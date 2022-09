Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El adiós a Isabel II.

¡Buen día amigo!



El jueves 8 el mundo se paró para procesar la noticia de la muerte de la reina Isabel II. Este lunes 19 volverá a detenerse para el último adiós. Fueron diez días de homenajes en todo el Reino Unido, con sentido dolor del pueblo británico por la partida de la mujer que los representó durante siete décadas. Se cierra una era, se abre otra.

La devoción a la reina se reflejó en las colas de varios kilómetros que miles de personas hicieron desde el miércoles por hasta 20 horas para estar apenas unos segundos frente al ataúd de Isabel II, expuesto en la capilla ardiente en Westminster Hall.

Entre la multitud que esperó pacientemente su turno, este viernes estaba David Beckham, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid, y excapitán de la selección de fútbol inglesa. Vestido con traje, corbata y abrigo negros, llevando una gorra y un paraguas, Beckham llegó a las dos de la madrugada. Doce horas más tarde salió de la capilla ardiente, donde inclinó sobriamente la cabeza frente al féretro y se secó una lágrima. "Es muy emotivo, y el silencio y la atmósfera en la sala son muy difíciles de explicar, pero todos estamos aquí para dar las gracias a su majestad por ser tan amable, cariñosa y reconfortante a lo largo de los años", dijo Beckham a un grupo de periodistas.



Rey Carlos III y sus hermanos junto al féretro de la reina Isabel II mientras la multitud recorre la capilla ardiente.

Este viernes fue también el día de la “vigilia de los príncipes”, el momento en el cual los cuatro hijos de la reina custodian el ataúd mientras la gente sigue pasando a su alrededor. Con rostros serios, Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo velaron el féretro durante 12 minutos.

En estos días, Carlos III cumplió además con la formalidad de visitar como nuevo rey los parlamentos de las cuatro regiones que integran el Reino Unido. La de Irlanda del Norte se hizo en un contexto delicado por los efectos del Brexit y el avance de los secesionistas.

La reina Isabel II será enterrada el lunes en el memorial a Jorge VI, un anexo de la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor, junto a sus padres, su hermana Margarita y su difunto marido Felipe.

Londres se parara para vivir ese día el mayor funeral desde la muerte del primer ministro Winston Churchill en 1965.

Decenas de mandatarios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de representantes de las casas reales europeos, estarán en Londres para el último adiós a Isabel II.

La lista de invitados no incluye a un grupo de países con regímenes dictatoriales o que están bajo sanción de la comunidad internacional, como Venezuela, Nicaragua, Siria, Afganistán, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.

La muerte de Isabel II cierra una era y abre otra, que por ahora es la de Carlos III. De esto nos habla Claudio Fantini en su análisis El príncipe que brilla detrás del rey opaco.



Putin en apuros.

Putin acompañado por Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General ruso, supervisa los ejercicios militares 'Vostok-2022'. Foto: AFP

La guerra en Ucrania dio un vuelco. Rusia ya no avanza. Por el contrario, se está replegando, aunque deja a su paso los rastros del horror: acaban de descubrir en un bosque cercano a la pequeña ciudad de Izium, próximo a la frontera con Rusia, fosas comunes con al menos 450 cadáveres. Casi todos mostraban signos de haber sido torturados.

La retirada del ejército ruso no cayó bien entre los halcones de Moscú aliados a Vladimir Putin. Desde operadores políticos hasta militares comienzan a criticar la estrategia del Kremlin en Ucrania, y son varios los que reclaman una movilización total en Rusia.

Putin no da señales de ceder, y asegura que no tiene “prisa” y que tampoco cambiará su estrategia. Esto pese a que tuvo que darle explicaciones al presidente chino Xi Jinping, su “aliado estratégico” que admitió preocupación por la situación en Ucrania.

Según los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, Putin está apelando a Irán y Corea del Norte para hacerse de armas.



Dos técnicos forenses llevan una bolsa para cadáveres en un bosque en las afueras de Izium, este de Ucrania. Foto: AFP

Del desánimo ruso al ánimo ucraniano. El presidente Volodimir Zelenski visitó Izium apenas fue recuperada por su ejército y anunció que Ucrania se encamina hacia la victoria sobre Rusia, aunque nadie asegura que la guerra vaya a terminar pronto.

La Unión Europea, en tanto, se prepara para un invierno complicado por la crisis energética. En estos días está definiendo un plan de ahorro y fuentes alternativas al gas y al petróleo ruso.

“Rusia sigue manipulando activamente nuestro mercado energético”, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Brasil en la recta final.

Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Se acercan las elecciones en Brasil. La primera vuelta será el 2 de octubre, y desde hace días los analistas brasileños hablan de que la intención de voto está “estable”. Esto es, Luiz Inácio Lula da Silva primero con 45% de apoyo, y Jair Bolsonaro segundo con 33%, según la última encuesta de Datafolha.

Con estos números, la elección presidencial no se definirá el 2 de octubre, sino que será necesaria una segunda vuelta el 30 de ese mes. Ahí las encuestas anticipan una victoria de Lula.

Bolsonaro no da la batalla por perdida, aunque el hecho político de la última semana en Brasil fue su anuncio de que si pierde se retira. “Si es la voluntad de Dios, continúo. Si no, paso la banda y me recogeré”, dijo Bolsonaro, despejando las dudas de que Brasil viva una jornada como la del 6 de enero de 2021 en Washington, cuando partidarios de Donald Trump pretendieron impedir la confirmación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, luego de que el republicano no aceptara su derrota. “Paso la banda y me recogeré”, prometió Bolsonaro.



Ecos del atentado a Cristina.

Cristina Kirchner. Foto: Prensa del Senado argentino, La Nación (GDA)

La investigación sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner avanza rápido. Hay cuatro detenidos: el atacante Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte —ambos ya procesados con prisión preventiva—; una amiga de Uliarte, Alejandra Díaz, y Nicolás Carrizo, identificado como el líder de la “banda de los copitos”, el grupo de vendedores de algodones de azúcar al que también pertenecían los otros detenidos.

El fallo de procesamiento de Sabag Montiel y Uliarte revela que el atentado fue planeado. Pero todavía queda mucho por saberse, entre otras cosas si los detenidos actuaron solos. En el gobierno argentino se tejen varias teorías.

En tanto, Cristina Kirchner habló por primera vez del atentado. “Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen”, dijo en una reunión con religiosos.

Además, Cristina contó la llamada que le hizo el papa Francisco. “Me dijo que los actos de odio y de violencia son precedidos por palabras de odio y violencia”, relató.

“Odio” es una de las palabras más escuchas en Argentina desde el atentado a Cristina Kirchner el 1 de septiembre. Claudio Fantini analiza este asunto en El odio como protagonista.



Antes de despedirme, permítame un par de referencias.

Una, la noticia deportiva de la última la semana: el anuncio del retiro de Roger Federer. El rey del tenis deja la competencia profesional cuando una nueva camada, liderada por Carlos Alcaraz, comienza a dominar el circuito.

Otra, la frase que lanzó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre el covid-19: "Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista". Pensar que en enero de 2020 nadie se imaginaba lo que íbamos a pasar en estos casi tres años.



Hasta el próximo sábado. Cuídese.