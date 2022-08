Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salman Rushdie, Petro, Argentina y macartismo ruso.

¡Buen día amigo!



Permítame comenzar con la noticia de este viernes, que golpeó a todos los que creemos en la libertad de expresión.

El escritor Salman Rushdie lleva más de tres décadas viviendo bajo la amenaza de que en cualquier momento alguien intentará matarlo para cumplir con la orden de un fanático religioso. El autor de Los versos satánicos, novela que provocó la ira del ayatolá Jomeiní en Irán, fue acuchillado cuando iba a dictar una conferencia en una localidad al norte del estado de Nueva York. Rushdie recibió puñaladas en el cuello y el abdomen; fue operado de urgencia y quedó conectado a un respirador en estado delicado.



Salman Rshdie. Foto: AFP

El atentado contra Rushdie fue repudiado en todo el mundo, excepto claro por los que creen en la fetua que dictó Jomeiní en 1989.

De entre los que condenaron el atentado, destaco dos. El twitter de Tushar Gandhi, bisnieto de Gandhi: “El ataque a Salman Rushdie es cobarde. Es el resultado de campañas de odio llevadas a cabo sistemáticamente por fanáticos y que radicalizan a seres humanos comunes". Y el del presidente francés Emmanuel Macron: "Desde hace 33 años, Salman Rushdie encarna la libertad y la lucha contra el oscurantismo. El odio y la barbarie acaban de golpearle cobardemente".



Petro en Colombia.

Gustavo Petro fue investido presidente de Colombia. Foto: AFP

El hecho político de la última semana en América Latina fue la asunción de Gustavo Petro en Colombia. El nuevo presidente llega en medio de una gran expectativa y con la promesa de hacer reformas profundas.

En su gabinete hay una uruguaya: la vicecanciller Laura Gil.

En su discurso, Petro propuso a los grupos guerrilleros que aún se mantienen activos que dejen las armas, y terminar con lo que llamó la “fracasada” guerra contra el narcotráfico. Primer objetivo, pacificar a Colombia.

Su segundo movimiento importante fue enviar al Congreso una reforma tributaria, que va en línea con las presentadas por otros gobiernos “progresistas” de la región: gravar ingresos personales, menos beneficios fiscales a empresas, e impuestos a actividades como la petrolera y la minera.

Como todo presidente electo democráticamente, Petro merece una carta de crédito al inicio de su gestión. ¿Qué puede esperarse? De eso nos habla Claudio Fantini en su análisis La “era Petro”.



Argentina, la inflación anda volando.

Sergio Massa asume como "superministro" de Economía de Argentina. Foto: Captura de video

Mientras continúa el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las adjudicaciones de obras al empresario Lázaro Báez, con nuevas pruebas de la fiscalía y maniobras judiciales por parte de la defensa, el ministro de Economía, Sergio Massa, transcurre sus primeros días en el cargo buscando cómo hacer que la inflación baje.

El dato de julio no es bueno: 7,4% en el mes, 46,2% en lo que va del año y 71% en los últimos doce meses. La estadística dice que el salto de julio es el mayor en 20 años.

De todos modos, el presidente Alberto Fernández se esfuerza por hacer creer que la situación va mejorando, aunque Unicef revele un dato desgarrador sobre la pobreza entre los más pequeños.

¿Qué chance tiene Argentina de evitar una catástrofe? Walter Stoeppelwerth, asesor de inversiones radicado desde hace una década en Buenos Aires, responde en esta entrevista para el suplemento Economía & Mercado.

Pero los problemas judiciales de Cristina Kirchner y la economía no fueron los únicos temas que dominaron en los medios argentinos.

El presidente Alberto Fernández, complaciente con el régimen de Nicolás Maduro, ahora es blanco de la furia chavista. ¿El motivo? Nada menos que el avión con tripulación venezolana e iraní sospechosa de actividades terroristas, retenido en Buenos Aires por orden de la Justicia argentina, y ahora incautado a pedido de Estados Unidos.

Una curiosidad: en medio de los duros calificativos que está usando el chavismo en su embestida para recuperar el avión, no hay una sola crítica a Cristina Kirchner.



Pedro Castillo acorralado.

Pedro Castillo. Foto: AFP.

De los presidentes de la región, el peruano Pedro Castillo es el que la tiene peor por estos días. La fiscalía de Perú acaba de abrir una nueva investigación, la sexta en su contra, por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas. Además, fueron detenidos Yenifer Paredes, cuñada del presidente, los hermanos empresarios Hugo y Anggi Espino y el alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina. Todos investigados en la misma causa.

