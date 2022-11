Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hartazgo chino.

Se supone que en un país comunista los trabajadores viven bien, con todas sus necesidades básicas cubiertas. Pues al parecer no es así. La rebelión de los empleados de una fábrica en China, dejó al descubierto no solo las condiciones en que trabajan, sino también el hartazgo de la población con la política “cero covid”, por la cual ante un brote de coronavirus se confina inmediatamente un edificio, un barrio y hasta una ciudad de millones de habitantes.



Protestas en la mayor planta de fabricación de iPhone en China. Foto: AFP.

Ese hartazgo se reflejó en la fábrica de ¡Phone en la ciudad de Zhengzhou, donde los empleados se enfrentaron con el personal de seguridad después de casi un mes viviendo bajo duras restricciones debido a un rebrote de covid. Los videos y fotos que circularon por las redes sociales mostraron a guardias enfundados en trajes protectores reprimiendo a los trabajadores.

Las protestas estallaron además por el incumplimiento de pagas extra prometidas por la empresa para tratar de retener a los empleados durante el rebrote de covid.

Esa fábrica pertenece a la multinacional taiwanesa Foxconn, proveedora de la estadounidense Apple y una de las principales ensambladoras del iPhone del mundo. Sí, una empresa de Taiwán, instalada en China y produciendo para un cliente de Estados Unidos. Eso es la globalización.



Ucrania sin luz.

Ucrania se prepara para un duro invierno en plena guerra. Foto: EFE

El invierno en el hemisferio norte ya se hizo sentir con las primeras nevadas. Pero en Ucrania, además de nieve, lo que cae del cielo son misiles rusos. El régimen de Vladimir Putin no ha dejado de bombardear ciudades, entre ellas la capital ucraniana Kiev, y las instalaciones eléctricas del país invadido. La idea de los rusos es literalmente dejar sin electricidad a los ucranianos, que se preparan para un largo invierno con apagones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este podría ser un “invierno mortal” para millones de ucranianos.

Este viernes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que más de 6 millones de hogares seguían privados de electricidad por los bombardeos rusos.



Vladimir Putin escucha las peticiones de las madres de los soldados rusos que envió a Ucrania. Foto: AFP.

Pese a que los quieren dejar sin luz, los ucranianos mantienen su resistencia a la invasión rusa. El ejército de Putin ha tenido que retirarse de zonas que habían “liberado”, con un costo en bajas que no se ha revelado.

Estas bajas y las condiciones en que están combatiendo preocupa cada vez más a las familias de los solados en Rusia. Putin tuvo que recibir en el Kremlin a un grupo de madres y esposas de soldados, a las que les prometió que mejorarán las condiciones de las tropas y una victoria en el campo de batalla.

Claro que dejó fuera de esta reunión a otro grupo de mujeres, también madres y esposas de soldados, pero muy críticas con el Kremlin. "¿Vladímir Vladímirovich (patronímico de Putin), es usted hombre o qué? (...) Estamos aquí en Moscú, estamos dispuestos a reunirnos con usted. Esperamos su respuesta. ¿O de nuevo se esconde?", lo desafió Olga Tsukanova, líder de este grupo de mujeres.



Polémica Mundial.

La selección de Alemania con la boca tapada en el Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP.

Dicen que fútbol y política no deben mezclarse. Pero el hecho es que siempre se mezclaron. Y Qatar 2022 no es la excepción.

Desde que se eligió a este país del Golpe Pérsico como la sede del Mundial de fútbol, se sabía que habría un “choque de civilizaciones”, o cultural si prefiere, con los que llegaran de fuera del mundo árabe.

La prohibición de bebidas alcohólicas en los estadios y el veto al brazalete de la diversidad que lucen los capitales de algunas selecciones, son dos ejemplos de ese choque.

Algunos buscaron la forma de expresar su malestar. El caso más notorio es el de los jugadores de Alemania, que se taparon la boca en la foto del primer partido en protesta por la amenaza de sanciones deportivas por parte de la FIFA si utilizaban el brazalete One Love en Qatar.

