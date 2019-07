Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Boris Johnson, bloqueo español, Ricky y mucho calor.

¡Buen día, amigo lector! Si tuviéramos que elegir a un personaje de la semana, me juego a que coincidimos: Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico. Johnson asumió el miércoles con la misión de concretar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre.

El que no tuvo suerte todavía para confirmarse como presidente español es el socialista Pedro Sánchez. Su investidura fracasó esta semana en las dos votaciones en el Congreso de los Diputados, y ahora tiene hasta el 23 de septiembre para obtener los votos y evitar que España vaya a su cuarta elección legislativa en cuatro años.

Peor le fue a Ricardo “Ricky” Rosselló, que se vio obligado a ceder ante la presión de la gente y renunció a la gobernación de Puerto Rico. El escándalo del chat homofóbico y burlón con las víctimas del huracán María no se tapaba con pedidos de disculpas. Mejor un poco de vergüenza e irse calladito.

Y del cálido Caribe volamos de nuevo a Europa, donde la ola de calor que batió todos los récords en varios países se acaba este fin de semana, corrida por un temporal de lluvia y frío. El cambio climático, le dicen.



“Cueste lo que cueste”.

Boris Johnson, futuro primer ministro del Reino Unido. Foto: Reuters

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, de 55 años, divorciado, cuatro hijos, una novia de 31, aspecto desaliñado, cara de comediante y una inconfundible cabellera rubia, es uno de los políticos británicos más carismáticos y polémicos de la actualidad. Desde el miércoles es el primer ministro del Reino Unido, sustituyendo a la también conservadora Theresa May, que con lágrimas en los ojos dejó el 10 de Downing Street cuando se dio cuenta que no podía cumplir con su misión de concretar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Ahora será Johnson, de quien dicen que de niño soñaba con ser el “rey del mundo”, el que deberá cumplir con la tarea. Y le guste o no, Johnson parece ser el hombre para esta misión. Al “Trump británico” le gusta ir al choque. De entrada desafió a la UE con un Brexit sin acuerdo si es necesario —para él el pacto firmado por May es letra muerta—, y ratificó que la salida se concretará el 31 de octubre, “cueste lo que cueste”.

Su frase sonó como al sangre, sudor y lágrimas de Wiston Churchill. Johnson admira a Churchill, de quien escribió una biografía, pero no son comparables: el primer ministro de la Segunda Guerra Mundial es una leyenda, el actual todavía tiene mucho por recorrer.

Y la ruta de los próximos tres meses hasta la fecha límite del 31 de octubre se le presenta complicada. En el Parlamento británico hay un grupo fuerte al que no le gusta la estrategia de Johnson, y la oposición laborista todavía amenaza con promover un voto de censura, convocar a elecciones anticipadas o un nuevo referéndum sobre el Brexit.

Claudio Fantini, en su columna Boris el terrible, analiza esta situación y al personaje.



Presidente sin investidura.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: AFP

Ya se está haciendo costumbre que España viva con gobiernos provisorios o en funciones. Le pasó a Mariano Rajoy cuando el Partido Popular tuvo que lidiar sin mayorías parlamentarias durante meses, y ahora le pasa a Pedro Sánchez del Partido Socialista. Sánchez sacó a Rajoy pero no logra confirmarse en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente español.

Esta semana el Congreso de los Diputados, la cámara encargada de investir al presidente del Gobierno, votó dos veces. El martes, en la primera, Sánchez necesitaba mayoría especial y se daba por descontado que no la obtendría. Se jugó todos los boletos a la segunda votación el jueves, en la que solo hacía falta una mayoría simple.

Había que acordar con Podemos, el bloque de la izquierda radical que lidera Pablo Iglesias.

La cosa ya venía complicada y las 48 horas que separaron una votación de otra terminaron por pudrirlo todo. La negociación se centró en un reparto de ministerios y terminó en un cruce de acusaciones.

