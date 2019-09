Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trump al teléfono, Johnson acorralado, la ONU, y elecciones aquí y allá.

¡Buen día, amigo lector!

Hoy sábado cerramos una semana en la que dos aliados políticos, separados por el Atlántico, quedaron en serios problemas. A Donald Trump los demócratas le abrieron un proceso de destitución, y a Boris Johnson la Corte Suprema le anuló el cierre del parlamento británico, enredando aún más el Brexit.

Esta fue también la semana de la Asamblea General de la ONU, con Greta —la joven sueca abanderada de la lucha contra el cambio climático— y Venezuela como protagonistas, además de Trump, claro.

Y en Israel, a Benjamín Netanyahu le encomendaron la “misión imposible” de formar un gobierno de coalición.

Pero poco a poco le estamos poniendo mayor atención a cuestiones más cercanas, que terminarán afectando nuestro día a día, como las elecciones en los dos márgenes del Río de la Plata. En Argentina, paradojas del destino, el favorito Alberto Fernández —mano derecha de Néstor Kirchner en la época de los puentes cortados— está buscando una luz al final de túnel estudiando cómo el gobierno de Jorge Batlle solucionó el problema de la deuda uruguaya; en tanto, Mauricio Macri saca a su gente a la calle intentando la remontada que lo ponga en el balotaje del 24 de noviembre.



Hola, necesito un favor.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: Reuters.

A esta altura ya todos tenemos claro que Donald Trump no suele guardar las formas cuando habla con mandatarios de otros países. Y esto ha provocado varios escándalos. El último estalló el martes 24, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Narcy Pelosi —que de paso recordemos no tiene ninguna simpatía por Trump, y él tampoco por ella— anunció el inicio del proceso de juicio político para la destitución del presidente.

A Trump los demócratas le tienen ganas desde la “trama rusa”, la supuesta injerencia de los servicios de inteligencia de Vladimir Putin en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Pero la que finalmente les convenció de dar el paso, fue la “trama ucraniana”.

¿De qué se trata? Trump llama el 25 de julio al nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para felicitarlo, y de paso le pide un favor: investigar al ex vicepresidente demócrata Joe Biden —eventual competidor en las elecciones de 2020— y a su hijo Hunter Biden por supuestos hechos de corrupción en ese país.

Quien destapó esta nueva Caja de Pandora fue un agente de la CIA, que trabajó en la Casa Blanca. Su identidad se guarda bajo siete llaves, pero los demócratas tomaron muy en serio su testimonio, más luego de que se conociera la transcripción de la llamada a Zelenski, y vieron que la letra fría confirma un trabalenguas: dice lo que dicen que dijo Trump.

El presidente no da el brazo a torcer. Insiste que se trata de la “mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos”, y que no planteó nada impropio en su conversación con el ucraniano.

El juicio político puede caminar en la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, pero como el que decide es el Senado, dominado por los republicanos, por ahora Trump está blindado.

Prospere o no, el impeachment abonará la campaña electoral para 2020, continuando la guerra que Trump mantiene con los demócratas desde los mails de Hillary Clinton de hace tres años.



Bofetada judicial.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: Reuters

Los dos meses que Boris Johnson lleva como primer ministro del Reino Unido se han caracterizado por un duro enfrentamiento con el Parlamento, donde perdió su menguada mayoría cuando se le rebeló un grupo de diputados de su partido Conservador. Pero el mayor golpe lo recibió de la Corte Suprema. El máximo tribunal británico anuló esta semana la resolución de Johnson —que había contado con el aval formal de la reina Isabel— de cerrar el parlamento hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del Brexit.

Johnson se encontraba en Nueva York participando de la Asamblea de la ONU, y adelantó su regreso a Londres para llegar a tiempo a la reapertura del parlamento el miércoles. La sesión fue de alto voltaje. El primer ministro desafió a la oposición, principalmente a los laboristas, a que intenten sacarlo del gobierno votando una moción de censura. Pero como ahí nadie traga vidrio, le respondieron que se quedarán quietos hasta asegurarse de que habrá un Brexit acordado o una nueva prórroga —sería la tercera— de la fecha del 31 de octubre para la salida de la Unión Europea.

El tire y afloje puede continuar hasta el 19 de octubre, para cuando deberán tomar una decisión. ¿Ganará Johnson y sacará al Reino Unido de la UE sí o sí el 31 de octubre, como prometió? ¿Será un Brexit acordado? ¿Obligarán a Johnson a pedir una prórroga? ¿Se convocará a un nuevo referéndum para anular el de 2016 que aprobó la salida de la UE? ¿Elecciones anticipadas?. Todas las opciones están sobre la mesa.



