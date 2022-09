Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Putin al todo o nada.

¡Buen día amigo!



Con el fin del luto en el Reino Unido por la muerte de Isabel II, la atención mediática volvió a la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin puso al mundo en vilo al ordenar una “movilización parcial” de 300.000 reservistas para enviar al frente, y amenazar con usar “todos los medios” a su alcance, incluido arsenal nuclear.

Estos anuncios de Putin coincidieron con la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tribuna que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó para arremeter contra el hasta ahora hombre fuerte de Rusia.

Biden dijo que Rusia “violó descaradamente” la Carta de las Naciones Unidas y criticó a Putin por su amenaza de recurrir a las armas nucleares. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”, afirmó el presidente estadounidense.

Un apunte sobre la amenaza nuclear: si le gusta Ken Follett, le recomiendo la novela Nunca, que como dice en su contratapa “transporta a los lectores hasta el filo del abismo”.



Vladimir Putin. Foto: AFP.

Biden no fue el único en salirle al cruce a Putin. La Unión Europea y el Reino Unido también condenaron sus últimas medidas y renovaron el apoyo a Ucrania. Hasta China, la “aliada estratégica” de Rusia, pidió calma y diálogo.

A esto se sumó el informe de la ONU que confirmó que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Entre las atrocidades que describe el informe, está la violación de niños y ancianos.

De lo que pasa dentro de las fronteras rusas se sabe cada vez menos desde que Putin aprieta cada vez más las tuercas de la censura.

Sin embargo, el Kremlin no pudo evitar que miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes en edad de ser reclutados, busquen desesperadamente salir de Rusia, agotando los pasajes hacia países donde no necesitan visas. Tampoco pudo evitar masivas protestas en Moscú y otras ciudades rusas, que el régimen reprimió deteniendo a unas 1.200 personas en un solo día.

Putin pretende maquillar las malas noticias que le llegan del frente con la organización de referéndum de anexión en zonas que controla en Ucrania. La comunidad internacional ya adelantó que no reconocerá estas consultas, como tampoco reconoció la anexión de Crimen en 2014.

Ahora, qué pasaría si Putin pierde esta guerra. La pregunta se la hizo nuestro analista Claudio Fantini. “Todo el poder que Putin construyó podría desmoronarse como un castillo de naipes si la invasión fracasa. (…) el costo sideral de la guerra, las bajas en las filas propias y la devastación ocasionada a un vecino que no había atacado a Rusia, generarán un tembladeral político que hundiría a Vladimir Putin”, explica.

Ante este panorama, Putin está jugado al todo o nada. Y eso lo convierte en un hombre más peligroso.



Los horrores del régimen de Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

El nuevo informe de la ONU sobre la represión en Venezuela —el tercero que se conoce en estos años— no deja lugar a dudas: el régimen de Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad.

El informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el lunes 26, describe el horror en los centros de detención, especialmente en Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y en Boleíta, que depende de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Estos organismos “son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder”, denunció la presidenta de la misión de la ONU, la portuguesa Marta Valiñas.

Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas o violaciones, algunas con palos de madera. También se denuncia el uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados “tortura blanca”, amenazas de violar y matar a familiares, o colocación de alfileres debajo de las uñas.

El informe menciona media docena de nombres de jefes militares o policiales responsables de estos abusos, pero hay dos que destacan: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ex funcionarios del Sebin dijeron a los investigadores de la ONU que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por Maduro.

¿Será que algún día Putin y Maduro responderán por sus actos?



Argentina al son de Cristina.

Cristina Kirchner ejerce su defensa. Foto: Captura de video

Ya sea por cómo avanza la investigación sobre el atentado a Cristina Kirchner, o por el juicio que se le sigue por supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas, las principales noticias que llegan de la otra orilla del Río de la Plata giran en torno a la vicepresidenta argentina.

Acaban de terminar los alegatos de la defensa en el caso Vialidad, donde su abogado y la propia Cristina Kirchner no ahorraron críticas a los fiscales, la oposición y a la cobertura de los medios.

La vicepresidenta incluso vinculó su juicio al atentado del que fue víctima el 1 de septiembre, cuando un hombre gatilló a centímetros de su rosto sin que la bala saliera. Cristina Kirchner dijo estar segura de que las cuatro personas detenidas no son las autoras intelectuales del intento de magnicidio.

