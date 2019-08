Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiroteos en Estados Unidos, cerco a Venezuela, crisis política en Italia y elecciones en Argentina

¡Buen día, amigo lector! La semana pasada cerró con una tragedia y esta abrió con otra. En menos de 24 horas, en el mismo país y de la misma forma, dos tiroteos, uno en El Paso (Texas) y otro en Dayton (Ohio), dejaron 31 muertos y decenas de heridos. Dos tragedias que abonan el debate sobre el control de armas, el racismo y la prédica antiinmigrante del presidente Donald Trump, temas que están poco a poco copando la campaña para las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos.

El nuevo paquete de sanciones de la Casa Blanca al régimen de Nicolás Maduro, la crisis política en Italia, y las elecciones internas de mañana domingo en Argentina, fueron los otros grandes asuntos que nos mantuvieron ocupados los últimos siete días.



Masacres en el primer mundo.

Protestas contra Trump tras los tiroteos en El Paso y Dayton. Foto: Reuters

La primera masacre fue el sábado 3 en El Paso. Un hombre blanco, identificado con la prédica supremacista y armado con un rifle, abrió fuego en un supermercado matando a 22 personas. El Paso es una ciudad fronteriza con México, por lo cual buena parte de sus habitantes son hispanos, el objetivo del atacante según admitió éste luego. La segunda masacre fue unas horas después, ya entrado el domingo, en el otro extremo de Estados Unidos. En un centro nocturno de Dayton otro hombre blanco, también sospechoso de simpatizar con la ideología supremacista, mató a tiros a nueve personas, la mayoría negros.

Inevitablemente se ataron las dos tragedias. Demasiados puntos en común. La oposición demócrata criticó la prédica “racista” y “antiinmigrante” de Trump. Todavía estaba fresca la embestida del presidente contra cuatro congresistas demócratas de origen hispano y musulmán.

Trump condenó el racismo y pidió la pena de muerte para los responsables de los tiroteos. También lanzó una frase que ratifica que sigue defendiendo su política sobre tenencia de armas: “La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no las armas”.

Masacres como las de El Paso y Dayton tienen antecedentes recientes en Estados Unidos, y cada vez que suceden el debate se reinstala en los mismos términos, sin que el Congreso y la Casa Blanca se pongan de acuerdo qué hacer para evitarlas.

Mientras, la población trata de protegerse sin armarse. Cuando está por retomarse el año escolar en Estados Unidos, uno de los artículos más demandados son las mochilas antibalas. Triste, pero cierto.

Estas columnas de Claudio Fantini y Charles M. Blow nos ayudarán a entender estos hechos.

Un apunte local. Las masacres en El Paso y Dayton provocaron la reacción del gobierno uruguayo, pero para recomendar a los nacionales que tengan cuidado en viajar a Estados Unidos. La reacción de la Cancillería fue más por un comunicado anterior del gobierno de Trump que recomendaba a los estadounidenses tomar mayores precauciones por la inseguridad en las calles uruguayas. Martín Aguirre, en su newsletter Siete del miércoles pasado, no lo pudo decir mejor: “la Cancillería uruguaya ha tenido un gesto más propio de un niño excedido de peso al que los amigos no le pasan la pelota, que de un funcionario del Foriegn Office. (…) Muy maduro todo. Sobre todo cuando el gobierno de Maduro sacó un comunicado igualito, un par de horas después”.



El laberinto venezolano.



Nicolás Maduro habla en acto de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Foto: Reuters

Ya que mencionamos a Maduro en el párrafo anterior, veamos qué sucedió esta semana con la crisis en Venezuela. El martes de realizó en Lima una conferencia internacional a la que asistieron casi 60 países y algunos organismos para analizar el “día después” de la caída del régimen de Maduro. El lunes el presidente Trump había firmado un decreto estableciendo un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela. En buen romance, se congelaron todos los bienes y activos del Estado venezolano en territorio estadounidense, y se prohibió cualquier negocio con personeros del régimen chavista. Estrictamente no es un bloqueo, pero pega en el palo y se suma a las medidas ya adoptadas contra la petrolera Pdvsas, el propio Maduro y sus más estrechos colaboradores.

La cumbre en Lima no emitió ninguna declaración, tampoco era ese su objetivo. Sus sesiones se consumieron con Estados Unidos explicando el alcance de las sanciones.

Maduro aprovechó esto para retirarse de la mesa de diálogo con la oposición, que con la mediación de Noruega se desarrollaba en Barbados, y colocarse, una vez más, en el papel que más le gusta: el de víctima del imperialismo, una receta que no falla nunca en algunos sectores “progre” de América latina.



