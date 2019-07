Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

AMIA, terrorismo, El Escuadrón y El Chapo.

¡Buen día, amigo lector! Cerramos una semana en la estuvimos mirando a la Luna por el 50 aniversario de ese “gran paso para la humanidad” que se festeja hoy sábado 20 de julio. En la Tierra, la atención estuvo centrada en la región, por dos hechos fundamentales: el aniversario 25 del atentado a la AMIA en Buenos Aires, y la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a la capital argentina. Más al norte, Donald Trump abrió un frente interno con miras a las elecciones de noviembre de 2020 en las que irá por la reelección; y el narco mexicano Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua por una corte de Nueva York.

Dolor e impunidad

Movilización en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Foto: Reuters

El jueves 18 de julio, fecha de la Jura de la Constitución en Uruguay, en Argentina es un día de luto desde hace 25 años. En 1994 un coche bomba destrozó la sede de la mutualista judía AMIA en Buenos Aires, causando 85 muertos y más de 300 heridos. Desde entonces todas las sospechas y acusaciones van dirigidas al grupo Hezbolá, protegido por Irán. El caso AMIA sigue impune, y la colectividad judía y los familiares no han dejado de reclamar justicia.

Pero este año el gobierno de Mauricio Macri dio un par de fuertes mensajes coincidiendo con el 25 aniversario del atentado. Por un lado, creó un registro público de organizaciones y personas vinculadas con el terrorismo, y por otro, incluyó en esa lista a Hezbolá. Argentina se convierte así en el primer país latinoamericano en identificar a esta milicia armada como una organización terrorista. Estas medidas y la inacción de las administraciones kirchneristas, hicieron que este año no se criticara en el acto de recordación de las víctimas de la AMIA al gobierno de turno. Es más, sí hubo palabras de reproche para Cristina Kirchner, que dicho sea de paso una de las causas que tiene abiertas es por la AMIA.



Claudio Fantini, en su columna AMIA y Hezbolá, analiza esto.



Alianza antiterrorista.

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo, fue recibido por el presidente Macri. Foto: AFP

Al otro día del aniversario de la AMIA, se realizó en Buenos Aires ayer viernes 19 la segunda Conferencia Hemisférica de lucha contra el terrorismo, que tuvo un invitado estrella: el secretario de Estado, Mike Pompeo, que además inició en la capital argentina una gira latinoamericana que seguirá por Ecuador, El Salvador y México.

La presencia de Pompeo en Buenos Aires sirvió para ratificar los fuertes lazos entre los gobiernos de Macri y Donald Trump —a esta altura es innegable el apoyo de Estados Unidos a la reelección del presidente argentino—, y anunciar la creación de una alianza regional para combatir el terrorismo y el crimen organizado en la región.

Esta alianza, o “tres más uno” como la llaman los medios argentinos, la integran Argentina, Brasil y Paraguay —los tres socios de Uruguay fundadores del Mercosur— y Estados Unidos, pero ya se maneja que en unos meses podrían sumarse Colombia y Chile, otros dos países con fuertes lazos con la administración Trump y que han acompañado la estrategia de Washington en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Por qué por ahora solo Argentina, Brasil y Paraguay? La explicación podría ser que se priorizará la vigilancia en la zona de la triple frontera que comparten estos tres países, y donde se cree hay elementos de Hezbolá.



Podría sumarse Uruguay formalmente a esta alianza antiterrorista. Difícil bajo el actual gobierno.



Trump vs. El Escuadrón.

Legisladoras estadounidenses que criticaron a Donald Trump. Foto: AFP

Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre de 2020, pero la campaña hace rato que comenzó. Los demócratas tiene una veintena de aspirantes a la candidatura, y del lado republicano solo hay uno lanzado con fuerza, el presidente Donald Trump, que busca la reelección.

