Brasil, los Nobel y el Armagedón.

Octubre arrancó con todo. Para empezar, el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, con las encuestas pifiando en las proyecciones que daban a Luiz Inácio Lula da Silva ganando en primera vuelta. No solo habrá balotaje, sino que ninguna anticipó la gran votación de Jair Bolsonaro.

Tuvimos además los anuncios de los ganadores de los premios Nobel 2022, con un toque uruguayo gracias a una joven científica que integra el equipo de uno de los galardonados en Física.

Y en Ucrania, las fuerzas invasoras rusas han tenido que replegarse por la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, lo peor tal vez no lo hemos visto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó de un posible “Armagedón” por la amenaza de Vladimir Putin de usar arsenal nuclear.

“Sólo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy muy seguro de la primera”, es una frase muy conocida de Albert Einstein. ¿Será que finalmente la humanidad demostrará que su estupidez es infinita?



Segundo tiempo.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Ya que estamos a un mes y días del Mundial de Qatar, usemos términos futbolísticos que todos entendamos.

Desde antes del pitazo inicial en Brasil, se sabía que iba a ser un campeonato entre dos: Jair Bolsonaro que busca su reelección contra todos los pronósticos; y Luiz Inácio Lula da Silva, que tras su habilitación judicial va por su resarcimiento político.

El primer tiempo se jugó el domingo 2 de octubre. Las encuestas anunciaban que Lula ganaría cómodamente el partido, y que el segundo tiempo sería un trámite o simplemente no se jugaría.

Pues le erraron. Lula sí ganó el primer tiempo, pero no fue por goleada. Más bien que remontó el partido en el último tramo.

El domingo 30 de octubre se jugará el segundo tiempo. En el equipo de Lula ingresaron el expresidente Fernando Hernique Cardoso, y los excandidatos Simone Tebet y Ciro Gomes, tercer y cuarto respetivamente en la primera vuelta. En el equipo de Bolsonaro entraron el electo senador y exjuez Sergio Moro, quien envió a prisión a Lula, y los gobernadores de estados clave como San Pablo y Río de Janeiro.

El primer tiempo terminó 48% para Lula, 43% para Bolsonaro. Este viernes se conoció la primera encuesta de Datafolha para el segundo tiempo: Lula 49%, Bolsonaro 44%. Cinco puntos de diferencia como en el primer tiempo.

Varios analistas buscaron explicar qué sucedió el domingo 2 y por qué el bolsonarismo demostró que está bien parado en la cancha. Le hicimos una selección: Agustín Iturralde (Qué lejos está Brasil); Claudio Fantini (Brasil, la paradoja de la primera vuelta); Ricardo Reilly Salaverri (“Brasil brasileiro); y los colegas de OGlobo Merval Pereira (Segunda vuelta sin favorito) y Vera Magalhaes (Un Brasil más a la derecha).

Además le recomendamos La Semana Explicada de Sebastián Cabrera, que repasó el primer tiempo entre Lula y Bolsonaro.

¿Cómo terminará el partido? Pronóstico reservado. Sí sabemos que será un segundo tiempo de hacha y tiza. “Ladrón”, “borracho”, “rastrero”, “sin alma”. Si cree que esos gritos vienen de la barrabrava, se equivoca. Son de los candidatos.



Avance ucraniano y amenaza nuclear.

Bomberos apagan incendio tras ataque ruso en Zaporiyia. Foto: AFP.

Luego de anexar cuatro regiones ucranianas, Rusia admitió que ha tenido que replegar sus fuerzas por el avance de las tropas de Ucrania, que poco a poco están recuperando su propio terreno. El repliegue ruso ha provocado críticas en la élite política en Moscú, que comienza a cuestionar cómo Putin está manejando esta guerra.

De todos modos, la posición de Rusia todavía es fuerte. Controla la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa en una de las regiones ucranianas anexadas. El mayor temor es una tragedia como la de Chernóbil en 1986, cuando todavía Ucrania era parte de la URSS.

La guerra fue el tema central en dos cumbres europeas en la semana, ambas en Praga.

La primera de la novel Comunidad Política Europea, un foro creado a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, que reúne a los 27 países de la Unión Europea (UE) y a otros 17 del continente. Lo más destacado fue el respaldo de estos 44 países a Ucrania.

La segunda cumbre en la capital checa fue la de la UE, que se centró en la crisis energética. El bloque comunitario todavía no ha logrado un acuerdo de cómo responder a esta crisis, pero tiene clara la urgencia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, resumió así el sentimiento en la UE: "Rusia disparó un misil energético contra el continente europeo".

La guerra también estuvo muy presente en el discurso del jueves del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Armagedón" es la denominación del lugar en el que se supone que se librará la batalla entre el bien y el mal en los últimos días del mundo, según el libro bíblico del Apocalipsis. Y aunque la Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia EFE y la RAE recomienden el término "apocalipsis" al de "armagedón" para aludir a una catástrofe que implica exterminio o una gran devastación, vamos a respetar lo que dijo Biden.

"No nos hemos enfrentado a un posible Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles" en Cuba en 1962. "Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de armas nucleares", sostuvo el presidente en referencia al arsenal de Putin.

La Casa Blanca salió luego a matizar las palabras de Biden ante la alarma generada. Pero la preocupación está. Observe cómo ha aumentado la tensión en la península de Corea, por las pruebas con misiles que está haciendo el régimen norcoreano.



Un mechón por Mahsa Amini.

Protestas en Irán. Foto: AFP.

La muerte de la joven Mahsa Amini por los golpes recibidos mientras estaba detenida por la policía de la moral de Irán por no llevar correctamente el velo islámico, sigue repercutiendo en todo el mundo.

A las manifestaciones de miles de mujeres en Irán, reprimidas con ferocidad por el régimen, se sumó esta semana una nueva modalidad de protesta: cortarse un mechón de pelo.

Las primeras fueron actrices y cantantes francesas, imitadas luego en otros países de Europa, donde también se realizan manifestaciones callejeras contra el régimen iraní.

Aquí en la región, la argentina Juana Viale se sumó a la movida de cortase un mechón de pelo, generando polémica en las redes sociales.



Una uruguaya en el Nobel.

Eugenia Benech Charbonnier integra el grupo de Zeilinger, premio Nobel de Física 2022. Foto: IQI Vienna

La semana que pasamos fue la de los anuncios de los ganadores de los premios Nobel 2022. Solo falta el de Economía, que se conocerá el lunes 10.

El primero en anunciarse fue el Nobel de Medicina, que lo ganó el sueco Svanto Pääbo por sus aportaciones al desciframiento del genoma humano. Su padre también había ganado un Nobel de Medicina.

Luego fue el turno del Nobel de Física para Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilingier por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica. Fue el Nobel que mayor repercusión tuvo en Uruguay, porque la joven científica uruguaya Eugenia Benech Charbonnier integra el equipo de Zeilingier.

El Nobel de Química también fue para un trío: el danés Morten Meldal, la estadounidense Carloyn Bertozzi y su compatriota Barry Sharpless, por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica y desarrollar una herramienta para la construcción de moléculas.

La escritora francesa Annie Ernaux ganó el Nobel de Literatura.

Y este viernes el Nobel de la Paz fue para el activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski, la oenegé rusa Memorial, y el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania.

"El comité Nobel noruego desea honrar a tres destacados estandartes de los derechos humanos, de la democracia y de la coexistencia pacífica en los tres países vecinos que son Bielorrusia, Rusia y Ucrania", declaró el presidente del comité, Berit Reiss-Andersen.

Un mensaje para estos tiempos de guerras y amenazas apocalípticas.



Aquí lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.