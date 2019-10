Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona en llamas, Maduro a las risas y Chapito en fuga.

¡Buen día, amigo lector!

Esta semana hubo que atender varios incendios. Los más grandes estallaron y siguen en Barcelona, con las protestas en contra del fallo que el lunes 14 condenó a los líderes del próces. Los de Ecuador se apagaron ese día, pero el jueves el fuego corrió por Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, ahora territorio de los hijos del Chapo Guzmán.

También tuvimos de los incendios políticos, como el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aceptó a Venezuela como uno de sus honorables miembros. En Caracas, Nicolás Maduro se recostó en su sillón presidencial esbozando una sonrisa burlona.

El que todavía no puede sonreír es Mauricio Macri. A una semana de las elecciones, las encuestas lo mantienen entre 15 y 20 puntos debajo de Alberto Fernández.

Y en Londres, el primer ministro Boris Johnson se juega a que el Parlamento británico apruebe hoy sábado el acuerdo que alcanzó esta semana con la Unión Europea para que el Brexit comience efectivamente el 31 de octubre. El día de la sesión marca la importancia histórica del tema: es la primera vez que se reúne un sábado desde la guerra de las Malvinas en 1982.

Repasemos.



Los fallos del próces.

Choques en Barcelona. Foto: Reuters

Los secesionistas catalanes llevaban dos años esperando saber qué sería de la suerte de sus líderes, presos desde el referéndum declarado ilegal del 1 de octubre de 2017, y la autoproclamación de la independencia ese mismo mes. El fallo del Supremo Tribunal español salió el lunes 14. Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del gobierno regional de Cataluña, se llevó la peor parte: 13 años de cárcel por sedición y malversación de dineros públicos al usarlos para una consulta popular ilegal.

La indignación catalana fue inmediata. Protesta pacíficas aparecieron en Barcelona y otras ciudades vecinas, que rápidamente fueron aprovechas, como sucede en todo los rincones del mundo, por grupos ultras —tanto de izquierda como de derecha— para desatar la violencia que es lo que termina siendo noticia.

El principal responsable de toda esta situación, el expresidente catalán Carles Puigdemont, por ahora sigue a salvo en Bélgica, aunque el fallo del lunes reactivó el pedido de captura internacional contra él.

Muestra de la gravedad de la crisis, y que la policía no puede garantizar la seguridad en una ciudad cuyas calles están tomadas por extremistas, es la postergación del clásico Barcelona (Luis Suárez) - Real Madrid (Federico Valverde) que se iba a jugar en el Camp Nou el sábado 26, dentro de una semana. Señal, además, de que están previendo inestabilidad para rato.



Huelga general este viernes en Barcelona. Foto: Reuters

Lenín Moreno rebobina.

Lenin Moreno, presidente de Ecuador. Foto: Reuters

Si era cierto el plan de Rafael Correa para forzar la caída del gobierno de Lenín Moreno, el expresidente ecuatoriano no tuvo éxito.

Es que cuando se le venía la noche por las protestas en contra de las medidas de ajuste fiscal —la que más molestó fue la eliminación del subsidio a los combustibles, con el consecuente aumento de precios—, Moreno logró sentar a la mesa a las principales organizaciones indígenas y pactar una tregua.

El presidente no renuncia a su propósito de ordenar las finanzas ecuatorianas, pero sí cambia la estrategia: dejó sin efecto el plan de ajuste —incluso el aumento a los combustibles— y ayer viernes presentó una reforma tributaria con la que busca obtener los recursos que necesita para cumplir con sus metas fiscales. Mientras sigue negociando con las organizaciones indígenas una reducción gradual de los subsidios a los combustibles.

Así, una crisis que amenazaba con acabar con su gobierno, ahora puede terminar consolidando su liderazgo y ahogando los planes de Correa y, según Moreno, su socio venezolano Nicolás Maduro.

Claudio Fantini nos analiza la situación en esta columna.

Maduro 1 – Bachelet 0

Una tanqueta embiste a los manifestantes en una protesta en Venezuela. Foto Reuters (Archivo).

Por supuesto, es banal comparar el drama venezolano con un partido de fútbol. Pero a los efectos de ser gráficos, digamos que el régimen de Nicolás Maduro, por ahora, le va ganando a la comunidad internacional que lo acusa de ser el responsable de una feroz represión a la oposición.

Basta leer el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta socialista de Chile Michelle Bachelet. Ahí está todo documentado, al menos hasta donde pudieron averiguar. La contundencia del informe es tal que, incluso acá en Uruguay, donde en el Frente Amplio y el gobierno todavía se reconoce al régimen de Maduro, algunos de sus dirigentes se escandalizaron por las revelaciones de Bachelet.

