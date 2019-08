Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Argentina nerviosa, Colombia amenazada, Johnson jugado.

¡Buen día, amigo lector! Si se cumple aquello de que cuando Argentina estornuda en Uruguay nos resfriamos, más vale que nos hayamos vacunado todos contra la gripe este invierno. Las noticias que llegan del otro lado del Río de la Plata no son buenas, pero al menos se ve a un gobierno decidido a no dejar que la situación se les vaya de las manos a menos de dos meses de las elecciones.

Colombia, que había comenzado a vivir el sueño de la paz, se despertó el jueves en medio de la pesadilla de que una nueva versión de las FARC volvía a tomar las armas. Lo que llevó años construir, puede volar por los aires en cualquier momento.

Los incendios en la Amazonia continúan. El presidente Jair Bolsonaro prohibió las quemas de campo, la tensión con Francia no afloja y Brasil comienza a sentir las consecuencias en su industria exportadora.

Fuera de la región, en el Reino Unido tuvimos la jugada audaz del primer ministro Boris Johnson de suspender las sesiones del parlamento para que no le compliquen la recta final hasta el Brexit, el 31 de octubre. En Italia, está en proceso una nueva coalición de gobierno con Giuseppe Conte otra vez como primer ministro, pero sin el ultraderechista Matteo Salvini. Y en Francia, la cumbre del G7 se cerró el fin de semana pasado con la esperanza de una reunión entre Donald Trump y el presidente iraní Hasán Rohaní.



El fantasma del default.

Pizarra de cotización de las principales monedas en Buenos Aires. Foto: EFE

La semana pintaba bien para el presidente Mauricio Macri. Una multitud marchó el sábado por el centro de Buenos Aires hasta la Casa Rosada para expresar su apoyo al presidente, que había salido muy golpeada de las PASO del 11 de agosto y está tratando de aguantar el temporal económico que se le vino encima. La movilización coincidió con la llegada de una misión del FMI con el objetivo de observar en el terreno lo que habían dejado las internas, con reuniones con los equipos económicos del gobierno y de la oposición.

Pero el lunes en las pizarras los argentinos seguían viendo cómo el peso se depreciaba ante el dólar, al tiempo que el riesgo país subía a niveles temerarios.

La tensión se hizo más fuerte el martes, cuando se procesó una declaración de la noche anterior del Frente de Todos, la coalición peronista-kirchnerista del candidato opositor Alberto Fernández, culpando al gobierno y al FMI de la crisis.

El gobierno devolvió el golpe y responsabilizó a Fernández de la disparada del dólar y de generar incertidumbre en el mercado financiero.

El nerviosismo aumentó el miércoles, cuando el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció un plan para reprogramar los pagos de la deuda, tanto con privados como con el FMI.

Y sucedió lo que muchos temían. Una de las calificadoras de riesgo, en este caso S&P, colocó la deuda argentina en “default selectivo”, aunque ayer viernes la subió un escalón pero con alto riesgo de impago. Las otras dos agencias, Fitch y Moody’s, también actuaron. La primera puso a Argentina en “default restringido”, en tanto la segunda también le bajó la nota y la dejó en revisión.

Para abonar más el nerviosismo colectivo, Fernández le declaró al WSJ que Argentina está en un “default virtual y escondido”.

Los medios argentinos decían anoche que a partir del lunes Macri aplicará una estrategia de shock, con el Banco Central interviniendo activamente para frenar el dólar y ganar un poco de tranquilidad en lo que queda hasta las elecciones del 27 de octubre.

Selectivo, restringido o virtual, llámelo como quiera. El fantasma del default vuelve a Argentina.

Esta columna de Claudio Fantini, Peleando en el Titanic, nos ayudará a entender un poco más.

La paz amenazada.

Disidentes de las FARC liderados por Iván Márquez. Foto: AFP

Colombia vivió más de medio siglo de conflicto armado con las FARC, un tiempo en que los gobiernos de turno debieron combatir además a los grandes carteles de narcotraficantes. Llevó años negociar un acuerdo de paz, que se firmó en 2016. El mundo aplaudió el apretón de mano entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timochenko, que pasó a comandar un partido político.

Las FARC no eran solo un grupo guerrillero. Tanto años en la selva, compartiendo territorio con los narcos, fueron mezclando las cosas y hoy varios de sus líderes son acusados de tráfico de cocaína. Es el caso de Iván Márquez, la cabeza del grupo disidente que ahora vuelve a las armas, y de Jesús Santrich, su mano derecha, ambos acusados por Estados Unidos por narcotráfico.

Márquez fue el jefe de la delegación de las FARC que negoció los acuerdos de paz durante cuatro años en La Habana. Santrich también formó parte del equipo negociador. Ambos sabían qué firmaron. Seguramente ambos también tenían claro que al poco tiempo desertarían. De hecho, hace más de un año que no se sabía nada de ellos.

