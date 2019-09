Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tensión en el Golfo, bloqueos políticos, Maduro enojado y Trudeau escrachado.

¡Buen día, amigo lector!

Los ataques con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudí agregaron más fuego a la olla a presión permanente que es el Golfo Pérsico.

España e Israel están unidas en estos días por dos palabras: bloqueo político. La “madre patria” volverá a las urnas el 10 de noviembre ante la incapacidad de sus políticos para formar gobierno, en tanto en la única democracia de Medio Oriente el resultado de las legislativas dejó un país dividido entre la continuidad de Netanyahu o el ascenso de Gantz, aunque los dos sin mayoría parlamentaria.

Otro destacado de la semana fue Nicolás Maduro que, muy enojado, llamó “estúpidos” a todos los que dicen que en Venezuela hay una dictadura, incluyendo a José Mujica.

En Argentina, la campaña electoral comienza a tomar color —al menos más que la chata que estamos viviendo por ahora en Uruguay—. Mauricio Macri convocó a su gente para una gran marcha el sábado 28, dando inicio a su ofensiva final para evitar una derrota el 27 de octubre que, a diferencia de las PASO de agosto, significarían el fin de su gobierno. Del lado K, Cristina va a juicio oral por la causa de los Cuadernos.

Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó la máxima de que nadie resiste un archivo.



Ataque al corazón petrolero.

Ataques contra refinerías de Arabia Saudí. Foto: Reuters

El domingo 15 desayunamos con la noticia de que el corazón petrolero de Arabia Saudí había sido atacado. El reino es el mayor productor mundial de petróleo, y de un plumazo tuvo que reducir a la mitad esta actividad, equivalente al 6% del suministro global.

El ataque —bombardeo con drones a infraestructuras petroleras en la noche del sábado— fue reivindicado por rebeldes hutiés chiitas de Yemen, apoyados por Irán.

Arabia Saudí dijo el martes que logró restablecer la producción y que cumplirá con todos sus compromisos de suministro de petróleo, lo que llevó a frenar el ritmo del alza del precio del barril.

Pero el reino saudí, y en especial su aliado Estados Unidos, no dejarán las cosas como están. Ahora hay que esperar el nivel de represalia que adoptarán contra Irán, al que apuntan como el gran responsable de esta nueva crisis que tiene al Golfo Pérsico casi en llamas.

El David yemení, tituló Claudio Fantini su columna sobre este asunto.



España, cuatro en cuatro.

Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Foto: AFP

Si la selección de básquetbol de España tuviera la efectividad para los triples que tienen sus políticos para forzar una elección por año, le hubiera ganado la final del Mundial de China a Argentina por una ventaja aún mayor.

El 10 de noviembre los españoles volverán a las urnas, en las que serán las cuartas elecciones legislativas en cuatro años. Se termina así un ciclo del socialista Pedro Sánchez, que luego de sacar a Mariano Rajoy del gobierno a través de una moción de censura, y ganar las elecciones, fue incapaz de asegurar su investidura como presidente.

Al no contar con mayoría legislativa, Sánchez estuvo meses buscando un acuerdo con la izquierda radical de Unidas Podemos pero, en medio de ofertas de cargos que iban y venían, el tiempo se agotó —formalmente el plazo caduca el lunes 23 de septiembre— y no hay otra que volver a votar.

Las encuestas anticipan que poco cambiará en el parlamento español. El PSOE de Sánchez se mantendría como la fuerza mayoritaria; segundo el Partido Popular y tercero Ciudadanos. Es como si las urnas les dijeron: señores, pónganse de acuerdo y no nos llamen cada año.

El diario madrileño El País pintó de forma cruda la situación el martes 17: “Cuatro meses de batalla por el relato concluyeron en un rotundo fiasco. (…) Serán las segundas elecciones generales en siete meses y las cuartas en cuatro años, un caso inédito en Europa que marca el fracaso de una generación de políticos”.



Israel, entre Bibi y Benny.



Israel celebra por primera vez dos elecciones parlamentarias en el mismo año. Foto: AFP

El martes 17, el mismo día que en España admitían el fracaso para formar gobierno y anunciaban que iban a elecciones, en Israel votaron bajo una situación parecida. El primer ministro Benjamín Netanyahu, líder del derechista Likud, tampoco logró acordar una coalición de gobierno que le diera mayoría parlamentaria, y tuvo que poner en riesgo su continuidad ante Benny Gantz, candidato de la alianza centrista Azul-Blanco.

El resultado fue casi un empate: 33 bancas para Gantz y 31 para Netanyahu, los dos partidos más votados. ¿Quién gobernará? A partir de mañana domingo el presidente Rivlin comenzará las consultas con los líderes políticos.

