La acusación a Cristina y los enredos de Alberto.

Miles de uruguayos cruzaron a Argentina aprovechando el feriado del 25 de agosto y la diferencia cambiaria. Entre paseos, restaurantes, shopping y museos, fueron testigos de cómo está viviendo ese país su crisis política y económica, agravada por un enfrentamiento entre poderes: el Ejecutivo contra el Judicial.

Esos uruguayos observaron que los medios argentinos no hablaron de otra cosa que de la acusación del fiscal Diego Luciani a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad, la adjudicación supuestamente irregular de obras públicas, primero en el gobierno de Néstor Kirchner y luego en el de ella. El fiscal pidió 12 años de prisión efectiva, inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y un embargo de bienes.

Según Luciani, hay pruebas suficientes para acusar a Cristina Kirchner como la “jefa” de una asociación ilícita que causó un enorme perjuicio económico al Estado. La cifra estimada es de 1.000 millones de dólares.

Si pensaba que la vicepresidenta iba a esperar el turno de la defensa para hacer sus descargos —será en las primeras semanas de septiembre—, se equivocó. El mismo lunes 22 de agosto, apenas el fiscal terminó sus alegatos, Cristina Kirchner dijo sentirse como si estuviera frente a un “pelotón de fusilamiento”, y al otro día divulgó un video con un largo discurso en el que despotricó contra su acusador, funcionarios judiciales y la oposición política. En resumen, reiteró que es una perseguida política, además de arengar a sus simpatizantes desde el balcón de su despacho en el Congreso.

Hasta ahí era Cristina vs. Luciani.



Cristina Kirchner. Foto: AFP.

El miércoles 24 entró en escena el presidente Alberto Fernández, que en una entrevista en televisión tuvo la desafortunada ocurrencia de recordar el caso del fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto en su casa en enero de 2015 poco antes de ratificar ante el Congreso una acusación contra Cristina Kirchner. ¿Qué dijo Fernández? Que Nisman se “suicidó” y que esperaba que no le sucediera lo mismo ahora a Luciani.

Como era de esperar, estalló otro escándalo, esta vez con Fernández en el centro. Los gremios de jueces y fiscales le respondieron, y la oposición anunció un juicio político al presidente.

La semana se cerró con la polémica en plena ebullición: un cruce de reproches por cartas entre el procurador general que defendió al fiscal Luciani, y el mandatario que lo criticó.

¿En qué derivará este enredo? Lo explica Claudio Fantini en su análisis El juicio que tensa a la Argentina.

Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, del que casi no se habló en la última semana, sigue remando para enderezar el barco. Nuestro colaborador en Buenos Aires, Gustavo Stok, explica en esta nota el giro ortodoxo de Massa y lo que puede pasar en Argentina.



Golpe al corazón del Kremlin.

Alexander Duguin en el funeral de su hija. Foto: AFP.

Se acaban de cumplir seis meses desde el inicio de la invasión a Ucrania. Lo que los rusos proyectaron como una guerra relámpago, se transformó en una sorprendente resistencia ucraniana.

En estos seis meses, Rusia ha visto a su economía debilitarse por las sanciones occidentales y los costos de la guerra. Ucrania, en cambio, tiene a sus aliados —Estados Unidos y la Unión Europea— más firmes que nunca en su apoyo para repeler al ejército ruso.

Ambos bandos se preparan para seguir los combates, por lo pronto hasta entrado el invierno en el hemisferio norte. Mientras la UE comenzó a instrumentar su plan de ahorro energético y Estados Unidos amplía su ayuda militar a Ucrania, Vladimir Putin proyecta un refuerzo del ejército ruso en unos 130.000 soldados a partir de enero próximo, un 10% más de lo que tiene ahora.

Tomás Pospisil es el jefe de la sección Política de la oficina de la Unión Europea en Montevideo. El periodista de El País Agustín Magallanes habló con él para analizar estos seis meses de guerra.

Los días previos al aniversario del medio año de la invasión, estuvieron marcados por el atentado en Moscú que mató a la hija del ultraconservador ruso Alexander Duguin, considerado el ideólogo del Kremlin y cercano a Putin.

