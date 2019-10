Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trump, Ecuador, Perú, Argentina …

¡Buen día, amigo lector!

Tuvimos una semana en la que el escándalo por los pedidos de Donald Trump a Ucrania y China para que investiguen al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, creció como leche hervida. También fue una semana de agite en la región: el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el estado de excepción en medio de violentas protestas callejeras; y en Perú, Martín Vizcarra, harto de los palos en la rueda que le ponía la oposición, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones. En Argentina, Mauricio Macri se lanzó de lleno a la campaña electoral al grito de “¡Sí, se puede!”, aunque las encuestas lo mantienen entre 16 y 20 puntos abajo de Alberto Fernández.

Del otro lado del mundo, Xi Jinping festejó a lo grande el 70 aniversario de la República Popular China, con un ojo puesto en la crisis en Hong Kong y exhibiendo músculos con un desfile militar nunca visto en Pekín.

Y en el Reino Unido, el inquieto Boris Johnson sigue lidiando con su plan para el Brexit.

Repasemos.



¿Quid pro quo?

Donald Trump. Foto: AFP

Donald Trump jura un día sí y otro también que no presionó ni pidió un intercambio de favores al gobierno de Ucrania para que investigue al ex vicepresidente demócrata Joe Biden —hasta ahora su principal rival para las elecciones de 2020— y a su hijo Hunter, por supuestos hechos de corrupción en ese país. Pero, inevitablemente, cada vez que abre la boca aporta elementos a los demócratas para que continúen con el proceso del impeachment.

Además de su conversación con el presidente ucraniano, Vladímir Zelensky, Trump dijo que también China debería investigar a Biden. "Esto no se trata de política, sino de corrupción", señaló ayer viernes al menos una decena de veces a los periodistas en los jardines de la Casa Blanca. "Y no ha habido ningún 'quid pro quo'", agregó.

Pero los demócratas dicen tener pruebas concluyentes. Por ejemplo, documentos de diplomáticos estadounidenses, presentados al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, condicionando una visita de Zelensky a la Casa Blanca a que se investigue a los Biden.

Hablando en números, Trump por ahora no tiene nada que temer en el Congreso. Los demócratas cuentan con votos para acusar al presidente en la Cámara de Representantes —necesitan 218 votos y tienen 235—, pero en el Senado la historia es otra. Ahí los que mandan son los republicanos. Para el impeachment se necesita dos tercios del Senado (67 votos), y los republicanos de Trump tienen 53, los demócratas de Biden 45 y hay dos independientes.

Trump hace cuentas y se siente blindado. Otra cosa es el daño que la “trama ucraniana” pueda hacerle a sus planes de reelección.



Se terminó la fiesta.

Disturbios en Ecuador por fin del subsidio a los combustibles. Foto: Reuters

Cuando hay un cambio de gobierno por otro de un color político diferente, por lo general los que llegan suelen hablar de la “herencia maldita”. En el caso de Ecuador, el presidente Lenin Moreno era compadre político de su antecesor Rafael Correa —es más, fue su vicepresidente—, aunque rompieron apenas asumió en mayo de 2017.

Correa dejó una enorme deuda y un déficit fiscal de unos 3.600 millones de dólares, que Moreno quiere bajar a 1.000 millones en 2020. Para ello anunció esta semana un paquete que desencadenó una ola de protestas violentas que lo obligaron a decretar el estado de excepción por 60 días.

Los ecuatorianos venían esperando esto desde hace meses, al menos desde marzo cuando se acordó con el FMI una ayuda financiera. En total Ecuador recibirá 10.200 millones de dólares de varios organismos financieros; solo del FMI serán 4.200 millones a cambio de poner la casa en orden.

El paquete incluye medidas como una subida de impuestos a las grandes empresas, o la retirada de un día de salario y 15 de vacaciones a empleados públicos. Pero lo que desató la ira de los manifestantes fue la eliminación de los subsidios a los combustibles por primera vez en 40 años, que en algunos casos llevó a duplicar el precio de las naftas. Por ejemplo, un galón (3,7 litros) de gasolina extra pasó de 1,85 a 2,30 dólares. En moneda uruguaya, el litro de súper en Ecuador cuesta ahora unos 23 pesos, menos de la mitad que en una estación de servicio en Montevideo.

¿Qué puede pasar ahora? Los legisladores que responden a Rafael Correa quieren adelantar las elecciones para que Moreno se vaya antes del fin de su mandado en mayo de 2021, aunque no cuentan con los votos en el Congreso. Moreno ya adelantó que no buscará la reelección.



Harto de bloqueos políticos.

Martín Vizcarra, presidente de Perú. Foto: AFP

Martín Vizcarra, el presidente de Perú, está demostrando que no le pesa el cargo. Asumió el mando cuando cayó Pedro Pablo Kuczynsi en marzo de 2018. Desde entonces venía lidiando con un parlamento dominado por la oposición fujimorista. El hombre se hartó el lunes y, apelando a una facultad constitucional, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para enero próximo.

La oposición, claro, gritó que se trató de un golpe de Estado, pero no tuvo eco, una muestra de que el hartazgo de Vizcarra también se reflejó en la calle.

La crisis institucional en Perú no es nueva. Viene desde la época de Alberto Fujimori —hoy en prisión, igual que su hija Keiko, líder de la oposición— y se agravó en los últimos años por los escándalos de corrupción, en particular el caso Odebrecht, que salpicó a los últimos cuatro ex presidentes del país.

De las elecciones de enero surgirá un nuevo Perú, con una clase dirigente renovada. El desafío estará en no repetir los mismos errores.



Me tengo fe.

Convencidos. El presidente Mauricio Macri y su señora Juliana Awada sostienen la colorida proclama que apuesta a la victoria. Foto: AFP

En Argentina la campaña para las elecciones del 27 de octubre mantiene por ahora la misma chatura que en Uruguay. Pese a ello, el sábado 28 de septiembre —hace hoy una semana— el presidente Mauricio Macri logró movilizar a una gran multitud en Buenos Aires, apelando al “Sí, se puede” con el que piensa revertir la tendencia a favor del opositor Alberto Fernández. “Esta elección se puede dar vuelta”, arengó Macri, buscando contagiar optimismo aunque las encuestas le siguen ubicando entre 16 y 20 puntos debajo de Fernández.

Una ausente en esta campaña ha sido Cristina Kirchner, candidata a vice en la fórmula con Fernández. La ex mandataria viajó a Cuba, por segunda vez en dos semanas, a ver a su hija Florencia, que desde febrero está bajo tratamiento médico.



El Brexit va y viene.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: Reuters

Boris Johnson asumió en julio prometiendo retirar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo, y se había mantenido firme en que no iba a prorrogar esa fecha. Incluso llegó a cerrar el parlamento —que la justicia lo reabrió— para tener las manos libres.

Ahora el primer ministro está reconsiderando su promesa, y ayer viernes anunció que está dispuesto a solicitar una extensión de la fecha para el Brexit —como se lo ordenó el parlamento—, si para el 19 de octubre no logra un acuerdo con la UE. Le quedan dos semanas.



La casa por la ventana.

Desfile militar en China. Foto: AFP

El régimen chino festejó a lo grande el 70 aniversario de la República Popular China. Pekín vivió el desfile militar más grande de su historia. Fueron 115.000 personas marcando el paso entre militares y civiles. Para el presidente Xi Jinping, también fue la oportunidad de mostrarle al mundo el nuevo arsenal bélico chino.

Pero el festejo no fue completo. La crisis en Hong Kong y la guerra comercial con Estados Unidos no cesan.



Hasta el próximo sábado.



