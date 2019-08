Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trump mira al sur, primer PASO electoral en Argentina, Paraguay casi se inunda.

¡Buen día, amigo lector! Esta semana elegimos quedarnos en la región para destacar tres temas, aunque claro está que no fueron los únicos que importaron en los últimos siete días. Pero debemos considerar seriamente que Donald Trump haya puesto un ojo en el Mercosur; que en Argentina, a una semana de las internas, los agentes económicos estén analizando qué pasaría si gana la fórmula K; y que en Paraguay estuviera a punto de caer el gobierno por un acuerdo secreto con Brasil.

Fuera de esta comarca, Boris Johnson sigue con su estrategia para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, aunque esta semana tuvo su primer revés electoral; y Trump continúa agregando leña a la hoguera en que se transformó su guerra comercial con China. Además, el presidente republicano concretó el retiro de Estados Unidos de un pacto que venía de los tiempos de la Guerra Fría y que hace temer una nueva carrera armamentista, esta vez incluyendo a China.



¿Un segundo tren en camino?

Jair Bolsonaro y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, durante su reunión esta semana en la capital brasileña. Foto: AFP

Lo que Tabaré Vázquez quiso pero no le dejaron hacer en su primer gobierno —un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos— ahora vuelve a la agenda en el tramo final de su segunda administración. Solo que esta vez no es una cuestión de Uruguay con la primera potencia mundial, sino una oferta del presidente estadounidense a dos de sus principales socios en la región: el Brasil de Jair Bolsonaro y la Argentina de Mauricio Macri.

Vázquez no pudo por cuestiones internas —oposición de sectores del Frente Amplio— y externas —el veto del Brasil del PT y de la Argentina K—. Ahora la situación es otra. Pero Uruguay no está en la conversación, salvo que la oferta de Trump incluya a todo el Mercosur, y eso es algo que todavía no está claro.

La movida la comenzó Trump, que luego de anunciar que quería negociar un TLC, envió esta semana a su secretario de Comercio, Wilbur Ross, primero a Brasil y luego a Argentina.

Uruguay quedó una vez más fuera del itinerario de un alto funcionario de Estados Unidos, pero ¿le convendrá quedar fuera de la negociación?

La nota que publica hoy sábado la sección Economía baja a tierra este asunto y analiza las opciones que puede tener Uruguay ante jugadores acostumbrados a imponer su posición.



Un termómetro para octubre.

Mauricio Macri y su esposa realizan una ofrenda a la Pacha Mama en Jujuy. Foto: Archivo

El domingo 11 se realizarán en Argentina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que no son otra cosa que elecciones internas en los partidos políticos para elegir las fórmulas presidenciales que competirán en las generales de octubre (el 27, igual que en Uruguay).

Y las últimas encuestas —hasta hoy sábado los medios argentinos pueden divulgar intención de voto— confirman que la pelea será un mano a mano entre el presidente Mauricio Macri que va por la reelección, y Alberto Fernández, que tiene como compañera de fórmula a Cristina Kirchner, la dueña de los votos en la oposición. Para que quede claro, las opciones son Macri o Cristina.

En estas PASO cada formación política presentó una única fórmula presidencial, por lo cual no tendrán internas. Pero como la elección es obligatoria y hay 33,8 millones de argentinos convocados a las urnas, servirá de termómetro para octubre.

Macri y la fórmula K reúnen casi ocho de cada diez votantes, según los sondeos divulgados ayer viernes. Fernández está unos dos puntos por encima de Macri en intención de voto, dentro del margen de error de las encuestas.

Pero los agentes económicos se están proyectando a octubre y noviembre. Y lo que ven es que si la ventaja de Fernández es menos de 6 puntos porcentuales, Macri ganaría en una segunda vuelta. Si la ventaja del compañero de Cristina es mayor, la cosa se le complica y las proyecciones son de una fuerte depreciación del peso argentino y un aumento del riesgo país, con las consecuencias que esto implica en inversiones y financiamiento externo.

Será cuestión de esperar una semana para ajustar las proyecciones.



Al rescate de Paraguay.

