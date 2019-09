Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Frontera caliente, la caída del halcón, la campaña argentina.

¡Buen día, amigo lector! Primero, permítame una de entrecasa. Hoy sábado 14 de septiembre El País cumple 101 años. ¡Salud! Y a seguir caminando.

Esta semana tuvimos de todo en la agenda internacional, pero hay temas a los cuales es imposible escaparles. Por ejemplo, Venezuela. Nicolás Maduro comenzó sus maniobras en la frontera con Colombia, mientras el bloque de países que no acepta su régimen jugó la carta del TIAR, un viejo tratado de defensa regional que nunca llegó a usarse y que ahora servirá para agregar presión a favor de una apertura democrática; aunque otros temen que encienda la luz verde para una intervención militar.

La salida de John Bolton como asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca también nos ocupó. El presidente Donald Trump anunció su cese por Twitter, como hizo con otros. Si acepta la clasificación entre “halcones” y “palomas” en un gobierno, en este caso acaban de derribar a un halcón, aunque claro está que esto no hace a Trump una paloma.

Y en Argentina, como en Uruguay, sigue la campaña electoral rumbo al 27 de octubre. Solo que en la otra orilla del Río de la Plata macristas y kirchneristas se pusieron de acuerdo para votar una prórroga a la ley de emergencia alimentaria, una de las herencias que quedaron de la crisis de 2001.

También tuvimos esta semana historias de espías, talibanes, la novela del Brexit y la operación a Jair Bolsonaro.

Las elecciones en Israel del martes 17 serán tema para el sábado 21.



La presión sobre Maduro.

El gobierno de Maduro realiza ejercicios militares en la frontera con Colombia. Foto: AFP

El hombre sigue atrincherado en Caracas —no irá la próxima semana a la Asamblea General de la ONU para quedarse a “defender la patria”—, mientras sus tropas se ejercitan en la frontera con Colombia.

El régimen hace periódicamente maniobras militares, pero éstas tienen lugar en una zona y en un contexto de máxima tensión. Colombia y Estados Unidos están denunciando los vínculos de Maduro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los disidentes de las FARC y organizaciones de narcotraficantes. Maduro, por su parte, denuncia que están buscando un conflicto armado y sacarlo del poder. De lo segundo no hay duda, lo primero es más dudoso.

Lo cierto es que la presión sobre el régimen chavista o madurista —algunos lo llaman así— es cada vez más fuerte. En el Consejo Permanente de la OEA se votó el miércoles activar el mecanismo del TIAR, un tratado interamericano de asistencia recíproca, creado en la década de 1940 en Río de Janeiro, pensado para una defensa en caso de una agresión de fuera de la región. Una especie de OTAN, pero para este lado del Atlántico.

La resolución es polémica. Los que votaron por el TIAR aseguran que no buscan una intervención armada en Venezuela. Y los que no lo hicieron pusieron el grito en el cielo, entre ellos Uruguay, que a través del canciller, Rodolfo Nin Nova, salió muy duro alertando sobre los riesgos de una acción militar para derrotar a Maduro.

En tanto, la comisionada para los derechos humanos de la ONU, la ex presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, amplió sus denuncias sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. A esta altura negar que Maduro viola los derechos humanos es pretender tapar el sol con la mano.

¿Recuerda que el sábado pasado le decíamos que el régimen había lanzado una nueva ofensiva judicial contra el líder opositor Juan Guaidó, acusándolo de “traición a la patria”?. Pues ayer viernes volvió a la carga. Esta vez mostró como “prueba” dos fotografías de Guaidó con jefes de una organización criminal llamada “Los Rastrojos”, tomadas en febrero cuando cruzó la frontera para buscar la ayuda humanitaria que Maduro no dejó entrar. Las fotos, según el número dos del régimen, Diosdado Cabello, demostrarían los vínculos de Guaidó con narcotraficantes.

Los que sí parecen tener pruebas, o al menos varios testimonios que vinculan al régimen venezolano con el narcotráfico, es la DEA estadounidense. Según reveló este viernes el diario madrileño El Mundo, la DEA envió a la Justicia de España un documento que cuenta cómo Hugo Chávez ideó un plan para “inundar” de cocaína Estados Unidos.

En medio de todo este cruce de denuncias y sospechas, los venezolanos siguen padeciendo.



El cese de John Bolton, los talibanes y el frente interno

Donald Trump despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Foto: Reuters

Fue el tercer consejero en seguridad nacional que tuvo Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca en enero de 2017. John Bolton, el hombre del enorme bigote canoso, tiene fama de duro, por eso se decía que era de los “halcones” de Trump. Acuñó la frase “troika de la tiranía” para referirse a Cuba, Nicaragua y Venezuela; no le gustaba el acercamiento de su jefe con el norcoreano Kim Jong-un; tampoco que retomara las negociaciones con Irán tras la salida de Estados Unidos del tratado nuclear; y mucho menos dialogar con los talibanes buscando un acuerdo de paz en Afganistán.

