El golpe suicida y la condena esperada.

¡Buen día amigo!



En Ucrania sigue la guerra, y la firme resistencia de su presidente al invasor ruso hizo que la revista Time lo distinguiera como el personaje del año. Las protestas en China obligaron al gobierno de Xi Jinping a aflojar con la draconiana política “cero covid”. En Irán, el régimen recibió una nueva condena internacional por la primera ejecución de un detenido por las protestas que se iniciaron con la muerte de la joven Mahsa Amini. Y Estados Unidos y Rusia, en medio de las tensiones que caracterizan sus relaciones bilaterales, lograron un canje de prisioneros al mejor estilo de la Guerra Fría: la estrella del basquetbol Brittney Griner por el traficando de armas Viktor Bout.

Cualquiera de estos temas merecería destaque. Sin embargo, esta edición de Mundo la vamos a centrar en dos temas regionales: la caída de Pedro Castillo en Perú y la condena a Cristina Kirchner en Argentina.



Castillo, el fugaz dictador.

Menos de tres horas. Eso duró la dictadura de Pedro Castillo una vez que decretó el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial.

Maestro rural que saltó a la fama por encabezar una huelga, y candidato presidencial por un partido marxista que no podía postular a su líder porque tenía causas judiciales pendientes —y del que se apartó a poco de ser electo—, Castillo logró sobrevivir casi un año y medio en el gobierno de Perú. Sí, sobrevivir, porque de gobernar, poco o nada.

El tiempo se le fue entre renovaciones constantes de ministros, choques con el Congreso dominado por la oposición —en dos oportunidades intentó destituirlo hasta que la tercera fue la vencida—, e investigaciones de la Fiscalía que lo acusó de liderar una organización criminal dentro del Estado.

La suerte de Castillo estaba echada el mismo día de su elección. ¿Cómo iba a terminar su mandato en 2026, en un país que arrastra una crisis política hace más de dos décadas y que ha tenido cinco presidentes en los últimos cuatro años?

Pues a Castillo se le ocurrió, o alguien lo convenció, de que la solución era dar un golpe de Estado.



Pedro Castillo detenido luego de su intento de golpe de Estado en Perú. Foto: AFP

El miércoles 7 el Congreso estaba citado para analizar una tercera moción de vacancia —destitución— del entonces presidente Castillo. Las dos anteriores el Congreso no logró los votos, pero ahora la cosa pintaba distinto.

Poco antes de la sesión, Castillo anuncia la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. Pero para dar un golpe de Estado no alcanza con la voluntad del golpista. Se necesita una estructura de poder como las Fuerzas Armadas o la Policía, y otros grupos de presión que sostengan al régimen.

Enseguida quedó claro que Castillo no contaba con nada de esto. Los militares y la policía no apoyaron el golpe; el Poder Judicial lo condenó, y el mismo Congreso que él había disuelto lo destituyó. Tampoco la comunidad internacional quebró una lanza por él. Tres horas después de su irracional golpe, Castillo estaba detenido, y Perú tenía por primera vez a una mujer como presidenta: Dina Boluarte.

La vicepresidenta asumió el gobierno con la intención de completar el período. Pero en estas horas, al tiempo que designa a su gabinete, evalúa si adelanta las elecciones en función de cómo le vaya en las negociaciones con los partidos representados en el Congreso.

La foto de esta crisis que recorrió el mundo es la de Castillo arrestado en la Prefectura de Lima, sentado en un sillón, con una revista en las manos mientras alguien le habla, pero él está con la mirada perdida, como no entendiendo qué pasa. Su abogado y un exministro que lo visitaron en la cárcel, manejan que Castillo podría haber sido drogado cuando decretó el cierre del Congreso.

Nuestro analista Claudio Fantini contextualiza la situación en su columna Los brotes sicóticos de la política peruana.



La condena a Cristina Kirchner.