Presidente de Paraguay, Abdo Benítez. Foto: Reuters

Un nuevo acuerdo firmado en mayo pero conocido en la última semana de julio sobre el reparto de energía de la represa de Itaipú que comparten Brasil y Paraguay desató una crisis política en Asunción que hizo temblar al gobierno de Mario Abdo Benítez.

La oposición paraguaya denunció “secretismo” y condiciones desventajosas para su país, y amenazó con un juicio político al presidente.

La tensión fue en aumento y comenzaron a saltar los fusibles. Primero renunció el canciller y luego otros cuatro funcionarios vinculados a las negociaciones con Brasil.

Por ahora la crisis se zanjó con la anulación del acuerdo, para lo cual Paraguay debió contar con el beneplácito y la comprensión de Brasil. Bien puede concluirse que Jair Bolsonaro terminó salvando la presidencia de Abdo Benítez.



El primer revés electoral de Boris Johnson.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: AFP

Que no la iba a tener fácil para cumplir su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, lo tenía claro desde el primer día. Pero tal vez en sus planes no estaba perder una banca apenas una semana después de haber asumido, y comprometer aún más su frágil mayoría parlamentaria. Esto le pasó el jueves al nuevo primer ministro británico Boris Johnson.

En una región de Gales se realizaron elecciones para renovar la banca de un diputado conservador que había sido sancionado. Ganó uno de los partidos menores, el Liberal Demócrata, pro europeo y partidario de un nuevo referéndum sobre el Brexit. La pérdida de esta banca dejó al Partido Conservador de Johnson con apenas un voto por encima de la oposición, contando a los 10 diputados aliados del DUP de Irlanda de Norte.

Johnson sigue adelante, aunque cada vez es mayor la presión de la oposición y algunos sectores del oficialismo para que vaya a un Brexit acordado, ante pronósticos caóticos para el Reino Unido en caso contrario.



Una guerra entre rejas comandada desde afuera.

Las llamas toman las instalaciones de la cárcel de Altamira. Foto: Twitter

El baño de sangre en una cárcel del estado brasileño de Pará, con casi 60 muertos, varios de ellos decapitados, dejó al descubierto hasta qué punto las bandas criminales pueden llegar a controlar los centros penitenciarios. El motín en la cárcel de Altamira fue en el marco de una guerra entre bandas rivales que se disputan las rutas de las drogas en Sudamérica.

Los generales que comandan esta guerra no están entre rejas, sino que ordenan quién vive y quién muere desde fuera de las cárceles.

Brasil tiene un largo historial de motines sangrientos, un fenómeno que el gobierno de Jair Bolsonaro se ha comprometido a combatir.

Este análisis de Claudio Fantini nos ayudará a entender mejor la situación.



Desempolvando las armas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Ayer viernes Donald Trump cumplió su anuncio de sacar a Estados Unidos del INF, un tratado firmado con la ex Unión Soviética en 1987 para la destrucción de misiles nucleares de alcance medio. Rusia, heredera de la desaparecida URSS, también enterró este acuerdo, por lo cual ahora las dos potencias están libres para retomar la carrera armamentista, si es que alguna vez la detuvieron. Este es el temor de Mijail Gorbachov, que firmó el INF con Ronald Reagan.

El último dolor de los Kennedy.

Saoirse Kennedy falleció a los 22 años. Foto: Archivo

El apellido Kennedy es sinónimo de dinastía política, tal vez la más famosa del mundo. Pero como pocas, es una familia perseguida por tragedias que la han marcado a fuego por generaciones. ¿Hay alguien que no conozca la historia de John Fitzgerald Kennedy?

Esta semana se sumó un nuevo nombre a la lista de muertes trágicas de esta familia. Se trata de Saoirse Kennedy Hill, de 22 años de edad, nieta de Robert F. Kennedy, Bobby, el hermano menor de JFK asesinado cinco años después del magnicidio en Dallas.

Las primeras informaciones hablan de una muerte por sobredosis. La propia Saoirse dejó por escrito una historia de depresión y hasta de abuso sexual. QEPD.



Hasta el próximo sábado.



