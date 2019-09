Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Johnson en su laberinto, Dorian devastador, Argentina en campaña.

¡Buen día, amigo lector! El Brexit, como se ha dado en llamar al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, es de los temas internacionales más importantes de hoy. Que no entusiasme o sea difícil de entender por estas latitudes, es otra cosa. Pero lo cierto es que ha provocado una crisis política que en solo tres años le costó el cargo a dos primeros ministros y tiene al actual, Boris Johnson, haciendo piruetas para mantenerse, para peor desde esta semana sin mayoría parlamentaria.

En el hemisferio norte de este lado del Atlántico, el protagonista no deseado fue el huracán Dorian, que devastó Bahamas y causó varios destrozos en las costas de Estados Unidos.

Aquí en el sur, comienza hoy sábado oficialmente la campaña en Argentina para las elecciones del 27 de octubre, con el gobierno tomando algo de respiro esta semana, en la que logró contener el dólar.

Primero detengámonos en estos temas, luego volemos a Italia y Venezuela.



El bloqueo a Johnson.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: Reuters

Boris Johnson lleva apenas un mes y dos semanas como primer ministro, tiempo suficiente para sufrir un par de duras derrotas parlamentarias que le están destrozando su estrategia para cumplir con el mandato del referéndum de 2016 de sacar al Reino Unido de la Unión Europea.

La nueva fecha para el Brexit es el próximo 31 de octubre, pero esta semana el Parlamento, gracias a la alianza de un grupo de diputados del Partido Conservador con la oposición, votó una ley que obliga a Johnson a pactar con la UE la salida o pedirle una prórroga. También le frenó adelantar las elecciones, una carta que tenía para volver a hacerse con la mayoría del Parlamento.

Dos golpes que el primer ministro sabía que podía recibir, más luego de su cuestionada decisión —aunque amparada en la Constitución y respaldada por la justicia— de suspender las secciones parlamentarias en la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre a fin llevar a cabo el Brexit sin que nadie le moleste.

Cuando asumió el 24 de julio, Johnson dejó en claro dos cosas: una, que el Reino Unido se iba a ir de la UE el 31 de octubre; y dos, si los demás socios de la UE no aceptaban su acuerdo de salida, se iban igual activando lo que llaman el “Brexit duro”. No esta en sus planes pedir más plazo.

El principal obstáculo está en la salvaguarda irlandesa, un mecanismo para evitar la instalación de una barrera fronteriza entre la República de Irlanda, que quedaría en la UE, e Irlanda del Norte, que depende del Reino Unido.

¿Qué puede pasar ahora? Johnson insistirá con llamar a elecciones legislativas, pero para ello necesita de la oposición, en especial del Partido Laborista, cuyo líder, Jeremy Corbyn, dijo que estaría dispuesto aunque en las últimas horas dio muestras de rebobinar. Es que en la oposición crece la esperanza de que pueden deshacerse de Johnson como lo hicieron con Theresa May —le bocharon dos veces su acuerdo de salida—, y no faltan los que hacen fuerza para convocar a un nuevo referéndum que deje sin efecto el que aprobó la salida de la UE.

Democracia en riesgo, tituló Claudio Fantini su análisis del martes 3 sobre el Brexit.

Además, Johnson no solo está al frente de un país partido por el Brexit, sino que su propia familia se dividió. Esta semana su hermano menor Jo renunció al gabinete en desacuerdo con la estrategia del primer ministro, y su hermana está trabajando en un partido pro europeo para que el Reino Unido no se vaya del bloque comunitario. Cuántos quisieran estar en la mesa familiar del domingo.

Pero tranquilo, este culebrón seguirá la próxima semana, con o sin Johnson.



Dorian devastador.

Bahamas devastadas por el paso del huracán Dorian. Foto: AFP

El huracán Dorian ya pasó, pero su estela de muerte y destrucción todavía está tapada por los escombros que dejó en Bahamas.

Hasta ayer viernes se habían confirmado algo más de 30 muertes, pero como lamentablemente sucede en estos casos, con el paso de los días la cifra aumenta.

Las imágenes que muestran cómo quedaron las islas del archipiélago son apocalípticas.

Luego de su paso por el Caribe, el huracán Dorian golpeo la costa de Estados Unidos en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, y ayer se perdía en el océano Atlántico.



Camino al 27 de octubre.

Macri este jueves en la Jornada Nacional de Agro

Argentina arranca oficialmente hoy sábado la campaña para las elecciones del 27 de octubre, aunque, como en Uruguay, los políticos están siempre a la pesca de votos.

La turbulencia económica que se desató luego de las internas del 11 de agosto, amainó un poco esta semana. En eso ayudaron las medidas de control cambiario anunciadas el domingo 1, y un tímido acercamiento del gobierno con la oposición, incluida una conversación del presidente Maurcio Macri con Alberto Fernández, para no agitar demasiado el avispero.

Es que la situación está muy, muy compleja, como explicó en diálogo con El País el analista político argentino Sergio Berensztein.