¿Quién colocó la bomba en el coche de la joven? ¿La intención era matarla a ella o a su padre? ¿Para qué? ¿En qué se beneficiaban los ucranianos con este asesinato? ¿Qué ganaban los enemigos internos de Putin?

Nuestro columnista Claudio Fantini intenta responder a estas y otras preguntas en Ataque a la neurona ideológica de Putin.

Otro columnista de El País, Juan Oribe Stemmer, analiza en Doble discurso la oferta de armas que le hizo Putin a América Latina para tenerla de su lado.



Brasil a ritmo electoral.

Lula. Foto: AFP.

Volvamos a la región. Mientras en Argentina un fiscal pide 12 años de prisión para la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, un expresidente que tuvo preso procesado por corrupción y al que la Corte Suprema le limpió los antecedentes rehabilitándolo políticamente, sigue como el gran favorito para ganar las elecciones y volver al gobierno. La duda para la mayoría de los analistas es si será electo en la primera vuelta el 2 de octubre o en un balotaje el 30 de ese mes.

Entre sus primeros actos de campaña, Lula recibió a los corresponsales de medios extranjeros en Brasil. Allí hizo un anuncio que los vecinos y socios comerciales debieron tomar nota: puso en el freezer el acuerdo Mercosur-Unión Europea al proponer renegociarlo porque no contempla intereses de Brasil.

A ambos bloque les llevó dos décadas firmar un acuerdo que todavía está en proceso de ratificación en cada país.

¿Qué opinará Lula de la propuesta de Uruguay de buscar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur, como el que negociará el gobierno de Luis Lacalle Pou con China?

En opinión del economista Fabio Giambiagi, especialista en temas fiscales y máster en ciencias económicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tanto Lula como el presidente Jair Bolsonaro generan una perspectiva donde el elector “no tiene idea de lo que le espera”.

“Lula dice que no necesita aclarar porque la gente lo conoce y Bolsonaro no sale de su prédica anticomunista”, explicó en una entrevista con Luis Custodio para el suplemento Economía & Mercado de El País.





“Soy humana”.

Sanna Marin. Foto: AFP.

Viajemos otra vez a Europa. A Finlandia, país fronterizo con Rusia que espera —junto a Suecia— su pronta incorporación a la OTAN para quedar protegidos ante una eventual agresión externa como la que está padeciendo Ucrania.

Pero en los últimos días Finlandia no ha sido noticia por la guerra, si por su evolucionado sistema educativo.

Ese país nórdico, cuna de la industria de la celulosa que se desarrolla en Uruguay, saltó a los titulares por fiestas en las que participó la primera ministra Sanna Marín.

Primero fue una fiesta privada en casa de unos amigos, en la que se la ve en un video divulgado en redes sociales bailando son gran soltura. Ese video llevó a que la gobernante socialdemócrata se hiciera un test para demostrar que no había consumido drogas.

Cuando creía que todo había pasado y que los finlandeses aceptarían que solo era una joven mujer de 36 años disfrutando de sus vacaciones como cualquier mortal, apareció otro video, este en una residencia oficial en la que dos invitadas bailan con sus pechos semidesnudos.

Como en el primera caso, Marin encaró. “Soy un ser humano. A veces también anhelo la alegría, la luz y el placer en medio de estas nubes oscuras”, dijo la mandataria, y pidió que se la juzgue por su labor al frente del Gobierno y no por lo que hace en su vida privada.

Isabelle Chaquiriand, en su columna en El País del martes 23 El síndrome Sanna Marin, analiza cómo la sociedad procesa este tipo de asuntos. “Es posible que el hecho de que (Marin) sea mujer, joven y extremadamente bella potencie este debate moralista. Pero el origen del asunto está en un conflicto generacional antes que en el de género, no muy diferente al ruido que se genera cada vez que a Lacalle Pou se lo ve surfeando en la playa”, escribe Chaquiriand. Clarito.



Y con esto lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.