Greta en la ONU.

La joven activista Greta Thunberg, este lunes en la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas. Foto: AFP

El lunes 23, un día antes de que se inaugurara la Asamblea General de la ONU, se realizó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la cumbre sobre el cambio climático. La protagonista fue la adolescente sueca Greta Trunberg, que son su discurso —“me han robado mis sueños”, fue una de sus frases más destacadas— rezongó a los líderes de las grandes potencias por su inacción para combatir el calentamiento global.

Greta se ganó una gran cobertura mediática, y no faltaron presidentes que reconocieran que se sintieron tocados por sus palabras. Veremos qué pasa. Si fuera tan fácil arreglar el mundo desde una tribuna …



El drama regional

Nin Novoa junto a Arreaza el jueves en Ginebra. Foto: Cancillería de Venezuela

Venezuela fue otro de los temas que dominó la Asamblea de la ONU. Varios presidentes fueron muy críticos con el régimen de Nicolás Maduro, en particular el colombiano Iván Duque, cuyo país es el que más refugiados venezolanos ha recibido, y tiene la frontera binacional como la zona de mayor tensión en la región. Duque presentó documentos sobre los vínculos de Maduro con organizaciones de narcotraficantes y grupos guerrilleros colombianos que no adhirieron al proceso de paz. Para reforzar la alianza regional contra Maduro, Donald Trump mantuvo una reunión con 19 delegados de países que apoyan al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Pero la reunión más importante sobre Venezuela esta semana en Nueva York fue la que mantuvieron los cancilleres de los países de la OEA firmantes del TIAR, el tratado interamericano de asistencia recíproca, que fue activado para la crisis venezolana. Uruguay no apoyó esta resolución y anunció su retiro del TIAR.

Como era de esperar, el tema se metió en la campaña electoral, con la oposición cuestionando la posición del gobierno de Tabaré Vázquez de seguir alineado a los que no condenan al régimen de Maduro. Ayer viernes, Uruguay tampoco votó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que creó una comisión para investigar torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras aberraciones en Venezuela.

Mientras, Maduro, que últimamente no ha salido de Caracas, viajó a Moscú a pedirle un poco de oxígeno a Vladimir Putin. Por lo pronto, obtuvo apoyo militar.



Bloqueo político en Israel.

Netanyahu y Gantz. Foto: EFE

Las elecciones legislativas del 17 de septiembre en Israel, dejaron a dos partidos con posibilidad de formar gobierno: el Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, y Azul-Banco de Benny Gantz. El Likud obtuvo 32 bancas y Azul-Banco 33; sumados sus aliados, el primero llega a 55 y el segundo a 54. Así, ninguno alcanza la mayoría en el Knéset, el parlamento israelí de 120 diputados. Ergo, se necesitan mutuamente. El encargo de formar gobierno lo tiene Netanyahu, una tarea que en Israel los analistas definen como “misión imposible”. Tiene hasta fines de octubre, después … ¿tercera elecciones en un año?

A la uruguaya.

Alberto Fernández, candidato a la presidencia en Argentina. Foto: EFE

Sí, Uruguay es tema de campaña electoral en Argentina, como muchas veces lo que sucede en el hermano país copó los debates políticos en esta orilla del Río de la Plata. Y es que el candidato opositor Alberto Fernández, que tiene a Cristina Kirchner como compañera de fórmula, se sumó a la lista de los que reconocen al gobierno de Jorge Batlle por cómo manejó la salida a la crisis de 2002, que vino de Argentina y no precisamente a hacer turismo.

Fernández dijo que a su país no sería difícil hacer “algo parecido a lo que hizo Uruguay” para refinanciar su deuda.

Carlos Steneri, hoy columnista de esta casa y que como delegado de Uruguay ante los organismos internacionales de crédito en Washington fue una pieza clave para negociar la refinanciación de la deuda, desfiló por varios medios argentinos explicando cómo lo hicieron.

Lo de Fernández no deja de ser otra reivindicación histórica a un gobierno que pagó, y feo, el costo político de una crisis que no provocó.



Jacques Chirac, 1932-2019

Jacques Chirac. Foto: AFP.

Cerramos con una referencia al fallecimiento del expresidente francés Jacques Chirac, el jueves a la edad de 86 años. Chirac gobernó su país por doce años, y dejó al mundo entre sus legados el reconocimiento de la responsabilidad de Francia en la deportación de judíos en la Segunda Guerra Mundial, y la firme oposición a la guerra en Irak de 2003. El presidente francés estuvo en Montevideo en 1997, una visita recordada más por una anécdota que por la estatura política del visitante. QEPD.



Hasta el próximo sábado.