El regreso a las armas de esta fracción de las FARC, que el presidente Iván Duque se niega a llamar “guerrilla” y la considera “narcoguerrilla”, reavivó la polémica sobre el amparo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a grupos violentos que operan con los carteles.

Hasta dónde puede llegar esta aventura de Márquez, no se sabe. El gobierno colombiano lanzó una fuerte ofensiva para detenerlos. Ayer viernes tuvieron lugar los primeros enfrentamientos, en los que cayeron nueve disidentes.



El fuego sigue.

Incendio forestal en la Amazonia. Foto: Mayke Toscano. (AFP)

Los incendios en la Amazonia están lejos de extinguirse, y Brasil comenzó a sentir las consecuencias en su comercio. Por ahora es el sector del cuero que está perdiendo mercado, pero pueden venir otros. El presidente Jair Bolsonaro prohibió esta semana las quemas de campo, para algunos el origen de los actuales focos, pero no ha logrado bajar la tensión diplomática con Francia, que le está afectando más de lo que desearía su imagen internacional.

Recomendable la galería de fotos que publica hoy sábado El País.

El audaz Boris Johnson.

Boris Johnson. Foto: AFP

El primer ministro británico prometía un gobierno fuera de lo común. Y esta semana lo demostró. Boris Johnson pidió y obtuvo de la reina Isabel —a la monarca no le quedaba otra— la suspensión de las sesiones del parlamento hasta dos semanas antes de la fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los británicos se irán del bloque comunitario, con o sin acuerdo según lo prometió Johnson, el 31 de octubre próximo.

La jugada desató un escándalo político en Londres. La oposición, liderada por el Partido Laborista, acusa a Johnson de un “golpe de Estado”, aunque el primer ministro dice que su objetivo es preparar el año legislativo, y en eso lo ampara la constitución.

Claro que la lectura que hacen los que no quieren el Brexit, o lo quieren solo bajo un acuerdo, es que Johnson despejó el camino para que el parlamento no le impida la salida de la UE. En la agenda de los laboristas está una eventual moción de censura al primer ministro, que con los plazos exiguos que le dejó Johnson es poco probable que prospere.

Johnson deberá además sortear al menos tres acciones judiciales que se promovieron buscando que la Justicia mantenga abierto el parlamento. Una de esas acciones ya tuvo un fallo provisorio favorable al primer ministro.

Por ahora Boris lleva la delantera, pero le quedan hoy, 31 de agosto, exactamente dos meses de carrera para llegar a la meta.



¿Bis de Conte?

Luigi Di Maio, líder del M5S italiano. Foto: EFE

Si prosperan las negociaciones que por estas horas están llevando a cabo el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD) para formar una coalición de gobierno, Giuseppe Conte seguirá como primer ministro de Italia.

El gobierno de Conte cayó hace dos semanas cuando Matteo Salvini, hasta ahora ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, dio por terminada la coalición con el M5S, buscando forzar la convocatoria a elecciones.

La jugada no le salió del todo bien, ya que si se concreta la alianza del PD con sus ex socios del M5S se quedaría fuera del gobierno, pese a tener una intención de voto que lo pondría como favorito en unas elecciones legislativas.

La próxima semana sabremos si hay nuevo gobierno o Italia vuelve a votar.



El as de Macron.

Trump y Macron se saludan en la conferencia final tras la cumbre del G7. Foto: Reuters

El presidente francés Emmanuel Macron salió muy bien parado como anfitrión de la cumbre del G7 en Biarritz el fin de semana pasado. Los siete grandes, o mejor dicho Estados Unidos y los otros seis (Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá), mantuvieron sus diferencias en casi todo, pero hubo un punto en que Macron logró salvar la cumbre.

El presidente francés hizo de puente para un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, en momentos en que el acuerdo nuclear iraní es historia.

Las gestiones de Macron apuntan a una cumbre entre Donald Trump y el presidente iraní Hasán Rohaní. ¿Podrán estos dos enemigos sentarse frente a frente? Si Trump lo hizo con Kim Jong-un, por qué no con Rohani. Esperemos a ver qué pasa.



Por estos días Trump tiene otras preocupaciones más urgentes. El huracán Dorian está a punto de golpear la costa del estado de Florida, y la Casa Blanca se tomó muy en serio las advertencias de los servicios meteorológicos. Dorian, que alcanzaría vientos de hasta 240 k/h, podría ser un “monstruo absoluto”, dijo Trump. Esperemos que no.



Hasta el próximo sábado.



Si desea suscribirse a algunas de las newsletter de El País, solo haga clic.