En estos días la vicepresidenta logró una victoria legislativa al aprobar el Senado un proyecto de ley que amplía los jueces de la Corte Suprema de Justicia. La oposición votó en contra porque interpreta que esta ley es una maniobra de Cristina Kirchner para blindarse judicialmente. Ahora queda la instancia en Diputados, donde esperan enterrar el proyecto.



Brasil, expectativa electoral.

Lula. Foto: AFP.

El domingo 2 de octubre los brasileños votarán en la primera vuelta de las presidenciales. Puntos más o menos, la situación sigue establece: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es favorito con 45-47% de intención de voto, y el mandatario Jair Bolsonaro está segundo con 33-35%. Ciro Gomes se ubica tercero con 8%, al que los partidarios de Lula han intentado convencer de que se baje y lo apoye, y así asegurar un triunfo del candidato del PT en primera vuelta.

De todos modos, hay encuestas que dicen que la elección se podría definir el 2 de octubre a favor de Lula, sin necesidad de un balotaje el 30. Contrariando a esas mismas encuestas, Bolsonaro asegura que ganará en primera vuelta.

En unos días sabremos si el lunes 3 de octubre Brasil amanecerá con un nuevo presidente, o habrá que esperar hasta fin de mes. Mientras, puede ir haciendo boca con esta columna de Javier de Haedo publicada en el suplemento Economía&Mercado, Brasil también existe, pero preocupa menos, donde analiza lo que describe como “una pobre performance económica” del vecino del norte.



Irán, el velo mortal.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta tras la muerte de Mahsa Amini, en Teherán. Foto: EFE

Si me apura, no recuerdo una noticia procedente de Irán de la que diga, “mira, qué bien!”. Más bien todo lo contrario. La república islámica de Irán es el país de donde salió la fatua —edicto o sentencia religiosa— que ordenó matar al escribir Salman Rushdie, y que un fanático casi cumple este año tres décadas después de haber sido emitida por el ayatolá Jomeini. Es además una potencia nuclear que Occidente siente como una amenaza, y la nación árabe que quiere eliminar a Israel.

En estos días, Irán ha sido noticia por la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la “policía de la moral” por llevar de manera “inapropiada” el velo islámico. A Amini la detuvieron en Teherán el 13 de septiembre, y murió tres días después en un hospital por los golpes recibidos.

De inmediato estallaron protestas en todo Irán y la comunidad internacional condenó las circunstancias en las que falleció la joven. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 50 personas habrían muerto en la represión de estas protestas hasta el pasado viernes.

Además de lo trágico de la muerte de la joven Amini, la posibilidad de que algo cambie en el corto o mediano plazo en Irán es casi nula. Al menos eso se desprende del análisis de Claudio Fantini, Irán, crimen y protesta, donde sostiene que hasta ahora en Irán la represión siempre terminó sofocando las protestas, y que es posible que la historia se repita en el caso de Amini.



Isabel II, Q.E.P.D.

Imagen gigante a las afueras de Piccadilly Circus Station en homenaje a la reina Isabel II, utilizando la fuente "Rufina". Foto: (Captura) Youtube / Watched Walker

Los restos de Isabel II descansan en el Castillo de Windsor. El Reino Unido le destinó once días de homenajes, desde su fallecimiento el 8 de septiembre en su castillo de verano de Balmoral, en Escocia, hasta su sepelio el lunes 19 en Londres.

El de Isabel II fue el mayor funeral de Estado desde la muerte del primer ministro Winston Churchill en 1965. El pueblo británico hizo sentir su dolor, y acompañó al nuevo monarca Carlos III y al resto de la familia real.

Durante esos días, la creación de un uruguayo estuvo presente a la vista de todos en la capital británica. Se trata de Rufina, la tipografía utilizada en el funeral de la reina Isabel II.

Rufina fue creada por el diseñador uruguayo Martín Sommaruga, cofundador de Tipotype, la primera fundación tipográfica del Uruguay. Su historia la cuenta Lorena Zeballos Báez en esta nota.



Aquí lo dejo por hoy. Este fin de semana hay que estar atento a las elecciones en Italia, que se encamina a tener por primera vez una primera ministra mujer. Su nombre es Giorgia Meloni, y es toda una incógnita para la Unión Europea y el resto del mundo.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.