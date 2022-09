Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El atentado a Cristina y el adiós a Gorbachov.

Dos hechos, a miles de kilómetros uno del otro, destacaron en la última semana: la muerte de Mijaíl Gorbachov y el intento de asesinar a Cristina Kirchner.

Gorbachov murió a los 91 años, una edad donde el fin está a la vuelta de la esquina por razones biológicas, y en Argentina la crispación política y social llevó a un desequilibrado a cometer un acto de sinrazón.

Hoy nos concentraremos en estos dos hechos, sin olvidar que entramos en la recta final de la carrera electoral en Brasil, que Chile vive este domingo un histórico plebiscito constitucional que puede cambiar el rumbo de ese país, para bien o para mal, según de qué lado lo mire, y que a partir del lunes el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro, cerrando la era Boris Johnson. En Ucrania, lamentablemente, la guerra sigue.



Argentina en shock.

Cristina Kirchner. Foto: AFP.

Desde que el lunes 22 de septiembre el fiscal Diego Luciani pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas, las tensiones políticas en Argentina han ido en aumento. Según el fiscal, está probado que la vicepresidenta fue la "jefa" de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio al Estado. Cristina Kirchner, en cambio, dice que es víctima de una "persecución política y mediática".

Desde ese día, frente al departamento de la vicepresidenta en el barrio Recoleta, hay manifestaciones en su apoyo, que en algunos casos derivaron en enfrentamientos con la policía porteña. El asunto llegó a la Justicia, en medio de una disputa entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires sobre quién tiene competencia para custodiar la casa de la vicepresidenta.

En eso estaban cuando en la noche del jueves 2 un hombre gatilló un arma a centímetros del rostro de Cristina Kirchner sin que la bala saliera. La vicepresidenta llegaba a su casa rodeada de guardias de seguridad y alentada por un grupo de simpatizantes.

A partir de entonces todo cambió. Argentina quedó en shock por el intento de magnicidio. De inmediato políticos oficialistas y de la oposición repudiaron el ataque, llegaron mensajes de solidaridad del exterior y el presidente Alberto Fernández salió en cadena de radio y televisión a medianoche a pedir unidad nacional y decretar feriado el viernes para que los argentinos se manifiesten a favor de la democracia y la tolerancia.

Mientras el hombre que quiso matar a Cristina Kirchner está detenido y comienza la investigación, el debate es cómo llegó Argentina a vivir una situación así.

Usted debe tener su lista de razones. Le propongo contrastarla con estos dos análisis de Claudio Fantini: Cuando la mentira es la verdad, y Argentina y sus abismos. También le recomiendo la mirada local con referencias a Uruguay que nos proponen Danilo Arbilla en Los profesas, y Tomás Linn en Acá, Chile y Argentina.



Mijaíl Gorbachov, 1931-2022.

Mijaíl Gorbachov. Foto: AFP.

El estadista que fue determinante para el fin de la Guerra Fría que duró la segunda mitad del siglo XX, muere al inicio de una nueva Guerra Fría que todavía no se sabe cuánto llevará del siglo XXI.

Mijaíl Gorbachov falleció el martes 30 de agosto a la edad de 91 años. Fue el último líder de la desaparecida Unión Soviética. Valorado en el exterior por sus reformas políticas y económicas, en su país sin embargo lo recuerdan con frialdad, y hasta algunos nostálgicos del imperio comunista lo consideran un traidor. Por supuesto, Vladimir Putin no le rinde honores.

Con la perestroika, y poco después la glasnost, dio paso a lo que se llamó el “comunismo con rostro humano”. Abrió el camino a la propiedad privada, la celebración de elecciones democráticas, la libertad de expresión y de credo, y la liberación de presos políticos. Sin embargo, esas reformas terminando marcando su caída política.

El expresidente Julio María Sanguinetti ha contado varias veces su reunión con el líder chino Deng Xiaoping en 1989, en la que le pregunta por Gorbachov. La última vez fue en una entrevista con Revista Domingo de El País el 14 de agosto pasado. “Entre muchas cosas, le pregunté de Gorbachov. Y me dijo: ‘Está perdido y todavía no se da cuenta’. (…) Mi obvia repregunta era ¿por qué? Entonces me contestó: ‘Porque él cree que se puede hacer la reforma política y la económica a la vez. No sabe que la reforma política se come a la económica y después se come a sí misma (y hacía el gesto de llevar su mano hacia la boca)”, relató Sanguinetti.

William Taubman en su biografía Gorbachov. Vida y época (Debate, 2018) escribe lo que bien podría ser el epitafio del último líder soviético: “A pesar de sus errores y su fracaso en lograr todos sus nobles propósitos, fue, en efecto, a fin de cuenta, un héroe dentro de una tragedia, y solo por eso merece nuestra comprensión y admiración”.

En la edición de este sábado de El País, Nicolás Albertoni analiza su legado en Gorbachov y la utilidad política.





Brasil, la recta final.

Primer debate entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Foto: AFP

El domingo 2 de octubre tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Usted ya lo sabe, hay dos candidatos con posibilidades: Luiz Inácio Lula da Silva, el gran favorito para las encuestas; y Jair Bolsonaro, que está unos 12 puntos abajo en intención de voto pero acortando la diferencia.

Las últimas encuestas indican que a Lula no le daría para ganar en primera vuelta, y que deberá esperar hasta el balotaje del 30 de octubre a fin de confirmar su regreso al gobierno. Por ahora, ninguna ubica a Bolsonaro ganador, pese a que hay indicadores de la economía brasileña que le dieron un impulso a su campaña electoral.

Bolsonaro y Lula son los dos extremos, y eso se reflejó el domingo 28 de agosto en el primer debate televisado en el que se vieron las caras.

En la región, una victoria de Lula será vista por sectores de izquierda como la confirmación de que hay una nueva “ola progresista” en América Latina, luego de la llegada de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú.

¿Y Venezuela? El régimen de Nicolás Maduro sobrevive, aunque por estas latitudes ya casi nadie lo reivindica. ¿Un triunfo de Lula le daría más vida a Maduro? Permítame dudarlo. Sí le vino bien a Venezuela el cambio de gobierno en Colombia para iniciar el proceso para restablecer las relaciones diplomáticas.

¿Y Argentina? Con la crisis política y económica que enfrenta, y elecciones el próximo años, lo único cierto es la incertidumbre.



Aquí lo dejo por hoy. Recuerde que este domingo Chile se juega una gran parada en el plebiscito constitucional, y que el lunes sabremos quién será el nuevo primer ministro del Reino Unido.

Hasta el próximo sábado. Cuídese.