Por estas horas Argentina está festejando su pasaje a la fase semifinal del Mundial de Qatar 2022, luego de la infartante definición por penales con Países Bajos. Argentina es el único país latinoamericana que queda en carrera en Qatar, tras la eliminación de Brasil —también en una infartante tanda de penales— por Croacia.

Ahora argentinos y croatas se enfrentarán el martes, y hasta entonces en el vecino del Río de la Plata el tema casi excluyente será si la selección de Messi llegará a la final y si serán campeones.

Los éxitos futbolísticos en Qatar desviaron un poco la atención de los argentinos del fallo judicial que condenó a Cristina Kirchner por supuestos hechos de corrupción.

El caso por el que se juzgó a la vicepresidenta fue el de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El tribunal la condenó a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para la función pública. Otra decena de implicados también fueron condenados con penas similares.



Cristina Fernández de Kirchner. Foto: AFP

Ahora se abre una instancia de apelaciones, que puede llevar años hasta que la condena quede firme. Hasta entonces, Cristina Kirchner podrá postularse y así conservar sus fueron como legisladora.

Pero, oh sorpresa, Cristina anunció que no será candidata a nada en 2023, por lo cual técnicamente el 10 de diciembre de ese año, cuando se termine el gobierno de Alberto Fernández, perdería toda inmunidad.

El anuncio de su renunciamiento lo hizo en un video, divulgado inmediatamente después del fallo, en el que reitera su denuncia de que la condenó una “mafia judicial”, a la que vincula a la oposición, en particular a su archienemigo político Mauricio Macri.

¿En qué terminará este embrollo? ¿Cristina seguirá como la líder del kirchnerismo o está en retirada? ¿Qué implica para el Frente de Todos que no se postule? ¿Le sirve a Alberto Fernández para buscar la reelección? ¿Cómo se parará la oposición sin Cristina candidata?

Las respuestas a estas y otras preguntas las puede encontrar en algunos de los análisis que publicó El País a partir de la condena a Cristina Kirchner.

Un fallo entre amenazas y promiscuidad institucional y Lo que insinúa la catarsis de Cristina, ambos de Claudio Fantini.

¿A dónde va el Derecho?, de Leonardo Guzmán.

Estaba cantado, de Danilo Arbilla, y Avalar al corrupto, de Tomas Linn, publicados este sábado.



Las primeras señales de Lula.

Lula espera por asumir su tercer mandato. Foto: AFP

Sigamos en la región. Este viernes el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó a los primeros cinco ministros de su gabinete. Entre ellos el ministro de Hacienda, que como venían adelantando los medios brasileños el elegido fue Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo y candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) en 2018.

Haddad sucederá a Paulo Guedes al frente de un "superministerio" que el presidente saliente Jair Bolsonaro creó al fusionar las carteras de Hacienda, Planificación e Industria.

En los mercados brasileños hay inquietud y no ven en Haddad a un ministro que se ajuste mucho a la disciplina fiscal.

Anticipándose a lo que pueda venir, Lula anunció que volverá a crear el Ministerio de Planificación, donde nombrará a alguien "capaz de cuidar el presupuesto".

Otra confirmación muy esperaba, era quién iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Lula eligió a Mauro Vieira, un diplomático de carrera quien ya estuvo al frente de la Cancillería en el gobierno de Dilma Rousseff y actualmente se desempeña como embajador en Croacia. Vieira fue además embajador de Brasil ante la Aladi en Montevideo.

Haddad y Vieira seguro siguieron con atención la última cumbre del Mercosur, ya que la próxima dentro de seis meses los tendrá como protagonistas junto a Lula.

A propósito de Brasil y el Mercosur, les recomiendo dos análisis publicados en El País para entender dónde estamos parados: Jorge Caumont sobre qué esperar de Brasil, e Ignacio de Posadas que se pregunta qué será de Uruguay en el bloque regional.



Aquí lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.