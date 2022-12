Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Perú, Irán y la fusión nuclear.

¡Buen día amigo!



Dos países, separados por más de 14.000 kilómetros, enfrentan revueltas internas. Uno vive en democracia —–frágil, pero democracia al fin—-; en el otro hace cuatro décadas reina un régimen teocrático que no admite disidencias. En el primer país, el Congreso, amparado en normas constitucionales, destituyó a un presidente que pretendió dar un golpe de Estado. En el segundo país, invocando “leyes divinas”, los jueces condenan a la horca a los que salen a las calles a reclamar libertades.

Perú e Irán, tan distintos política y culturalmente, son hoy dos de los temas más destacados de la agenda internacional, en un mundo que sigue con espanto la guerra en Ucrania, pero en el que al mismo tiempo suceden cosas esperanzadoras, como el exitoso regreso de la misión a la Luna que abre el camino a un próximo viaje tripulado, o adelantos científicos sobre la energía del futuro: la fusión nuclear.





Perú está que arde.

Caos y tensión política en Perú. Foto: AFP

El fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo y la destitución del ahora expresidente izquierdista, no cerró la crisis política en Perú. El país está en estado de emergencia, decretado por la nueva presidenta, Dina Boluarte, buscando frenar las violentas manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre cuando detuvieron a Castillo. En algunas regiones fue necesario decretar un toque de queda.

Los manifestantes reclaman la liberación de Castillo —preso desde su fallido golpe de Estado—, la renuncia de Boluarte —que asumió con el aval del Congreso en su condición de vicepresidenta—, y la convocatoria inmediata a elecciones.

Castillo difícilmente recupere la libertad, al menos en el corto plazo. Este jueves un juez de la Corte Suprema hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que el expresidente siga en prisión preventiva por 18 meses, mientras se le abre juicio por rebelión y otros delitos a partir de su golpe de Estado.

En cuando a Boluarte, da la impresión de que no está muy firme; ha tenido demasiado pronto marchas y contramarchas. Asumió diciendo que completaría el mandato de Castillo hasta 2026. A las pocas horas manejaba la posibilidad de adelantar las elecciones a 2024. Luego envió un proyecto proponiendo diciembre de 2023. Pero este viernes el Congreso rechazó su propuesta.

Algunos legisladores comienzan a manejar que Boluarte —que ha recibido el apoyo de Estados Unidos— debe renunciar. La ley peruana dispone que en ese caso el sucesor sea el presidente del Congreso, José Williams. Si él desiste, el cargo recae en la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, quien debe convocar a elecciones.

También hay una movida de cuatro países —México, Colombia, Bolivia y Argentina— para que Castillo regrese a la Presidencia del Perú. Chile, pese a tener un gobierno de izquierda, no se ha jugado por el destituido expresidente; y Lula, a pocos días de asumir en Brasil, tampoco ha querido meterse en este embrollo.



Estado de emergencia en Perú tras protestas en contra del nuevo gobierno. Foto: AFP

Mientras, en las calles de Lima y otras ciudades peruanas las protestas siguen pese al estado de emergencia y al toque de queda. Hasta este viernes había entre 18 y 20 muertos por enfrentamientos con militares y policías, y más de 500 heridos. Además, unos 5.000 turistas extranjeros estaban varados buscando salir de Perú, entre ellos una docena de uruguayos a los que la embajada en Lima está asistiendo para que regresen.

Los próximos días serán clave para ver si Perú encuentra una solución a esta crisis. Para entender mejor lo que está pasando, le recomiendo dos análisis publicados en El País: el de Hebert Gatto, América, la doliente, que levanta la mira más allá de la situación peruana, y el de Carlos Alberto Montaner, ¡Oh Perú, pobre Perú!.



Los “enemigos de dios”.

Manifestaciones en Irán por la muerte de Mahsa Amini. Foto: AFP



En Irán hace cuatro meses de la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba arrestada por la llamada “policía de la moral” por llevar de forma incorrecta el velo islámico. Desde entonces hay protestas en ese país, que se transformaron en un clamar contra el régimen del ayatolá Ali Jamenei. “¡Muerte al dictador!”, es una de las consignar que más grita la multitud.

La represión de las protestas ha provocado la condena internacional, sanciones y la expulsión de Irán de la comisión de la ONU sobre los derechos de las mujeres.

Al menos 458 personas han muerto por la represión en Irán desde mediados de septiembre, según un informe del 7 de diciembre de Iran Rights Watch, y unas 14.000 han sido detenidas, según la ONU.

La justicia iraní ha dictado 11 sentencias de muerte contra participantes en estas protestas, y ya ha ordenado al menos dos ejecuciones, un de ellas pública.