Todos elementos que al parecer sirvieron para que Trump anunciara por Twitter que estaba despedido. El presidente se deshizo de Bolton después de haber cancelado una reunión secreta que iba a tener con los jefes talibanes en Camp David el domingo 8, apenas tres días antes del aniversario de los atentados de 2001.

La cancelación de la reunión no cayó nada bien entre los talibanes, que amenazaron con seguir su guerra contra Estados Unidos. Trump respondió en el acto por el 11/S que Estados Unidos reaccionaría con una fuerza jamás vista. Y para infundir más miedo, aclaró que no estaba hablando de usar armas nucleares.

La Caída del halcón, tituló Claudio Fantini una de sus columna de esta semana.

Mientras en el frente externo Trump se ocupaba de estos asuntos —además de su guerra comercial con China, que está pasando por un período de afloje—, en el interno los demócratas todavía no renuncian a la idea de un impeachment al presidente. Podría prosperar en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, pero naufragaría en el Senado, donde son fuertes los republicanos.

Eso sí, agitaría la campaña para las elecciones de 2020, en las que Trump irá por la reelección —por ahora sin oponente en el partido Republicano—, mientras los demócratas tienen a diez precandidatos lanzados que esta semana mantuvieron su tercer debate para las primarias. Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, es el favorito, y al parecer Trump ya lo eligió como rival.



Una “tregua” electoral en Argentina.

Colectivos se concentraron en esta jornada en las inmediaciones del Congreso argentino. Foto: Reuters

Ya lo dijo nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gustavo Stok, en su informe del domingo 8 en El País: la campaña electoral en Argentina tomará fuerza en octubre. Por ahora nadie quiere alboroto; es que la economía sigue sensible.

Prueba de ello es la votación esta semana en Diputados de la ampliación hasta 2022 de la ley de emergencia alimentaria, que destina varios millones de dólares a planes sociales, de los que están muy pendientes las organizaciones, sindicatos y grupos piqueteros que en estos días estuvieron acampando en los alrededores del Congreso. El Senado la votará la próxima semana.

Las primeras encuestas luego de las internas del 11 de agosto —fatídicas para el gobierno— siguen dando como amplia favorita a la fórmula opositora Alberto Fernández-Cristina Kirchner, ganando en primera vuelta el 27 de octubre.



Un espía en el corazón del Kremlin

El Kremlin. Foto: AFP

Las historias de espías son siempre atrapantes, aunque nunca terminemos por saber realmente qué fue lo que pasó. Es que el juego consiste no solo en descubrir cosas del enemigo, sino en ocultarle qué sabemos y seguir espiándolo.

Hace dos años, la CIA sacó de Rusia a su espía más valioso. Según informaron esta semana CNN y The New York Times, se trataba de un alto rango en el Kremlin con acceso directo al despacho del propio Vladimir Putin, al punto que llegó a enviar fotografías de documentos del escritorio del presidente ruso.

El hombre venía trabajando para Estados Unidos desde hacía años, y fue clave en aportar pruebas de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Pues la llegada del nuevo presidente, y cómo manejaba la información clasificada, según algunas versiones, fue lo que llevó a la CIA a sacar a su espía.

Rusia —no podía hacer otra cosa— le bajó intensidad al asunto y dijo que nunca se filtró información relevante y que se trató de un funcionario de bajo rango, que nunca tuvo acceso a Putin y que fue despedido.

Tal vez algún día tengamos una película sobre el caso. Un espía en el corazón del Kremlin no es mal título.



El Brexit sin parlamento.

Boris Johnson es uno de los políticos más populares del país. Foto: Reuters.

Finalmente Boris Johnson logró el cierre del parlamento británico, no sin antes ganarse varias críticas de los conservadores rebeldes y de la oposición. Johnson igual sigue en un laberinto al que no le encuentra la salida. Está obligado por ley a negociar un acuerdo para el Brexit o en su defecto pedir una nueva prórroga, justamente lo que él juró que no haría. Por ahora, la fecha es el 31 de octubre.

Ayer el ex primer ministro conservador David Cameron, primera víctima luego del referéndum de 2016 en el que los británicos aprobaron la salida de la UE, dijo que tal vez debería pensarse en una nueva consulta.

La próxima semana Johnson se verá con los demás líderes de la UE, y ahí podría aclararse un poco el panorama. Esperemos.



La salud de Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro camina en el hospital. Foto: Captura

El presidente de Brasil salió bien de la operación que le practicaron el domingo 8, pero su alta médica está demorada. Ahora está fijada para el martes 17. Bolsonaro se ha mostrado activo desde el hospital, y todavía mantiene su viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU la última semana de septiembre. Ayer viernes los médicos le retiraron la sonda nasogastrica y comenzó a ingerir líquido. Una buena señal.



Hasta el próximo sábado.