El día antes de que comenzara a rodar la pelota en Qatar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se adelantó a esta polémica. En una multitudinaria conferencia de prensa en Doha, Infantino declaró sentirse “árabe, africano, gay y trabajador migrante”, y criticó la “hipocresía” y las “lecciones de moral” de los países occidentales.

“Lo que pasa en este momento es profundamente injusto. Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, afirmó.

El que también se metió en esta polémica fue nuestro columnista Claudio Fantini, con su análisis Detrás de los goles y los rascacielos.



Otra cumbre sobre el clima.

COP27. Foto: AFP

El domingo 20 de noviembre terminó en Egipto la cumbre climática COP27 de la ONU. Como sucede en estos grandes eventos, las resoluciones, cuando las hay, nunca dejan conforme a todos. En este caso, la cumbre climática supuso una “victoria” para los países en desarrollo, pues dará lugar al primer fondo destinado a costear los impactos del cambio climático, y también una “decepción” para los grupos ecologistas que reclaman acciones más concretas en contra del calentamiento global.

Nuestro columnista Hernán Sorhuet Gelós, experto en temas ambientales, analiza las conclusiones de la COP27. En cuenta gotas tituló su columna del miércoles 24, en la que dice que la cumbre le dejó un “sabor amargo”, porque “a pesar de la gravedad de los desafíos, seguimos a marcha lenta”.



Una mirada a la región.

La comarca sudamericana está bastante agitada por estos días.

Desde Argentina, nuestro colaborador Gustavo Stok dice que el gobierno de Alberto Fernández —que a esta altura está claro que tiene a la vicepresidente Cristina Kirchner en la vereda de enfrente— está perdiendo la guerra contra la inflación.

Además, el fallecimiento de la activista Hebe de Bonafini, presidenta de la organización Madres de Playa de Mayo, revivió viejos rencores, como lo refleja Claudio Fantini en su análisis Bonafini, el valor y el sectarismo.

En Brasil, la transición al gobierno electo de Lula transcurre en medio de la impugnación de las elecciones que hizo el Partido Liberal, por el que se postuló Jair Bolsonaro a la reelección. El Tribunal Electoral rechazó este pedido de anulación de las elecciones, y multó al Partido Liberal por “mala fe”.

Ignacio Munyo, en su columna ¿Qué pasa en Brasil?, recomienda seguir con atención las noticias que lleguen de ese país. Según Munyo, Lula prepara un gobierno que “no tendrá luna de miel”.

Al que se le acabó enseguida la luna de mil fue al presidente chileno Gabriel Boric. Por estos días Chile está semiparalizada por una huelga de camioneros que ya está provocando desabastecimiento en supermercados. Boric advirtió que actuará con todo el peso de la ley contra los bloqueos de rutas.

Y en Perú, la crisis institucional por los enfrentamientos entre el presidente Pedro Castillo con el Congreso también tiene a ese país paralizado. Una misión de la OEA visitó Lima para hacer su diagnóstico sobre la crisis, en tanto Castillo, que enfrenta una denuncia constitucional que puede determinar su destitución, nombró a su quinto jefe de Gabinete, esta vez una diputada también investigada por la fiscalía.

Como ve, hay para todos los gustos. En los próximos días vamos a estar atentos a cómo evoluciona el nuevo intento de negociación entre el régimen de Nicolas Maduro y la oposición en Venezuela, y a las elecciones internas en Paraguay del 18 de diciembre que determinarán a los candidatos presidenciales. Visitó Montevideo y habló con El País Santiago Peña, favorito a ganar en el gobernante Partido Colorado.



Para terminar, le recomiendo la columna de Hebert Gatto del lunes 21, Un mundo por salvar, donde a partir del dato de que el planeta llegó a los 8.000 millones de habitantes, advierte: “La democracia está en peligro, no por el desafío de los radicalismos clásicos sino por el emergente neo-nacionalismo populista. La nueva amenaza del siglo XXI”.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.