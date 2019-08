Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina sacudida, Hong Kong de pie, Boris amenazado.

¡Buen día, amigo lector! ¡Qué semanita para nuestros vecinos argentinos! Los resultados de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) del domingo 11 cambiaron el escenario en Argentina para las elecciones generales del 27 de octubre. Ahora no se habla de un cabeza a cabeza entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, sino de que el compañero de fórmula de Cristina Kirchner ya puede comenzar a tomarse las medidas para la banda presidencial. Esto, como era de esperar, provocó una reacción negativa de los mercados, enfureció al brasileño Jair Bolsonaro e hizo que acá en Uruguay algunos comenzaran a saborear la vuelta de un gobierno “compañero”.

Para ordenar qué pasó en la otra orilla del Río de la Plata, analicemos las PASO en tres capítulos: primero, el resultado electoral y sus proyecciones para octubre; segundo, la reacción de los mercados; y tercero, los efectos en la región.

Después volaremos a Hong Kong y Londres.



El gran PASO K

Alberto Fernández, candidato presidencial, saca a pasear su perro el día de las elecciones internas en Argentina. Foto: EFE

Las internas en Argentina tienen el mismo objetivo que las de Uruguay, habilitar los candidatos para las elecciones generales de octubre. Solo que en Argentina son obligatorias, y cómo cada partido presentó una sola fórmula presidencial, es de esperar que el que votó A el domingo 11, dentro de dos meses vuelva a votar A. Es decir, que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner reciba en octubre en torno al 47% que obtuvo el domingo, y que la dupla oficialista Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto el 32% que recibió ahora. Quince puntos de ventaja que, de repetirse, serán suficientes para colocar a Fernández-Cristina en la Casa Rosada sin necesidad de una segunda vuelta el 24 de noviembre.

Antes de las PASO, los analistas argentinos planteaban dos escenarios: Fernández votando dos o tres puntos arriba, fácilmente descontable en octubre o en un balotaje en noviembre; o Fernández con seis puntos arriba, difícil para Macri. Lo que ni el más optimista kirchnerista ni el más pesimista de los macrista esperaba, era quedar quince puntos abajo.

La desazón en el gobierno fue mayor porque en la provincia de Buenos Aires, cuya gobernadora María Eugenia Vidal es la política argentina con mejor imagen, también quedó muy atrás del candidato kirchnerista Axel Kicillof. Esta semana fueron varias las voces que señalaron que Vidal fue víctima de una mala estrategia electoral de Macri, y se preguntaron si no hubiera sido mejor llevar a la gobernadora como candidata presidencial. Ahora es tarde.

La única buena noticia electoral de relevancia para Macri fue la votación de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le ganó al candidato K. Una pequeña rama de la que agarrarse en un río embravecido.

El domingo por la noche, cuando todos esperaban los demorados resultados oficiales que confirmaran la debacle electoral del gobierno, Macri salió a admitir una “mala elección”, pero sin hacer autocrítica y apuntando la culpa a las tiendas kirchneristas. No fue bien visto y luego tuvo que disculparse.

La Nube y la Caída y Macri vs. Macri tituló Claudio Fantini sus análisis de esta semana. Y nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gustavo Stok, nos explicó qué se espera hasta octubre.



Es la economía, …

Mauricio Macri en conferencia de prensa tras la derrota en las elecciones internas. Foto: AFP

¿Se acuerda de la frase “es la economía, estúpido”, que popularizó la campaña de Bill Clinton en 1992? Pues esto es lo que parece estar detrás de la mala votación de Macri en las internas del domingo. La gente puede tomar en cuenta al candidato, su programa y hasta su equipo de gobierno a la hora de votar, pero hay un elemento que suele pesar más que todos: el bolsillo.

Altas tasas de inflación y de desempleo, la pobreza que no baja, nerviosismo por la cotización del dólar, fuerte compromiso fiscal con el FMI… Todos indicadores fácilmente utilizables por la oposición en una campaña electoral. La fórmula K lo hizo y le dio resultado.

Recomendamos la columna de Claudio Jacquelin, analista de La Nación, que El País reprodujo parcialmente en la edición de martes 13.

Pero pese a la delicada situación económica, Macri era el candidato “de los mercados”, lo que quiera que esto signifique. Por eso la reacción del lunes: depreciación del peso respeto al dólar, aumento del riesgo país, caída de la Bolsa porteña y pérdidas de los bonos argentinos en Nueva York, sin contar las alertas de default.