En la campaña de 2016 a Trump le dio buen resultado su discurso contra los inmigrantes ilegales, y ahora pretende repetir esa estrategia. Por eso no debería sorprender el duro choque que mantiene con cuatro congresistas demócratas de origen extranjero, que se han caracterizado por ser muy críticas del presidente. Estas congresistas tienen en común además que ingresaron a la Cámara de Representantes en enero, producto de las elecciones de mitad de período que renovó parte del Congreso. Se hacen llamar El Escuadrón, y para muchos algunas tienen una gran proyección política.

Los analistas en Estados Unidos dicen que la estrategia de Trump es buscar identificar al Partido Demócrata con estas cuatro congresistas, representantes de lo que sería el “ala izquierda” del partido. Esto, según algunos analistas, lo afianzaría con sus votantes de 2016 —blancos, conservadores—, pero le echaría en contra a las minorías —principalmente negros y latinos— y mujeres con nivel de educación universitaria.

En términos electorales, todo es cuestión de ver qué platillo de la balanza pesa más.



El fin del Chapo.

El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua. Foto: Reuters

El mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán bien puede ser comparado con el colombiano Pablo Escobar. Ambos fueron los mayores jefes narcos de su tiempo, sanguinarios y multimillonarios. Escobar terminó abatido en su Medellín escapando de la policía y la DEA; Guzmán, luego de algunas fugas cinematográficas, acabó extraditado a Estados Unidos, donde el miércoles una corte de Nueva York lo condenó a cadena perpetua.

El Chapo quería que su vida llegara al cine, y posiblemente no demorará en aparecer una película. Además la historia no termina con la condena judicial. Ahora Estados Unidos y México están buscando cómo hacerse de la fortuna que tenía el narco producto de sus actividades criminales. Se calcula que amasó unos 12.666 millones de dólares.

Guzmán, que ahora tiene 62 años, fue trasladado ayer viernes a la cárcel de mayor seguridad de Estados Unidos, en el estado de Colorado, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, de la que nadie se ha escapado.





Tres pandemias: hambre, sida y ébola.

Una niña recibe una vacuna contra el ébola. Foto: Reuters

Esta semana hubo tres noticias que no hablan muy bien del estado de salud de la humanidad, o al menos de algunas regiones más vulnerables.

Por un lado, el informe de la ONU sobre el Estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, reveló que en América Latina el hambre ha crecido. En 2018, 42,5 millones de personas no tenían qué alimentarse. Y la peor parte se la lleva América del Sur por la crisis en Venezuela.

El segundo dato que preocupa, es el aumento en la tasa de contagio por VIH en América Latina: 7% entre 2010 y 2018. En el caso de Uruguay, el crecimiento estuvo un poco por encima de la media: 9% en ese período.

Y el tercer dato alarmante lo lanzó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al declarar la emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Uruguay tiene en la zona un importante contingente de cascos azules de la ONU, pero según informó el Ejército se han adoptado medidas de prevención y están todos bien.



España y Reino Unido, nuevos gobiernos.



Reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Foto: Reuters

La próxima semana dos países europeos tendrán nuevos gobiernos.

España iniciará el lunes el proceso de investidura del socialista Pedro Sánchez, que pese a ganar las últimas legislativas, no tiene mayoría parlamentaria y necesitó negociar con la izquierda radical de Podemos y algunos partidos regionales. Frágiles alianzas que le obligará caminar con mucho cuidado si pretende mantenerse hasta el final del período.



Reino Unido terminará el martes el proceso de elección del sucesor de la primera ministra Theresa May. Todo apunta que el elegido será el ex canciller Boris Johnson. Su rival es el actual ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt. Ambos tiene el mismo desafío: hacer cumplir el Brexit, es decir, la salida británica de la Unión Europea, tal vez el hecho político más significativo en ese continente desde la creación del bloque.



Dos temas que seguro nos ocuparán el sábado 27.



Hasta entonces. Y no deje de mirar la Luna hoy.



Para suscribirse a algunos de los newsletters de El País, solo haga clic.