Esta semana el candidato opositor estuvo en Madrid, donde llegó el lunes —en el aeropuerto lo esperó el embajador uruguayo Francisco Bustillo— para cumplir con compromisos académicos y reunirse con políticos españoles. La estadía madrileña le sirvió a Fernández para lanzar algunos dardos a Macri, a modo de ir haciendo baca para la campaña.

El presidente, en tanto, se dedicó a darle ánimo a su tropa. El mensaje de Macri fue: me tengo fe, puedo ganar en el balotaje de noviembre.

Según el resultado de las PASO del 11 de agosto, Macri arranca al menos 15 puntos debajo de Fernández, diferencia que de mantenerse colocará directamente al compañero de fórmula de Cristina Krichner en la Casa Rosada.

Le recomendamos La grieta interna, la columna de Claudio Fantini de ayer viernes.

Mañana domingo El País publica un completo informe de su corresponsal en Buenos Aires, Gustavo Stok, sobre el arranque de la campaña electoral.

Serán siete semanas de mucha adrenalina, con el Río de la Plata revuelto en las dos orillas. Por eso para estos tiempos electorales, en los que todos estamos preocupados por la marcha de la economía, El País presenta a sus lectores un combo inmejorable: para el día a día, la sección Economía comandada por Fabián Tiscornia, los lunes el suplemento Economía&Mercado que dirige Luis Custodio, y los martes el newletter Enjambre de Marcela Dobal, editora de El Empresario.

Si no se informa bien, es porque está buscando en otro lado.



El Giro de Italia.

Guiseppe Conte, primer ministro italiano. Foto: AFP

Addio Matteo Salvini, ciao di nuovo Giuseppe Conte. Bien podría ser el título para resumir la semana política en Italia.

Finalmente prosperó el acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD) para formar una nueva coalición de gobierno, manteniendo a Conte como primer ministro.

A Salvini, el líder de la ultraderechista Liga que desató la crisis que llevó a la renuncia de Conte, le salió el tiro por la culata. El ahora exministro del Interior, partidario de la mano dura contra los inmigrantes, quería forzar el llamado a elecciones, pero se quedó con las manos vacías cuando el antisistema M5S pactó con el centroizquierda PD, dos partidos que hasta ahora nadie imaginaba que fueran a compartir gobierno.

La nueva administración —en Italia la bautizaron “Conte bis”— deberá recibir entre lunes y martes un voto de confianza de ambas cámaras del Parlamento. Serán dos jornadas de alta tensión. Salvini convocó a su gente a las calles de Roma y plantarse frente a la Cámara de Diputados.

El “Conte bis” promete un cambio de 180 grados, al menos en política exterior y en cuanto a los inmigrantes. Luigi Di Maio, el líder del M5S, será el ministro del Relaciones Exteriores. Toda una señal de que no se irá a la confrontación con los demás socios de la Unión Europea.



Maduro juega a la guerra.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

Los regímenes dictatoriales suelen buscar un enemigo para justificarse. Esto está haciendo Nicolás Maduro. La crisis humanitaria en Venezuela es culpa del actual “bloqueo” de Estados Unidos, aunque hace años que los venezolanos vienen padeciendo escasez de alimentos y medicamentos; la represión a la oposición tiene su explicación en las conspiraciones hasta para asesinarlo; y ahora las maniobras militares en la frontera, son porque Colombia está buscando un conflicto armado.

La tensión con Colombia se agravó a partir del anuncio de un grupo de disidentes de las FARC de que volverían a las armas. La cabeza visible de este grupo de Iván Márquez, ex número dos de las FARC y negociador de los acuerdos de paz que él mismo rompió pasando a la clandestinidad. Colombia, Estados Unidos y la oposición venezolana acusan al régimen de Maduro de darle cobijo a estos grupos, y denuncian los vínculos que tienen con organizaciones de narcotraficantes.

Maduro niega las acusaciones, y denuncia que Colombia está buscando desatar un conflicto armado para sacarlo del gobierno.

En medio de esta creciente tensión con su vecino, Maduro estrecha el cerco judicial contra el líder opositor Juan Guaidó. Ahora lo acusa de “traición a la patria” por supuestamente renunciar a la reivindicación que hace Venezuela de un territorio disputado a Guyana, muy rico en petróleo.

Probablemente detrás de la acusación contra Guaidó esté el intento de que no renueve como presidente de la Asamblea Nacional, el único órgano que controla la oposición, aunque es completamente desconocido por el régimen. El cargo es rotativo cada año, y en enero próximo le corresponde a un grupo de partidos minoritarios. Ayer, sin embargo, estos partidos anunciaron que apoyarían la renovación de Guaidó por otro año, lo que le permitirá además seguir siendo reconocido como presidente encargado de Venezuela.

Guaidó, que ya tiene varias investigaciones abiertas y al que la oficialista Asamblea Constituyente le quitó los fueros, cuenta con la protección de Estados Unidos, que le advirtió a Maduro que es intocable. Todos los opositores que fueron acusados de “traición” u otros supuestos delitos terminaron presos o exiliados. ¿Se atreverá en este caso?



Hasta el próximo sábado.



