Buen día, amigo lector. Julian Assange y Benjamin Netanyahu coparon la semana. El primero, porque se quedó sin la protección diplomática y fue arrestado por la policía británica, que lo sacó a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres. El segundo, porque obtuvo una trabajosa victoria en las elecciones más reñías de la historia de Israel y se encamina a formar gobiernos por otros cuatro años. En el medio, Venezuela siguió como tema caliente, Bolsonaro recibió una mala nota y en Argentina se revelaron detalles clave del Plan Cóndor, en plena crisis militar en Uruguay. Vayamos día a día.

Bolsonaro en bajada.

Jair Bolsonaro junto con su esposa Michelle Bolsonaro. Foto: Reuters

El lunes 8 El País destacó la última encuentra de Datafolha, publicada ese fin de semana en Brasil y que ninguna gracia debió causarle al presidente Jair Bolsonaro. La encuesta lo deja como el mandatario peor evaluado en los primeros tres meses de gestión desde la recuperación de la democracia en Brasil en 1985. Está claro que es poco tiempo para juzgar a un gobierno al que todavía le quedan 45 meses por delante, pero claramente marca que Bolsonaro no arrancó con el pie derecho –aunque se lo ubique como “ultraderechista”- y que los analistas que advertían que iba a tener problemas para hacer aprobar sus reformas –principalmente la jubilatoria, clave para su programa económico- estaban en lo cierto. En estos tres meses Bolsonaro perdió al menos dos miembros importantes de su gabinete, uno de sus hijos está sospechado de corrupción y su posición sobre la dictadura brasileña lo enfrentó con la justicia. Tiempo para repuntar tiene, que lo aproveche dependerá de él.

La lista negra de Trump

La fuerza fue creada en 1979 y hoy tiene 125.000 efectivos. Foto: AFP

Desde que Estados Unidos se retiró en mayo de 2018 del acuerdo nuclear con Irán que las grandes potencias firmaron en 2015, el presidente Donald Trump no ha dejado de presionar para que el régimen en Teherán abandone el desarrollo de su arsenal. La última movida en este juego de ajedrez la hizo el lunes, cuando declaró a la Guardia Revolucionaria, la fuerza de elite iraní, como un grupo terrorista. Es la primera vez que Estados Unidos incluye a una fuerza militar de un estado extranjero en esta lista negra. La dura posición de Trump respecto a Irán se explica también por su estrategia para Medio Oriente y su fuerte alianza con Israel. No olvidemos que desde Irán se han lanzado los llamados a destruir el Estado judío.



La medida de Trump se da además en el contexto de una nueva “primavera árabe”. Muy recomendable la columna de Claudio Fantini.



Netanyahu, el primer ministro récord.

El primer ministro va camino a su quinto mandato, superando al histórico Ben Gurión. Foto: Reuters

Si hay un país que vive bajo tensión, ese es Israel. Sea por la amenaza iraní o por el conflicto con los palestinos, los israelíes de todos modos pueden decir con orgullo que son la única democracia real en Medio Oriente. El martes 9 unos 6 millones de israelíes votaron en las elecciones legislativas más reñidas de la historia del país, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu se jugaba la reelección ante Benny Gantz, un respetado militar que irrumpió en la política de Israel con mucha fuerza. La elección se había planteado como un referéndum sobre Netanyahu, sobre el que pesa una acusación fiscal por supuesta corrupción. Pero el primer ministro dio muestra de que es un maestro para tejer alianzas, y a partir de la próxima semana comenzará a armar su próximo gobierno. Netanyahu sumará un quinto mandato, superando al legendario David Ben Gurión.

Venezuela sigue en la agenda.

“Usted no debería estar aquí”, le dijo el vicepresidente de EE.UU. al embajador de Venezuela. Foto: AFP

El miércoles 10 se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se sientan los que “cortan el bacalao”. Estados Unidos había pedido la sesión con un solo objetivo: presionar para que la ONU reconozca al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, aflojando un poco más los tornillos que aún mantienen más o menos estable a la escalera de Nicolás Maduro. Mirando a los ojos al embajador de Venezuela, que como país involucrado podía participar de la reunión, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence fue clarito: “Usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Maduro que llegó su hora”. Como era de esperar, Rusia y China, las dos potencias aliadas al régimen chavista, fueron igual de claritos y le dijeron a Pence no no permitirán que Estados Unidos ponga en Venezuela “a su propio peor”, en referencia a Guaidó.



La reunión del Consejo de Seguridad se dio en la misma semana en que el secretario de Estado, Mike Pompeo, inició una gira por Chile, Perú, Paraguay y Colombia con Venezuela como tema central.



Mientras, la situación económica de los venezolanos sigue siendo desesperante. Recomendamos la entrevista que la periodista uruguaya Alina Dieste le hizo para la agencia AFP al economista jefe del Banco Mundial, el también uruguayo Carlos Végh.



Agujero negro

Científicos desvelan la primera imagen de un agujero negro. Foto: EFE

Fue una de las imágenes de la semana: la primera foto de un agujero negro, uno de los grandes misterios del universo. Vale más que mil palabras.

Assange sin protección.

Assange a su llegada a la Corte de Magistrados de Westminster en Londres tras su detención. Foto: Reuters

Si me permite la metáfora, el que se ve al borde de un agujero negro es Julian Assange, el fundador de WikiLeaks arrestado este jueves por la policía británica, que lo sacó a rastras de la embajada de Ecuador en Londres, donde había estado asilado los últimos siete años. El arresto de Assange es un efecto de los nuevos vientos políticos en América latina. El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, aliado al otrora “bloque bolivariano” y ahora auto exiliado en Bélgica, fue el que le dio el asilo a Assange. El nuevo mandatario, Lenín Moreno, ex aliado de Correa, fue el que le quitó la protección diplomática y permitió su detención. Moreno integra ahora el bloque de países que buscan la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro y el boliviano Evo Morales, los dos sobrevivientes del “bloque bolivariano”, criticaron la detención de Assange, que ahora corre riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde se lo acusa por la filtración de miles de documentos secretos. Pero Assange, la “piedra en el zapato” que se sacó Moreno, también puede ser una molestia para Donald Trump. El presidente de Estados Unidos elogió en el pasado a WikiLeaks cuando publicaba mails que comprometían a la demócrata Hillary Clinton; ahora dice “no se nada” y Assange “no es asunto mío”. Cuántos intereses cruzados.

Para entender un poco más este enredo, lea la columna de Claudio Fantini “¿Héroe o forajido?”.



El Plan Cóndor.



Reporte de Estados Unidos sobre Plan Cóndor. Foto: Captura

La semana se cierra con revelaciones sobre el Plan Cóndor a partir de la desclasificación de documentos de Estados Unidos que el viernes recibió el gobierno de Argentina. Las periodistas Déborah Friedmann y Mayte de León desgranan los puntos centrales que hacen a Uruguay de estos nuevos documentos, en momentos en que el gobierno de Tabaré Vázquez busca superar una crisis con el Ejército por los desaparecidos durante la dictadura, un tema que ha analizado con precisión Martín Aguirre en sus newsletters.



Hasta el próximo sábado.