Macri y Fernández hablaron por teléfono —la cosa todavía no está como para la foto— y coincidieron en llamar a la calma. Esto ayudó a tranquilizar a los agentes económicos, al tiempo que el presidente anunciaba medidas destinadas a aliviar la situación de los asalariados, jubilados y sectores más vulnerables.

Para Fernández las medidas llegan tarde y tienen un fin electoralista. Macri, claro, hace otra lectura.

Ayer viernes el clima estuvo más calmo, en línea con lo que pidieron Macri y Fernández, pero la amenaza sigue latente. Dos calificadoras, Fitch y S&P, le bajaron la nota a la deuda argentina. Mala señal para cerrar una semana para el olvido.

La columna de Walter Molano que publica la sección de Economía nos ayudará a entender mejor la situación.



Vecindario alborotado.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: AFP

La mala votación del oficialismo y el exitismo kirchnerista se sintieron en la región. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, abiertamente partidario de la reelección de Macri, fue el más tremendista. Habló de un éxodo masivo de argentinos a Río Grande del Sur en caso de un triunfo de Fernández, y dijo que Argentina se encaminaba a una situación como la de Venezuela. Es más, se refirió a los kirchneristas como “bandidos de izquierda” que vuelven al poder. La respuesta de Fernández fue igual de dura. Llamó “racista, misógino y violento” a Bolsonaro. Linda forma de comenzar una relación, más cuando pueden terminar compartiendo tres años de gobierno como socios del Mercosur.

A propósito, el bloque regional también quedó amenazado. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el propio Bolsonaro, anunciaron que se irán del Mercosur si Fernández cierra la economía argentina con políticas proteccionistas.

El gobierno uruguayo está siguiendo con preocupación esta situación, aunque sin meterse en la polémica entre Fernández y Bolsonaro.

En tanto, en el Frente Amplio varias voces se alzaron para celebrar por adelantado el regreso del kirchnerismo al gobierno, y a identificar a Macri con los candidatos de la oposición en Uruguay.

Quedan dos meses para las elecciones, allá y acá.



Hong Kong en pie de guerra

La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes en Hong Kong. Foto: Reuters

Viajemos lejos. Hasta Hong Kong, la excolonia británica que por estas horas está levantada en contra del régimen comunista chino. Van diez semanas de manifestaciones, algunas violentas con heridos, al punto que uno de los lemas de las protestas es “ojo por ojo”, en honor a una mujer que perdió uno en un enfrentamiento con la policía antimotines.

El centro de la ciudad y el aeropuerto se han convertido en los escenarios de los combates, que comenzaron oponiéndose a una ley que habilitaría las extradiciones a China. La presión popular hizo caer el proyecto de ley, pero las protestas cobraron vida propia y ahora —como en la revolución de los paraguas de 2014— son por mayores libertades políticas, algo que China no está dispuesta a otorgar.

China desplegó en la frontera con Hong Kong efectivos antimotines, y amenaza con una intervención militar. Donald Trump, que ya tiene con Xi Jinping bastantes problemas, no ha querido meterse fuerte en este asunto, y por ahora le advierte que evite otro Tiananmen.

Las protestas de este fin de semana serán una prueba de fuego para ver hasta dónde está dispuesta a intervenir China.



El Brexit de nunca acabar

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: AFP

De una excolonia británica volamos a Londres, donde el primer ministro Boris Johnson no la está teniendo fácil estos primeros días en el gobierno. El hombre no es de andar esquivando peleas políticas, pero de tener éxito una movida del opositor partido Laboristas podría verse pronto fuera del 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, donde llegó hace apenas tres semanas.

El líder laborista Jeremy Corbyn está tejiendo alianzas con otros sectores de la oposición para llevar al parlamento una moción de censura al primer ministro.

Detrás de todo el lío está la firme decisión de Johnson de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre como está pactado, con o sin acuerdo. Los laboristas no quieren saber nada con una salida así, y están dispuestos a convocar otro referéndum para ver si realmente los británicos quieren irse del bloque comunitario.

Quién le dice. En medio del laberinto en que están, y que ya les ha costado dos primeros ministros —David Cameron y Theresa May— puede ser la salida a la salida.



Hasta el próximo sábado.