Castillo vivió además una situación insólita para un presidente en ejercicio: que la policía allanara la sede del Gobierno en Lima y su domicilio particular en Cajamarca, buscando a su cuñada que estaba prófuga.

¿Cuánto puede durar Castillo en el cargo, al que llegó hace apenas un año? ¿Horas, días, semanas, meses? Difícil preverlo, más en un país como Perú que arrastra una crisis político que ya se llevó a los dos presidentes anteriores.



Donald Trump allanado.

Donald Trump. Foto: AFP.

Igual que al peruano Pedro Castillo, a Donald Trump también le revisaron la casa. En el caso del expresidente republicano, el FBI no buscaba a una persona, sino documentos que Trump se habría llevado de la Casa Blanca en enero de 2021 y que tendría guardados en su residencia Mar-a-Lago de Florida.

El allanamiento a Trump desató un escándalo en Estados Unidos. El expresidente y algunos líderes republicanos acusaron al gobierno de Joe Biden de persecución política, a poco de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Trump además tuvo que ir a declarar ante la Fiscalía en Nueva York por una de las causas judiciales que enfrenta. Pero el expresidente se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y se negó a responder las preguntas de la Fiscalía.

Claudio Fantini encontró otro asunto que tiene a mal traer al republicano, y como dice en Lo malo que tapa lo peor, quedó en un segundo plano por los escándalos judiciales de la semana.



Cuba, sin luz y sin nafta.

Incendio en Cuba. Foto: AFP.

Decir que la isla caribeña gobernada por un régimen comunista desde hace más de seis décadas está pasando por una crisis, a esta altura no sorprende a nadie. Cuba nunca dejó de vivir en crisis.

Pero a veces suceden hechos puntuales que agravan los problemas, como los que provocaron las históricas protestas de julio de 2021, o el rayo que desató el reciente incendio en la planta de almacenamiento de combustibles en Matanzas, a apenas 140 km al este de La Habana.

La magnitud del desastre todavía está por verse. Hay al menos 14 bomberos desaparecidos, y este jueves se encontraron restos de cuatro personas en la planta.

El depósito incendiado abastece a la Termoeléctrica Antonio Guiteras, la más grande de Cuba.

El desastre se produce cuando la isla, con una red eléctrica obsoleta y una persistente escasez de combustible, enfrenta crecientes dificultades para satisfacer la demanda de energía.

De hecho, la empresa estatal cubana Unión Eléctrica proyecta un déficit energético de hasta el 35% de la capacidad máxima de generación en el horario de mayor demanda. Esto implica que se mantendrán los largos apagones, cortes que desde hace meses afectan a distintas zonas de la isla —y desde agosto también a La Habana— a veces de hasta 10 horas consecutivas.



El macartismo ruso.

Vladimir Putin. Foto: AFP.

Mientras continúa su invasión a Ucrania —en estos días con el agravante de que puede hacer estallar una central nuclear—, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una purga entre su pueblo.

"Aplastar como chinches” a los que participen en “actividades antirrusas” en el mundo de la cultura. Ese es el objetivo del grupo creado por el Parlamento ruso a imagen y semejanza de la comisión impulsada por el senador republicano Joseph McCarthy para perseguir a los comunistas en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

El nombre que le dieron fue de Grupo de Investigación de Actividades Antirrusas en la Esfera de la Cultura o GRAD, como se conocen en Rusia las lanzaderas de misiles que se utilizan, por ejemplo, en Ucrania.

Iván Urgant, el presentador del programa de entrevistas más popular de la televisión rusa, es uno de los que encabeza la lista de los enemigos del régimen de Putin por actividades “antirrusas”.

Urgant propuso renombrar al comité como Grupo de Identificación de Enemigos de Nuestro Estado (GOVNO, que significa mierda en ruso). Además, llamó a requisar todos los discos de Paul McCartney, menos Back in the USSR (De vuelta en la Unión Soviética).



La purga rusa y el atentado contra Salman Rushdie —que como Urgant también sabe usar la sátira—, nos reafirman lo importante que es la defensa de la libertad de expresión, ya sea ante regímenes autoritarios o fanáticos religiosos.



Aquí lo dejo por hoy. Hasta el próximo sábado. Cuídese.