien de la democracia chilena, que así sea. Las crisis institucionales no suelen terminar bien.



Barbarie en Bolivia.

Alcaldesa oficialista boliviana fue atacada por una turba. Foto: AFP

A esta altura, a Evo Morales la situación ya se le fue de las manos. A diferencia de Chile, la crisis en Bolivia sí es institucional. La reelección de Morales está cuestionada por sospecha de fraude, la oposición exige que se repitan las elecciones y las protestas en las calles son cada vez más violentes. Ayer viernes, unidades policiales de tres ciudades se amotinaron, aunque por ahora los militares siguen fieles al presidente.

Pero el hecho que mejor muestra lo peor de esta crisis boliviana, fue lo que sucedió con la alcaldesa de la ciudad de Vinto, la oficialista Patricia Arce. La señora cayó en manos de enardecidos manifestantes que le cortaron el pelo, la rociaron con pintura roja, le orinaron y la pasearon por las calles de su ciudad al grito de “asesina”. Antes, los manifestantes habían incendiado el edificio de la municipalidad de Vinto, una ciudad de 60.000 habitantes en la región de Cochabamba.

Esta vez fue una alcaldesa del interior de Bolivia, mañana …

Claudio Fantini busca aclararnos el panorama en su columna Bolivia está en la cornisa.



Y ahora, ¿cómo pago?

El presidente electo Alberto Fernández se reunió con José Mujica. Foto: EFE

La pregunta se la está haciendo por estas horas Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina. En el programa Conversando con Correa, del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa para un canal ruso, Fernández habló de los problemas que tendrá para cumplir con los compromisos de deuda de Argentina.

Una forma de ir abriendo el paraguas para lo que se le viene luego del 10 de diciembre cuando asuma.

En Uruguay seguimos con preocupación la transición argentina. Recomendamos la nota de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gustavo Stok, que publicó el viernes la sección Economía.

Mientras, Fernández reúne este fin de semana en Buenos Aires a la segunda cumbre del Grupo de Puebla, un bloque que pretende ser el contrapeso del Grupo de Lima.



Masacre en México.

Los miembros de la familia mormona encabezada por Julián LeBarón. Foto: El País

Sin duda fue la tragedia que más conmovió esta semana. El asesinato de nueve integrantes de una familia —tres mujeres y seis niños, entre ellos bebés— en el norte de México en la frontera con Estados Unidos. La masacre la provocó uno de los carteles narco que operan en la zona de Chihuahua y Sonora, y le dio pie al presidente Donald Trump para ofrecerle a su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador la intervención de militares de Estados Unidos. Oferta que le genera varios problemas a López Obrador, en medio de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal que cruza la frontera por México.



Hasta el próximo sábado.



Si desea suscribirse a algunas de las newsletter de El País, solo haga clic.