Bibi, como llaman a Netanyahu, ofreció un gobierno de unidad, y la respuesta de Benny fue la lógica: sí, pero solo si lo dirijo yo.

En juego está el proceso de paz para Medio Oriente que elaboró Estados Unidos en sintonía con Netanyahu, y el futuro del primer ministro saliente, que en cualquier momento puede ser acusado por la Fiscalía por hechos de corrupción.

Claudio Fantini analiza esto en su columna ¿Final de un largo reinado?



De dictadura y dictadores.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Esta es la definición de dictadura de la Real Academia Española.

Repasemos. En Venezuela Nicolás Maduro tiene el control de las fuerzas militares y policiales, del Poder Judicial y de la Asamblea Constituyente que sustituyó la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría. Y las violaciones a los derechos humanos quedaron impresas en el informe de la comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Punto, fin de la discusión.

Claro, a los dictadores les duele que los llamen por lo que son, y Maduro no es la excepción. Esta semana respondió enojado en una entrevista con el diario brasileño Folha cuando se le preguntó por los que dicen que en Venezuela hay una dictadura.

“Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. El que lo diga es un estúpido”, sostuvo Maduro.



“¿Incluso Mujica?”, le preguntó Folha, recordando que el expresidente uruguayo admitió que Venezuela es una dictadura.



“Quien sea”, respondió, e incluyó también al candidato opositor argentino Alberto Fernández.

Venezuela será tema la próxima semana en Nueva York, cuando se reúnan los cancilleres de la OEA para activar el mecanismo del TIAR, el tratado interamericano de asistencia recíproca. Algunos países, como Uruguay, ven en esto la luz verde para una intervención armada en Venezuela. Los que votaron habilitar el TIAR aseguran que esa posibilidad no está sobre la mesa.



La arenga de Macri, el juicio a Cristina



Mauricio Macri, presidente argentino que busca la reelección. Foto: EFE

Dos temas dominan por ahora la campaña electora argentina: la crisis económica y la situación judicial de Cristina Kirchner.

En el primero, el Senado sancionó esta semana la prórroga hasta diciembre de 2022 de la ley de emergencia alimentaria, en tanto el desempleo (10,6%) y la inflación (58,8% en doce meses), entre otros indicadores, reflejan el agravamiento de la situación. El presidente Mauricio Macri, que va por la reelección pero picando 16 puntos abajo que Alberto Fernández, muestra buena cara y arenga permanentemente a su gente con el “sí, se puede”.

En la vereda de enfrente, Cristina Kirchner, que como sabemos va de vice de Alberto Fernández, recibió ayer viernes una noticia que le complica, y bastante, su situación judicial. El juez Claudio Bonadio envió a Cristina a juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas, el mayor escándalo de cobro de sobornos en Argentina.

Diego Cabot, el periodista de La Nación que encabezó la investigación que reveló esta trama de corrupción, explica el alcance de la decisión de Bonadio en su columna El cisne negro que construyó la Justicia.



Sonrían para la foto.

El primer ministro Trudeau en una fiesta de disfraces en 2001. AFP

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es un hombre tolerante, liberal, muy crítico de las actitudes xenófobas o racistas de otros mandatarios de estos tiempos. Tal vez por ello llamó la atención una foto de un joven Trudeau, entonces de 29 años y profesor en un colegio de Vancouver, en la que aparece disfrazado de Aladino con la cara pintada de negro en una fiesta. El primer ministro se avergonzó cuando la foto, del año 2001, fue publicada el miércoles por la revista Time.

En Norteamérica el término blackface se utiliza para describir a una persona blanca que se pinta la cara de negro para pretender ser de color, lo cual se considera un insulto racista. Además, Canadá está en campaña electoral, y una imagen así del primer ministro no cayó bien.

Trudeau, hombre tolerante, liberal y nada xenófobo o racista como dijimos, actuó en consecuencia y se disculpó, no una, sino varias veces. Peores pecados de juventud han recibido menos condenas.



A salvar el mundo.

Estudiante realizaron una movilización ante el Capitolio, en Washington, en apoyo del plan climático del Partido Demócrata. Foto: AFP

La semana se cerró con las multitudinarias marchas estudiantiles en decenas de países reclamando acciones de las grandes potencias contra el calentamiento global. Greta Thunberg, la adolescente sueca abanderada de estas movilizaciones, encabezó la marcha en Nueva York.

La próxima semana, cuando en la Gran Manzana se reúna la Asamblea General de la ONU, Greta podrá evaluar la respuesta de los gobernantes a su movida.



Hasta el próximo sábado.