Por eso el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Uruguay ocupa una silla y por tanto votó (aunque no se sabe qué porque el voto es secreto y no se han pronunciado), fue noticia en los cuatro puntos cardinales.

Y digo fue noticia y no sorpresa porque en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hay antecedentes de países que, al igual que Venezuela, uno pensaría que no aplican para ocupar una silla. Por ejemplo Cuba, que acaba de completar su período, o Arabia Saudita, entre otros.

Ahora, ¿qué hizo Maduro para obtener los 105 votos en la Asamblea General de la ONU —ocho más de los necesarios— para ingresar al Consejo de Derechos Humanos y dejar a Costa Rica, país al que no se le discute su régimen democrático, fuera de este organismo? Hoy no lo sabemos, aunque especulaciones hay muchas.



La batalla de Culiacán.

Un ómnibus incendiado durante el enfrentamiento entre narcos y Ejército en Culiacán. Foto: Reuters

El jueves la ciudad mexicana de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, fue escenario de una sangrienta batalla entre las fuerzas del gobierno y los narcos de la organización de Joaquín “Chapo” Guzmán, hoy cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos. Adivinen quién ganó. Sí, los narcos.

El gobierno había detenido a Ovidio “El Ratón” Guzmán, hijo del Chapo. Pero sus hombres, con un arsenal de temer, desataron tal caos en Culiacán, una ciudad de 750.000 habitantes, que Guzmán (h) fue liberado.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la acción de sus fuerzas.

Habían muerto ocho personas: un civil y siete soldados.

Ovidio Guzmán, de 28 años, es uno de los cuatro hijos que el Chapo tuvo con Griselda López Pérez, su segunda esposa.

La “batalla de Culiacán”, como ya la han bautizado los medios mexicanos, le ha generado a López Obrador la peor crisis política desde que asumió el 1 de diciembre de 2018. "¡Renuncia! ¡Renuncia!", gritaron ayer diputados del Partido Acción Nacional (PAN, la segunda fuerza en el país) al gabinete de seguridad de López Obrador.



Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo". Foto: Archivo

El Día D de Boris Johnson.

Boris Johnson. Foto: AFP

El Parlamento británico decidir hoy sábado —es la primera vez que se reúne en un día como este desde la guerra de las Malvinas en 1982— si acepta el acuerdo del primer ministro Boris Johnson para la salida del Reino Unido de la Unión Eureopa el 31 de octubre, el tan conversado Brexit.

Todo lo que se diga ahora será historia luego de esta votación. Johnson la tiene muy difícil: necesita 320 votos y tenía seguros anoche 288. La oposición, liberada por los laboristas, ya adelantó que votará en contra.

Será cuestión de esperar y ver si el primer ministro británico confirma lo que el presidente francés Emmanuel Macron dijo de él tras la firma del acuerdo: “los que no lo tomaron en serio (a Johnson) se equivocaron”.



El último envión.

Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri fueron el centro del debate con fuertes críticas y acusaciones. Foto: Reuters

Como los uruguayos, los argentinos entran en la última semana de campaña para las elecciones del domingo 27. Las campañas se parecieron bastante: más bien chatas en el debate de ideas y programas, y algún que otro encontronazo o escándalo. Lo de siempre.

Pero a diferencia de Uruguay, donde todas las encuestas coinciden que habrá balotaje el 24 de noviembre, en Argentina hay grandes posibilidades de que la elección efectivamente se defina en primera vuelta el domingo 27, si se mantiene la tendencia desde las internas de agosto: el opositor Alberto Fernández está entre 15 y 20 puntos arriba del presidente Mauricio Macri.

Como en política no hay nada definitivo, y los candidatos que van abajo en la intención de votos siempre dicen que la única encuesta que vale es la de las urnas, será cuestión de ver qué pasa dentro de una semana. Por lo pronto, mañana domingo tendrán su último debate antes del domingo 27.



El que no deberá esperar una semana para saber qué dicen las urnas es el boliviano Evo Morales, que va por su cuarto período consecutivo y aparece como favorito para las elecciones de mañana domingo 20. De todos modos, las encuestas en Bolivia dicen que no le daría para ganar en primera vuelta, por lo cual definiría con Carlos Mesa el 15 de diciembre.



Nos esperan semanas a puro voto que pueden cambiar el mapa político regional.



Hasta el próximo sábado