A estos condenados se les aplica un delito establecido en la sharía o ley del islam. El nombre del delito es “moharebe”, que se puede traducir como “enemistad contra dios”, “enemistad con dios” o “guerra contra dios”. En resumen, cualquiera que el régimen teocrático iraní considere su enemigo.

Entre los condenados a la horca, está Amir Nasr-Azadani, un jugador de fútbol profesional de 26 años, por el que se ha lanzado una campaña internacional para salvar su vida.

Pero el régimen del ayatolá no ha dado señales de piedad. Tampoco las tuvo en el pasado. Basta ver lo que le sucedió al escritor Salman Rushdie.



Las primeras señales de Lula.

Lula da Silva. Foto: AFP

Volvamos a la región. Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para asumir el 1 de enero por tercera vez la presidencia de Brasil. En estos días está definiendo su gabinete, del que por ahora se conocen pocos nombres relevantes, entre ellos los futuros ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

Ambos son conocidos. Haddad fue ministro de Educación, alcalde de San Pablo y candidato presidencial por el PT en 2018, porque Lula no pudo presentarse porque estaba procesado e inhabilitado. Vieira es un diplomático de carrera, exembajador en Buenos Aires y Washington y ante la Aladi en Montevideo, y excanciller.

Sobre los planes económicos de Haddad, hay en Brasil una mezcla de expectativa y desconfianza hacia el futuro ministro de Hacienda. Haddad es del riñón del PT, por lo cual se espera que siga al pie de la letra las directivas de Lula.

Vieira ha adelantado una política exterior al mejor estilo Itamaraty: relaciones con todo el mundo. “No nos importa la ideología”, dijo en una entrevista con OGlobo, integrante del Grupo de Diarios América (GDA), que El País publicó el viernes.

Entre sus primeros pasos, anunció que hablará con los socios del Mercosur sobre cómo destrabar el acuerdo con la Unión Europea. Bienvenido, si lo logra.



Qatargate europeo.

Eva Kaili. Foto: AFP.

Este domingo se termina el Mundial de Qatar 2022. Pero el nombre del pequeño país del Golfo seguirá en los titulares, aunque con el agregado de cuatro letras que a los medios les gusta emplear para nombrar los escándalos políticos después del histórico Watergate.

Así que Qatar 2022 seguirá vigente como Qatargate, el escándalo que estalló en el Parlamento Europeo por el supuesto cobro de sobornos por parte de su vicepresidenta, la diputada griega Eva Kaili, entre otros investigados.

La policía belga halló cientos de miles de euros en el domicilio de Kaili, lo que permitió su arresto pese a gozar de inmunidad parlamentaria, pues las autoridades belgas consideran que fue encontrada cometiendo un delito "flagrante".

Kaili está en prisión preventiva e imputada por organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. En concreto, se la acusa de cobrar soborno para defender los intereses de Qatar en el Parlamento Europeo.

Hay una docena de investigados en este caso, además de Kaili, entre ellos su pareja, su padre y otros exeurodiputados. Qatar ha negado cualquier vinculación.

Kaili, de 44 años y ex presentadora de televisión, hace pocos años era una figura ascendente en la política griega. Ahora el partido socialdemócrata griego PASOK-KINAL le reclama su banca en la Eurocámara. Kaili ya fue expulsada del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y la Eurocámara la destituyó como vicepresidenta.





La energía del futuro.

¿Cuándo dejaremos de depender del petróleo, del carbón o del gas natural? La pregunta, que la humanidad lleva décadas haciéndose, cobró nueva fuerza el martes 13 —para muchos un día maldito— cuando Estados Unidos anunció un avance científico histórico en el campo de la fusión nuclear.

La fusión nuclear es una fuente de energía limpia, abundante y segura que podría permitir a la humanidad romper su dependencia de los combustibles fósiles que provocan la crisis climática global.

La fusión difiere de la fisión nuclear, la técnica utilizada actualmente en las centrales nucleares que consiste en romper las uniones de núcleos atómicos para liberar energía.

La fusión es el proceso inverso: implica fusionar dos núcleos livianos (de hidrógeno, por ejemplo), para crear uno pesado (de helio), y así liberar energía.

El martes 13 se dio a conocer el resultado de un experimento llevado a cabo una semana antes, que "produjo más energía de fusión que la energía láser utilizada" para provocar la reacción, explicó el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), dependiente del Departamento de Energía estadounidense.

Este hallazgo se verá "en los libros de historia", declaró la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm.

¿Qué significa exactamente? Que el mundo va hacia nuevas fuentes de energía, pero los científicos advierten que nada es inmediato. Faltan décadas —tal vez dos o tres— para que el común de los mortales lo vean en sus vidas cotidianas. Por ahora, el petróleo seguirá reinando.

Aquí me despido. Hasta el próximo sábado. Cuídese.