Salvini va por todo.

Matteo Salvini, líder de la extrema derecha italiana,

Los italianos están acostumbrados a vivir crisis políticas que hacen caer gobiernos. Pues esta semana la tercera economía de la zona euro entró en una de esas crisis, que ya se venía avizorando desde hace tiempo por las diferencias cada vez más expuestas entre la Liga, el partido de extrema derecha de Matteo Salvini, y el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Luigi Di Maio. Un matrimonio por conveniencia condenado al divorcio.

La crisis explotó el miércoles, cuando en el Parlamento la Liga y el M5S votaron divididos la continuidad del proyecto de un tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, una obra acordada con Francia hace dos décadas y en construcción. El jueves Salvini, ministro del Interior y uno de los viceprimer ministro junto con Di Maio, dio por rota la coalición con M5S, y ayer viernes presentó formalmente una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte.

Salvini no da puntada sin hilo, y sabe que este es el momento para convocar a elecciones. Las encuestas lo colocan como favorito con una intención de voto de hasta 38%, muy lejos de su ahora ex socio M5S.

Silvio Berlusconi, tigre viejo, prende sus garras a la ola Salvini y está procurando un pacto ahora antes de las elecciones, no sea como que el líder de la Liga luego quiera gobernar en solitario.

Los próximos días se irá sabiendo cómo evoluciona esta crisis, pero todo apunta a elecciones en octubre. Aunque en política nada es seguro, en Italia hay consenso en que el gobierno de Conte está acabado.



La primera gran encuesta.

Mauricio Macri y un particular gesto durante un acto político en Buenos Aires. Foto: Reuters

Las elecciones internas de mañana domingo en Argentina se tomarán como la primera gran encuesta para las presidenciales del 27 de octubre —no nos cansamos en remarcar que son el mismo día que en Uruguay— y un eventual balotaje del 24 de noviembre —sí, también como acá—.

Pero a diferencia que en Uruguay, en Argentina las internas son obligatorias, así que los 33,8 millones que están en el padrón electoral deben concurrir a votar. Y como cada partido presentó una única fórmula presidencial, estas PASO (primarias anticipadas simultáneas y obligatorias) marcarán cómo están posicionados los candidatos para octubre. Y cuando hablamos de candidatos, hay solo dos en condiciones de definir: Mauricio Macri, que va por la reelección, y Alberto Fernández, que lleva a Cristina Kirchner de vice.

Las encuestas le están dando una pequeña ventaja a la fórmula kirchnerista. Los analistas argentinos han explicado en estos días que una votación K de unos tres puntos por encima de Macri no sería problema para que el presidente gane en un balotaje en noviembre. Si la ventaja K es de unos seis puntos, la cosa se le podría complicar; y si es mayor, el regreso del kirchnerismo dejaría de ser un fantasma para convertirse en una amenaza real para el macrismo.

Las elecciones en Argentina, claro está, no importan por la coincidencia de fechas con las uruguayas. Eso es una anécdota. Un gobierno K cambiaría el escenario regional.



La reforma jubilatoria de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Mantengámonos en la región un momento más. Jair Bolsonaro lleva ocho meses en el gobierno y no la ha tenido fácil. Generó varias polémicas por acciones y declaraciones suyas, tuvo algunas bajas en su gabinete y la economía todavía mantiene señales de recesión. Sin embargo ha logrado, no sin dificultades, que su proyecto madre, la reforma del sistema de jubilaciones, avance en el Congreso. El miércoles terminó de pasar el examen de la Cámara de Diputados —como es una reforma constitucional necesita dos votaciones en cada rama parlamentaria—, y la próxima semana comienza su peregrinar por el Senado.

Bolsonaro espera tenerlo pronto para promulgarlo en septiembre. De que así sea dependerá cómo arranque su segundo año en el gobierno.



Una dieta contra el calentamiento global.

Estudiantes participan de una manifestación contra el cambio climático en Mannheim, Alemania. Foto: Efe.

El jueves el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), dependiente de Naciones Unidas, presentó su nuevo informe de 1.500 páginas. Este enorme volumen se resume en un concepto: debemos comer menos carne y darle un mejor uso a las tierras cultivables. Es decir, no nos hace vegetarianos, pero subraya que la ganadería causa un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y ocupa dos tercios del suelo agrícola.

Todo un desafío para la dieta de los uruguayos.



Hasta el próximo sábado.