Ahora Sánchez seguirá como presidente en funciones hasta el 23 de septiembre. Si para entonces no logra un acuerdo, ya sea con Podemos o los otros partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y hasta Vox) para que su investidura pase el filtro del Congreso, automáticamente se llamará a elecciones el 10 de noviembre.

Claro que antes el rey Felipe VI puede abrir otra ronda de consultas entre los partidos y encomendarle la tarea de formar gobierno a otro líder. Pero por ahora el rey confía que los políticos se entenderán y que no será necesario nuevas elecciones.

Para cerrar este punto, un dato no menor. Cualquier país con una crisis política de las dimensiones y duración como la de España, temería por los efectos negativos en su economía. En este caso parece que hay dos Españas: la de la política, bloqueada; y la de la economía, de crecimiento constante.



El pez por la boca muere.



Festejos tras la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: Reuters

Ricardo Rosselló no abrió la boca para insultar. Usó sus dedos para escribir en un chat que compartía con otros once hombres. Pero el refrán igual vale. Lo que dijeron Rosselló y sus compañeros en ese chat bastó para sacarlo del gobierno de Puerto Rico. Cayó por sus palabras, aunque sus hechos venían siendo cuestionados desde hace tiempo.

En el chat se escribieron comentarios ofensivos sobre la comunidad gay, las víctimas del huracán María —que causó en la isla en 2017 más de 4.600 muertes— y contra otros funcionarios puertorriqueños, como la alcaldesa de San Juan y legisladores.

La movida para sacar a Rosselló no la inició ningún partido de oposición. Fue una explosión popular, encabezada por algunos de los personajes más renombrados del mundo del espectáculo, entre ellos Ricky Martin, Bad Bunny, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Marc Anthony.

Puerto Rico, un estado asociado a Estados Unidos, tiene que recomponer ahora un gobierno que lo lleve a superar una profunda crisis económica y de confianza en la clase política.

No se pierda el análisis de Claudio Fantini sobre Ricky Rosselló.



Qué loco está el tiempo.

París vive jornadas de intenso calor. Foto: Reuters

La ola de calor de esta semana en Europa batió varios récords de temperaturas máximas. Francia fue tal vez el país que se llevó la peor parte. Más de 42°C el jueves en París.

Ahora vienen días de lluvias y un frente frío, y luego vaya uno a saber qué. Lo cierto es que este fenómeno ha servido para refrescar el debate sobre el cambio climático, el calentamiento global o los gases de efecto invernadero, todas expresiones en boca tanto de negativistas de sus efectos como de militantes apocalípticos.



La trama rusa no te abandona.

Fiscal especial Robert Mueller. Foto: AFP

El miércoles Robert Mueller, el ex fiscal especial al que se encargó investigar la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y la conexión con el equipo de campaña de Donald Trump para operar contra la demócrata Hillary Clinton, compareció en dos comisiones del Congreso.

Mueller fue llamado por los legisladores para que confirmara y ampliara sus conclusiones.

De esto se ha escrito ríos de tinta, y según con el cristal que se mira, hay dos bibliotecas.

Para Trump y los republicanos, está claro que Mueller exoneró al presidente y no encontró elementos para acusarlo, pese a que varios ex colaboradores del presidente terminaron procesados o están siendo juzgados por asuntos que saltaron en la investigación.

Para los demócratas, en cambio, Trump todavía tiene mucho que explicar y algunos congresistas no abandonan la idea de un juicio político, que ya se sabe fracasaría en el Senado y que lo único que lograría sería contaminar la campaña electoral para las elecciones de 2020.

Mueller, en tanto, cansado de que le den vueltas a lo que escribió, se aferra a su informe y dice que él no exoneró al presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que no le correspondía a él acusarlo según las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal es claro en que Rusia sí actuó en la campaña electoral de 2016 y que eso dejó una mancha en la democracia de la primera potencia mundial.

Todos elementos que volverán a ventilarse en la campaña para 2020.



Hasta el próximo sábado.



Para suscribirse a algunas de las Newsletters de El País, solo haga clic.